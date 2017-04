Mērsraga tautas nams — bez pastāvīgas vadības 22.04.2017

Aprīļa sākumā, amatā pavadījusi pusgadu, darba attiecības ar pašvaldību pārtrauca Mērsraga tautas nama vadītāja Kristīne Veinberga. Lēmums pieņemts uz abpusējas vienošanās pamata, taču iesaistīto pušu vērtējums par notikušā iemesliem un atstāto pēcgaršu krasi atšķiras. Par vienu gan visi ir vienisprātis — iniciatīva sadarbības pārtraukšanai nākusi no pašvaldības puses.

Pērn meklējot jaunu kultūras dzīves vadītāju,

konkurss netika rīkots. Kristīne Veinberga amatā stājās septembrī, atsaucoties novada domes priekšsēdētāja Laura Karlsona aicinājumam. Tobrīd viņa dzīvojusi Rīgā, studējusi pedagoģiju Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā un mācības apvienojusi ar darbu Rīgā un Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādē «Dārta». Lēmums nav bijis viegls, taču viņa izšķīrusies par labu pastāvīgai dzīvei dzimtajā novadā un darbam kultūras lauciņā, kā dēļ pamestas arī iesāktās pedagoģijas studijas. K. Veinberga neslēpj, ka jaunais darbs nesis daudz izaicinājumu, taču kopumā paveikto viņa vērtē pozitīvi.

«Kad sāku strādāt, bija noruna, ka izpilddirektore mani ievadīs darbā, taču tas nenotika. Tā, neko nezinot, centos darīt. Ņemot vērā, ka man katrs pasākums bija pirmais, kam gatavojos, caurām naktīm lasot vecos scenārijus un rakstot jaunus, domāju, ka darbu paveicu diezgan labi. Šajā laikā tika iegādāti bezvadu mikrofoni, ko teātra pulciņš jau ilgi vēlējās. Domāju, ka pusgada laikā izdarīju pietiekami daudz,» viņa vērtē.

Pašvaldības pārstāvji komentāros par to, kas tieši tautas nama vadītājas darbā nav apmierinājis, ir skopi. Domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons, vairākkārt lūgts pamatot lēmumu, atbildēja: «Iniciatīva nāca no mūsu puses. Pirms tam ar tautas nama vadītāju daudz un regulāri tika apspriests, ko vajadzētu uzlabot, bet rezultāts ir tāds, ka esam nolēmuši šķirties. Pamatojumu zina iesaistītie. Ne reizi vien septiņu gadu laikā, kopš vadu pašvaldību, esam no kāda šķīrušies, bet nekad to publiski netirzājam, tāpēc to nedarīšu arī šoreiz.»

Mērsraga novada domes izpilddirektore Agnese Kreicberga atklāj, ka neapmierinātībai bijuši vairāki iemesli, taču no izsmeļošākiem komentāriem atturas. «Ir panākta abpusēja vienošanās, kas liecina, ka cilvēks ir sapratis, ka mūsu sniegtais pamatojums ir korekts. Redzējām, ka viņa neatbilst prasībām, nav pietiekami kompetenta un nevar pilnvērtīgi veikt darba pienākumus, kā tas noteikts amata aprakstā. Pirms lēmuma pieņemšanas vairākas reizes tika piedāvāta palīdzība, bet cilvēks uzskatīja, ka pats ar visu tiek galā,» pauž A. Kreicberga.

Iebildumi pret K. Veinbergas rīkoto pasākumu kvalitāti radušies jau pārbaudes perioda laikā, taču darba attiecības turpinātas. «Pēc visiem pasākumiem tika pārrunāts, kas bija labi un kas būtu jāuzlabo. Bija iebildumi, bet, cerot, ka nepilnības tiks novērstas, termiņš tika pagarināts,» atklāj izpilddirektore.

Bijusī tautas nama vadītāja

atzīst, ka dažbrīd atšķīries viņas un pašvaldības pārstāvju viedoklis par pasākumu norisi, taču apgalvo, ka konstruktīvu sarunu par to, kas uzlabojams, nav bijis. «25. martā dzirdēju pirmās baumas, ka mani grasās atlaist. No sākuma to uztvēru kā joku. Todien vadīju pasākumu, bet jau pirmdien, aizejot uz tautas namu, kāda darbiniece man vaicāja: «Kāpēc tu nāc uz darbu? Vai tad tevi neatlaida? Vai tad vietā nav pieņemts kāds cits?» Kad aizgāju uz pašvaldību, domes priekšsēdētājs un izpilddirektore ļoti gari stāstīja, ka esmu labi strādājusi, bet viņus neapmierinot tas, ka nespēju kontaktēties ar pulciņu vadītājiem, par ko dzirdēju pirmo reizi. Priekšsēdētājs paziņoja, ka vēloties ar mani izbeigt darba attiecības, abpusēji vienojoties. Teicu, ka par to padomāšu, bet man sacīja, ka atbilde jāsniedz stundas laikā.

Man kļuva fiziski slikti. Zvanīju uz pašvaldību un teicu, ka šodien nevaru sniegt atbildi. Pēc nedēļas, kad beidzās slimības lapa, devos atpakaļ uz darbu, kur man lika atdot visu — darba telefonu, atslēgas; e-pastam bija nomainīta parole… Varēju vienkārši sēdēt mājās.

