Mērsragā pulcējās mednieki no visas Latvijas 11.08.2017

Aizvadītajā nedēļas nogalē Mērsragā norisinājās gadskārtējais mednieku festivāls «Minhauzens». Paralēli sacensībām dažādās disciplīnās interesentiem bija iespēja vērot medību suņu šķirņu darba iemaņu paraugdemonstrējumus un trešo Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionātu, kā arī piedalīties izglītojošos semināros.

Latvijas Mednieku asociācijas valdes locekle un žurnāla «Medības» galvenā redaktore Linda Dombrov­ska skaidro, ka vienmēr ir lietas, pie kurām nākas piestrādāt, taču kopumā pasākums ir aizvadīts veiksmīgi. «Vienu gadu novēršam problēmas, kas bija citu gadu, taču uzrodas jaunas problēmas. Tas ir nebeidzams process. Tāpat kā ar jautājumu: «Vai Rīga ir gatava?» Rīga nekad nebūs gatava. Arī «Minhauzens» turpina attīstīties un meklēt jaunas iespējas,» atklāj L. Dombrovska.

Dalīties pieredzē un būt kopā

Šogad festivāls notika jau 19. reizi, un tajā piedalījās 84 mednieku formējumu komandas. Mednieku aktivitāte un ieinteresētība pēdējo gadu laikā ir tikai augusi — pirms pieciem gadiem bija pieteikušās 70 komandas, taču nu šis skaitlis ir palielinājies un daudzas komandas pasākumā piedalās pirmo reizi. Tajā pulcējas ne tikai mednieki, bet arī viņu ģimenes, draugi, radi, līdzjutēji un vietējie iedzīvotāji. Kopējais dalībnieku skaits parasti sasniedz aptuveni 4000 cilvēku.

Festivāla mērķis ir izglītot medniekus, popularizēt medību tradīcijas un kulturvēsturisko mantojumu, uzturēt sacensību garu, dalīties pieredzē un būt kopā. «Neviens dzīvnieks šajā procesā netika nogalināts. Kādreiz ir tādi jautājumi: «Kur jūs pēc festivāla liekat nomedītos dzīvniekus?» Festivālā neko nemedī, šeit sacenšas asprātībā, veiklībā, ātrumā un citās prasmēs,» norāda L. Dombrovska.

Šogad festivālam cauri vijās pirātu motīvs. Tēmas izvēle ir atkarīga no iedvesmas, idejām un asociācijām ar konkrēto vietu. Kopumā dalībnieki sacentās 13 disciplīnās: «Neptūna precizitātē», «Pirātu nedienās», «Priekšnieka uzrunā Tauram», «Slapjajā medījumā», «Šaušanā pa šķīvīšiem», «Šaušanā pa celmu», «Lielajā ķērienā», «Šaušanā pa kluci», «Spļāvienā jūrā», «Mērīšanā uz aci», «Medību gudrībās», «Apslēpto dārgumu meklēšanā» un «Koka plintē».

Māksla, kas aizrauj

Festivāls sākās ar parādi, kuras laikā komandas prezentēja sevi. Nākamajā rītā puiši no Latvijas Staltbriežu piebaurotāju kluba pasniedza meistarklases — dalībnieki tika apgādāti ar visu nepieciešamo ekipējumu un guva praktiskas pamatzināšanas, kas nepieciešamas dalībai piebaurošanas sacensībās un lieti noder ikdienas mednieka gaitās. Tika prezentēta mūsdienīga medību organizēšanas un procesa kontroles aplikācija «Huntloc», kas uzlabo medību kvalitāti un palīdz ietaupīt laiku. Tika stāstīts par suņu paklausību, medību suņu apmācību un nelielām niansēm, kas palīdz panākt kontaktu starp saimnieku un suni. Latvijas Staltbriežu piebaurotāju kluba dalībnieks Jānis Misiņš vēlreiz demonstrēja dzīvnieku piesaukšanas prasmes. Noslēgumā Aivars Dundurs sniedza ieskatu par vilkiem. Interesentiem bija iespēja vērot medību suņu parādi un trešo Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionātu ar starptautisku pieskaņu. Uzvaras laurus plūca pieredzējušais dalībnieks Jānis Misiņš, kurš Eiropas čempionātā, kas šogad notika Francijā, iekļuva finālā. Paralēli sacensībām norisinājās atlase, un tika izlemts, ka uz nākamo čempionātu brauks Jānis Misiņš, Kaspars Lārmanis un Oskars Treilihs.

«Tiklīdz beidzas festivāls, sākas gatavošanās nākamajam. Šis ir lielākais mednieku pasākums, un tas katru gadu notiek citā vietā. Pagājušajā gadā norises vieta bija Sigulda, šogad Mērsrags, taču par nākamo gadu skaidrības vēl nav. Baumu līmenī ir dzirdēts, ka tas varētu notikt Lejasciemā, bet to vēl nevaru apstiprināt. Ja vietējie mednieku klubi un pašvaldība ir gatavi uzņemt vairākus tūkstošus mednieku augusta pirmajā nedēļas nogalē, tad viss notiek,» skaidro L. Dombrovska.

Programma visām gaumēm

Jauna tradīcija, kas tika ieviesta pirms trim gadiem, ir Latvijas Mednieku asociācijas balva, ko katru gadu piešķir cilvēkam, kurš ir sniedzis būtisku ieguldījumu medību saimniecības attīstībā. Šogad par ieguldījumu Āfrikas cūku mēra un trakumsērgas apkarošanā Latvijā to saņēma Pārtikas un veterinārā dienesta eksperts Mārtiņš Seržants. Agrāk dalībnieki galvenokārt sacentās dažādās disciplīnās, taču nu jau trešo gadu notika medību suņu parāde un staltbriežu piebaurošanas čempionāts; medniekiem pirmo reizi bija iespēja piedalīties izglītojošos semināros. Arī par pasākumu jaunākajiem apmeklētājiem bija padomāts — sestdien tika aizvadīts «Mini Minhauzens» un apbalvošanas ceremonijā apbalvoja bērnus divās vecuma grupās. Par jautru un atraktīvu gaisotni rūpējās pasākuma vadītājs Gints Grāvelis. Festivālu rīkoja Latvijas Mednieku asociācija, Mērsraga novada dome, Medību saimniecības attīstības fonds, AS «Latvijas valsts meži», sponsori un atbalstītāji.

«Pagaidām neko sliktu no dalībnieku puses neesmu dzirdējusi. Protams, ņemot vērā pasākuma apjomu, ir dažādas organizatoriskas nianses, un kaut kas vienmēr paslīd garām, bet pārsvarā dalībnieki bija ļoti pozitīvi, atsaucīgi un priecīgi,» neslēpj L. Dombrovska.

