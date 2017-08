Mērsraga novada svētki tika atzīmēti kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem 26.08.2017

Trīs dienas — no 18. līdz 20. augustam — Mērsragā tika svinēti novada svētki ar plašu un daudzveidīgu programmu. Svinētāju pulkam pievienojās arī Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

Svētki iesākās ar īpašo viesu — Jūras spēku mācību dalībnieku — sagaidīšanu ostā. Pēc tam estrādē «Jēgerleja» bija iespēja baudīt Normunda Rutuļa un Roberta Pētersona ar grupu koncertu. Pirmās dienas svētki noslēdzās ar balli, ko spēlēja grupa «Mākoņstūmēji».

Sestdien un svētdien

ikviens varēja ne tikai aplūkot, bet arī uzkāpt uz militāro kuģu klāja. Latvijas un sabiedroto Jūras spēku kuģi no pirmdienas piedalās mācībās «Open Spirit 2017». To mērķis ir iznīcināt no Pirmā un Otrā pasaules kara laikiem palikušos sprādzienbīstamos priekšmetus, uzlabojot kuģošanas drošību Baltijas jūrā.

Latvijas Jūras spēku vadītajā operācijā šogad piedalās 15 kuģi un sešas ūdenslīdēju atmīnētāju komandas no desmit valstīm — Beļģijas, Igaunijas, Kanādas, Francijas, Vācijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Lielbritānijas un Latvijas. Mūsu valsti mācībās pārstāv divi pretmīnu kuģi: M-04 «Imanta», M-08 «Rūsiņš», kā arī štāba un apgādes kuģis A-90 «Varonis». «One Spirit» mācības notiek rotācijas veidā kādā no Baltijas valstīm.

Kā norādījis NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas komandleitnants Gvido Ļaudups, šāda veida mācības ir ne vien vērtīgas un nepieciešamas, lai attīrītu Latvijas teritoriālos ūdeņus no jūras mīnām, torpēdām un aviobumbām, bet tas ir arī labs treniņš vienībām, jo ir iespēja savā starpā sadarboties gan reālā vidē, gan arī apstākļos, izmantojot savas mīnu meklēšanas sistēmas un ūdenslīdējus.

Šajā gadā Mērsraga novada svētkos neatņemama sastāvdaļa bija NBS, kas piedalījās arī svētku gājienā un nodrošināja orķestra muzikālo pavadījumu. Baptistu baznīcā noritēja Jūras spēku kapelāna vadīts dievkalpojums.

Sestdien tika piedāvātas dažādas aktivitātes —

bija gan tirdziņi, gan izklaides bērniem, par ko parūpējās atraktīvais talsenieks Kaspars Blūms-Blūmanis jeb sabiedrībā plašāk pazīstamais Kašers. Darbojās dažādas atrakcijas, radošās darbnīcas, varēja apgleznot seju vai tikt pie glitera tetovējuma.

Pēc tam sekoja gājiens, kam šogad par vienoto tēmu tika izvēlēta «Jūra». Savukārt estrādē «Jēgerleja» tika sumināti sakoptāko vietu īpašnieki. Šajā gadā par sakoptāko īpašumu senioru grupā nominēja Gitu Urķi, kurai pieder īpašums «Upesgrīvas Līdumnieki». Atzinības rakstu nominācijā «Gada īpašuma pārvērtības» saņēma Juris Līcītis par īpašumu «Zvejnieku iela 3a». Par visdrošāk sakoptāko īpašumu Mērsraga novadā tika atzītas «Lapiņas», kur saimnieko Dakstiņu ģimene. Par sakoptāko īpašumu Mērsragā tika atzīta «Zvejnieku iela 4», kas Otmaņu ģimenes pārziņā. Nominācija «Ziedošākais dārzs» piešķirta Bervaldu ģimenei par īpašumu «Laimoņi», kas atrodas Lielajā ielā 60a.

Īpaša pateicība tika izteikta daudzdzīvokļu nama Dzintaru ielā 1 («Dzintarzemes») dāmām — Marutai Anstrautai, Gunitai Vaļukai, Annai Špankai un Aijai Žīgurei — par nepagurstošu un cītīgo darbu teritorijas sakopšanā.

Nominācija «Sakoptākais uzņēmums» piešķirta veikalam «Lats».

Par muzikālo noformējumu gādāja akordeonisti Moriss Balaskā no Kanādas un Radovans Popovs no Serbijas. Muzikālo vakara programmu turpināja rokgrupa «Līvi un Buks». Otro svētku dienu noslēdza muzikālā apvienība «Duets» no Liepājas.

Svētku noslēdzošajā dienā Mērsraga ostā bija iespēja skatīt karakuģus, bet vidusskolas teritorijā norisinājās «Open Spirit» dalībnieku sportiskās aktivitātes, kam sekoja arī apbalvošana.

Mērsraga tautas namā bija iespēja aplūkot iedzīvotāju veidotu izstādi «Mana Mērsraga bāka — mana gaisma!», savukārt informācijas centrā vēl visu augustu būs iespēja skatīt Alises Pāvilsones gleznu izstādi «Brīnumzeme».

