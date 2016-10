Mērsraga ostā plašs importa un eksporta klāsts 17.10.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Kūdra, koksnes šķelda un granulas, smilts, graudi, tehniskā sāls, akmens šķembas, kūdra, zivis, zāģbaļķi un papīrmalka — tieši tik daudzveidīgs kravu eksports un imports norit Mērsraga ostā. Infrastruktūras attīstība un jaunu sadarbības partneru piesaiste ir tā veiksmes atslēga, kā rezultātā osta strādā ar uzviju.

«Citām ostām ir kritums ģeopolitiskās situācijas dēļ. Mums savukārt ir plus 12 procenti tāpēc, ka darām visu. Ja neveicas ar kokiem, ir tehniskā sāls, grants, kūdra, skaidu granulas, kurināmā šķelda un citi. Pirmo gadu ir graudu kravas, ko plānojām jau ilgu laiku. Par granti cerējām aptuveni 12 gadus. Tas nenotiek tik ātri, sadarbība ar citām valstīm un uzņēmumiem prasa laiku. Pēdējos gados esam uzlabojuši ostas infrastruktūru, kā rezultātā sasniedzām jaunu attīstības pakāpi — ostā sāka nākt lielāki kuģi, kas nozīmē, ka varam piesaistīt lielākas kravas,» skaidro Mērsraga ostas pārvaldnieks Jānis Budreika. Kravas piegādā galvenokārt uz Skandināvijas valstīm.

Uz attīstību vērsta osta

2014. gadā ostā strādājošo darbinieku skaits bija 423 cilvēki. Par pagājušo gadu datus vēl apkopo. Apgrozījums Mērsraga ostas pārvaldei un ostas komersantiem naudas izteiksmē ir vairāk nekā 31 miljons eiro. Nomaksātie nodokļi — vairāk nekā trīs miljoni eiro. Kravu apgrozījums pērn nedaudz krities, savukārt šogad atkal vērojams kāpums.

«Ostas pārvalde nodrošina infrastruktūru — molus, piestātnes, servitūta ceļus, velkoņus, ločus un tā tālāk. Teritorijā notiek ražošana (četri zivju pārstrādes uzņēmumi), laivu remontdarbi, elektrības ražošana ar vēja ģeneratoru, strādā stividori, divi kokapstrādes uzņēmumi, divi svari. Ostā nepārtraukti notiek darbība. Izveidojām arī divu plūsmu caurlaidi teritorijā, lai ienākošais un izejošais netraucētu viens otram. Uzstādīts papildu apgaismojums un video novērošana, izveidoti pievedceļi. Cenšamies piesaistīt Eiropas Savienības (ES) līdzekļus, kur jāiegulda līdzfinansējums. Tādā veidā ar salīdzinoši nelieliem resursiem paveicam lielus darbus,» atklāj J. Budreika. Pēdējo sešu gadu laikā osta kopā ar komersantiem rekonstruējusi un uzbūvējusi desmit angārus. Līdz ar to arī vairāk kravu. Pārvaldnieks norāda, ka arī ar to nav gana un vajagot būvēt vēl.

Nākotnes vīzija

«Noteikti plānojam attīstīt lauksaimniecības virzienu. Būs ne tikai graudi, bet arī minerālmēsli. Attīstīsim tranzīta kravas, esot vidutājiem starp, piemēram, Baltkrieviju un Skandināvijas valstīm. Problēma pašlaik ir tāda, ka nav pietiekamas elektrības jaudas, lai šeit ierīkotu jaunus ražošanas uzņēmumus. Tas ir jārisina ar a/s «Sadales tīkls», kuri kā optimālu variantu norāda triju pašvaldību (Mērsraga, Engures un Rojas) sadarbību, lai piedalītos ES projektos. Un tur ir nepieciešams ļoti liels līdzfinansējums (aptuveni 40%). Mērsraga novadam šāda finansējuma nav. Tas ir sava veida «apburtais loks», jo uzņēmēji nāk un grib darīt, bet nav elektrības, tāpēc iet prom. Komersanti negaidīs mūžīgi. Pašlaik ostā var darboties tikai tie, kuri neko nepārstrādā, vien atved kravu,» ar nožēlu teic pārvaldnieks.

Stendes industriālais parks

Blakus dzelzceļam plānots izveidot loģistikas parku kravu pārkraušanai. Uzņēmēji kravas varētu uzglabāt angāros, kaut ko, iespējams, arī ražot vai fasēt un nodot tālāk. Paredzēta kravu virzība abos virzienos. Dzelzceļa staciju iecerēts savienot ar Mērsraga ostu.

«Viss ir tikai sākuma stadijā. Darba vēl daudz. Uzskatu, ka nepieciešams sakārtot likumdošanu, izstrādājot precīzus nosacījumus. Tā vēl nav. Pašlaik ir tikai vīzija. Kad viss būs sakārtots, arī sarunas ar iespējamiem investoriem būs produktīvākas. Varbūt ir vērts šo projektu piedāvāt investoriem no Ķīnas. Stendes industriālais parks ir ļoti svarīgs, lai noturētu iedzīvotājus, sniedzot jaunas darba vietas. Tas veicinās arī Talsu novada atpazīstamību, kas var rezultēties ar tūrisma pieaugumu. Kopumā pieaugs cilvēku labklājība,» stāsta J. Budreika.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Mērsrags, osta

Komentāri