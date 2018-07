Mērsraga tautas namam jauna vadītāja 10.07.2018

Jau trīs mēnešus Mērsraga tautas namam ir vadītāja, kas tika meklēta aptuveni gadu. Ieva Oboleviča teic, ka ir cilvēks ar kultūru sirdī, un jau veikusi pirmās nopietnās iestrādnes kultūras dzīves uzlabošanai novadā.

«Talsu Vēstis» jau vairākkārt informējušas par neveiksmīgajiem tautas nama vadītāja meklējumiem, kas norisinājās kopš aizvadītā gada aprīļa, kad pēc pusgada amatā pavadītā laika pašvaldība pārtrauca darba attiecības ar nu jau bijušo tautas nama vadītāju Kristīni Veinbergu. Šo laiku, aptuveni gadu, lielāko daļu tautas nama vadītāja pienākumus pildīja Inga Dzērve, kuras pamatdarbs ir Mērsraga informācijas centrā, bet tautas namā viņa bija pieņemta darbā uz pusslodzi par māksliniecisko vadītāju.

Izsludinot kārtējo konkursu uz vakanto vietu, par labāko izvirzīta I. Oboleviča. Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš pirmos mēnešus jaunās vadītājas darbībā vērtē pozitīvi. «Ieva ir ļoti aktīva, rīko pasākumus un cenšas dibināt jaunus kolektīvus. Ja viņai pietiks spēka un enerģijas, tad visam vajadzētu izdoties!» spriež R. Šiliņš. Mērsraga novads ir vienīgais Latvijā, kas nav pārstāvēts XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, jo nav neviena kolektīva, kas kvalificētos svētkiem. Ar jauno tautas nama vadītāju atgriezušās cerības, ka nākamajos svētkos tas varētu mainīties. «Nav jau tā, ka mums Mērsragā nebūtu kolektīvu! Problēma ir tāda, ka viņi nekvalificējas Dziesmu un deju svētkiem kā formāts. Piemēram, sieviešu ansamblis vai teātris. Līdz šim nav arī bijis cilvēka, kas šos procesus koordinētu. Turklāt — no domes vadības jau ilgus gadus nav bijusi prasība, ka Mērsraga novadu vajadzētu pārstāvēt Dziesmu un deju svētkos. Ļoti ceru, ka nākamajos svētkos tas mainīsies, vismaz ar sieviešu kori. Diemžēl ar vīriešiem situācija ir tāda, kāda ir… Bet tur pat es neko nevaru mainīt vai palīdzēt,» pauž R. Šiliņš.

Mīlēt kultūru nevar iemācīt

Jaunā tautas nama vadītāja I. Oboleviča pieteikusies vakantajai amata vietai, jo pērn rudenī kopā ar ģimeni pārcēlusies uz dzīvi Mērsragā. Te ir viņas vīra dzimtā puse. Pirms tam dzīvots Rojā un Rīgā. Tā kā kārtējais konkurss uz amatu izsludināts laikā, kad Ievai beidzās bērna kopšanas atvaļinājums, viņa nospriedusi, ka iespēja jāizmanto. «Man ir izglītība tūrisma menedžmentā, tāpēc plānoju uzsākt mācības Alberta koledžā, lai apgūtu kultūras vadības programmu. Jāpiebilst, ka visu apzināto mūžu mana dzīve bijusi saistīta ar kultūru, organizējot dažādus korporatīvos, atpūtas un bērnu pasākumus. Pati jau no bērnu dienām dziedu korī, spēlēju teātrī, un kopumā esmu radošs cilvēks. Manuprāt, mīlestību pret kultūru nevar iemācīt neviena augstskola. To vai nu sirdī jūt, vai ne,» domā I. Oboleviča.

Vaicāta, kā viņai veicas jaunajā amatā, vadītāja uzsver, ka Mērsragā ir ļoti daudz radošu un strādāt gribošu cilvēku. «Es saprotu, ka viņiem ir pietrūcis kāda, kas visu saliek kopā un vada. Šajos mēnešos, sadarbojoties ar pulciņu vadītājiem, cenšamies tos padarīt stiprākus un vairāk iesaistām pasākumos. Piemēram, to lieliski varēja redzēt Līgo svētkos. Ir vīzija, kā uzsākt darbu rudenī. Plānojam dibināt sieviešu kori, un ir cerība izveidot vidējās paaudzes deju kolektīvu. Tiks veidots arī bērnu pop ansamblis. Savu darbību turpinās mazie dejotāji, kas dejo tautas dejas, kā arī teātris un deju kopa «Silva». Redzu, ka cilvēki ir ļoti aktīvi un grib iesaistīties. Ticu, ka nākamajos Dziesmu un deju svētkos plīvos arī Mērsraga novada karogs. Man ir diezgan liela pārliecība, ka pēc diviem gadiem, kad notiks Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, arī tur piedalīsimies ar mazajiem dejotājiem.»

Pašlaik tuvākie notikumi, kam koncentrēts darbs, ir Jūras svētki 14. jūlijā un Mērsraga novada svētki 11. augustā, kam lielos vilcienos viss ir saplānots, tagad atliekot vien salikt punktus uz «i». Programma svētkiem būšot plaša gan bērniem, gan pieaugušajiem, apmierinot dažādu gaumi un vēlmes.

Atslēgvārdi sabiedrība, kultūra, Mēsrags

