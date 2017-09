Mērsraga novada dome joprojām bez priekšsēdētāja 05.09.2017

Trešdien, 30. augustā, Mērsraga novada domē notika ārkārtas sapulce, lai ievēlētu priekšsēdētāju. Tomēr rezultāta nav.

Katrs pastāv pie sava

«Talsu Vēstis» jau informējušas, ka Jānis Budreika, kurš tika ievēlēts domē no Latvijas Zemnieku savienības (LZS) saraksta, domē ar vienas balss vairākumu ieguva priekšsēdētāja amatu. Augustā viņš paziņoja, ka noliek savu mandātu, līdz ar to arī atsakās no domes priekšsēdētāja amata, jo nevēlas pamest Mērsraga ostas pārvaldnieka amatu. Līdz šim priekšsēdētāja pienākumus pilda koalīcijas biedrs, no apvienības «Mēs Mērsraga novadam» ievēlētais Roberts Šiliņš, kurš darbu turpinās, kamēr netiks ievēlēts domes priekšsēdētājs.

Aizvakar uz ārkārtas sēdi bija ieradušies astoņi deputāti (klāt nevarēja būt Andris Leitas no LZS, kurš iekļuvis domē pēc J. Budreikas mandāta nolikšanas). Līdz ar to LZS par domes priekšsēdētāja kandidātu izvirzīja partijas biedru Dzintaru Ceravu, savukārt «Demokrātiju visiem» — aizvadīto gadu domes priekšsēdētāju Lauri Karlsonu. Aizklāti balsojot, rezultāts bija neizšķirts, proti, četras balsis par katru kandidātu.

R. Šiliņš pēc balsojuma sacīja: «Ceru, ka deputāti spēs vienoties par jaunu priekšsēdētāju. Uzskatu, ka esošā situācija nav pieņemama, un tas tā nevar ilgi turpināties. Katram ir ļoti nopietni jāpārdomā sava nostāja, lai jautājums tuvākajā laikā tiktu atrisināts.» Apvienības «Demokrātiju visiem» deputāts Gvido Erķis uzsvēra, ka viņu politiskais spēks ne reizi nav atkāpies no sava teiktā, par domes priekšsēdētāju izvirzot L. Karlsonu. «Man brīžiem rodas dīvaina izjūta šajā situācijā. Ko nozīmē — «kad spēsim vienoties»? Mēs savu nostāju par priekšsēdētāja kandidatūru nemainīsim, jo atbildam par to, ko esam solījuši saviem vēlētājiem!» sacīja G. Erķis. «Kā jau teica priekšsēdētāja vietnieks, tas nevilksies mūžīgi. Cerava kungs paziņoja, ka Mērsragam tagad jāgaida, kad Leitas kungam būs laiks. Nu tad gaidīsim uz kungiem!» bilda L. Karlsons.

Dz. Ceravs sarunā ar «Talsu Vēstīm» atzina, ka joprojām jūtas šokēts par J. Budreikas rīcību, atsakoties no domes priekšsēdētāja amata. Šī iemesla dēļ viņš pat apsver iespēju partiju pamest.

Vismaz vēl mēnesi bez priekšsēdētāja

Koalīcijas pārstāvji atklāja, ka īstas skaidrības par to, kurš tiks izvirzīts priekšsēdētāja amatam nākamajā sēdē, joprojām nav. Viens no variantiem — A. Leitas. Viņš trešdienas vakarā nav varējis ierasties, jo atrodoties ārvalstīs darba darīšanās. Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotā informācija rāda, ka A. Leitas ir matemātiķis un viņam ir inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds. Darbavietas uzrādītas vairākas — konsultants Azerbaidžānas Ekoloģijas ministrijā, Hidrometeoroloģiskajā departamentā, valsts a/s «Latvijas gaisa satiksme», arī kādā Zviedrijas uzņēmumā «Opsis AB».

Jāpiemin, ka 2012. gada novembrī A. Leitas atcelts no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) vadītāja amata, jo, kā norādījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, viņš zaudējis valsts kapitāldaļu turētāju uzticību. Tā noticis, jo LVĢMC nepietiekami uzraudzīti nekustamie īpašumi un darījumi ar tiem, kā arī konstatēti būtiski trūkumi finanšu uzskaitē un vadības grāmatvedībā.

Partijas biedrs Dz. Ceravs apgalvoja, ka A. Leitasam septembrī nepieciešams nokārtot formalitātes, jo viņš būtu ar mieru pārcelties uz Mērsragu (kur viņam ir īpašums) un ieņemt domes priekšsēdētāja amatu. Viņš sprieda, ka ļoti būtiska A. Leitas priekšrocība ir tā, ka viņš varētu valdības līmenī aizstāvēt un virzīt Mērsraga novada vajadzības. «Ir svarīgi, ka tik mazs novads kā Mērsrags tiek pamanīts un uzklausīts. Jāizveido laba komunikācija, sadarbība ar ministrijām, lai novads varētu attīstīties un nāktu jauni uzņēmēji. Jaunam uzņēmējam viena no pamata lietām, protams, ir strāvas padeve, kas pie mums diemžēl ir neatrisināts jautājums. Tā dēļ Mērsragam gar degunu gājuši vairāki uzņēmēji,» skaidroja Dz. Ceravs. Tajā pašā laikā R. Šiliņš atzina, ka viņam nav pārliecības, vai būtu gatavs balsot par A. Leitas kandidatūru.

Līdz ārkārtas sēdei iedzīvotājiem šķita, ka R. Šiliņš tiks izvirzīts par vienu no priekšsēdētāja amata kandidātiem, ņemot vērā, ka viņš jau ir iestrādājies un pārzina darbu pašvaldībā. Vaicāts, vai vēlētos ieņemt amatu, viņš teic, ka nebūtu pret to, ja vien koalīcija viņu izvirzītu. Tomēr no R. Šiliņa pārstāvētā politiskā spēka «Mēs Mērsraga novadam» deputāta mandātu domē ieguvuši divi, kamēr LZS — trīs, līdz ar to teikšana un gala vārds pieder LZS.

Par to, kad notiks nākamā sēde par domes priekšsēdētāja iecelšanu amatā, koalīcijas pārstāvji izsakās piesardzīgi, jo viss esot atkarīgs no tā, kad varēs ierasties A. Leitas. Provizoriski tiek minētas septembra beigas, oktobra sākums.

Dodoties ārā no pašvaldības ēkas, «Talsu Vēstis» sagaidīja vairākas Mērsraga iedzīvotājas, kuras vēlējās izteikt sašutumu par notiekošo. Viņām esošā situācija, kad Mērsraga novads paliek bez priekšsēdētāja nu jau vairākus mēnešus, neesot pieņemama. Tāpat pārņemot bažas par to, ka šo amatu, iespējams, ieņems A. Leitas, kurš nav vietējais. Viņas jo īpaši uzteica līdz šim novada labā paveikto, pie vadības stūres esot L. Karlsonam. Tik sakopts novads neesot bijis nekad.

Mazais Mērsraga novads sadalījies nosacīti divās frontēs — tie, kuri par L. Karlsonu, un tie, kuri pret. Kāpēc tik liela sašķeltība un nespēja vienoti virzīties uz mērķi? Dāmas domā, ka tas ir rezultāts ļoti aktīvai un nomelnojošai pirmsvēlēšanu kampaņai. «Ja sabiedrība ir sašķelta, ar to vieglāk manipulēt,» viņas secina.

