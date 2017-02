Mērsragā būvēs sporta halli 14.02.2017

Patlaban vieta, ko Mērsragā dēvē par sporta zāli, atrodas vidusskolas vecajā korpusā, taču, sākot no jaunā mācību gada, skolēniem būs iespēja sportot jaunās un plašās telpās.

Jau pavisam drīz Mērsraga infrastruktūru papildinās vēl kāds nozīmīgs objekts, kā ciemā tik ļoti pietrūcis, — sporta halle. Lai gan ceļš līdz šīs ēkas būvniecībai nav bijis viegls, tomēr beidzot ir skaidri zināms, ka Mērsragā būs par vienu ēku vairāk.

«Ļoti ilgi mēs uz to gājām. Kad beidzot bija gatavs projekts būvvaldes minimālajā sastāvā, mēs izsludinājām iepirkumu. Bija lielas šaubas, vai dabūsim to, ko gribējām,» atklāj Mērsraga novada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons.

Noslēdzoties iepirkumam, ir zināms, ka sporta ēkas būvniecība izmaksās aptuveni 740 000 eiro. Patlaban vēl tiek kārtota formālā puse, taču, visticamāk, ka pāris dienu laikā būšot iespējams jau noslēgt līgumu. «Šāds notikums Mērsragam ir solīts vismaz pēdējos 35 gadus. Nu un tad jau beidzot arī bija jāuzbūvē,» komentē L. Karlsons. Objekts kalpos arī kā izglītības sistēmas attīstības rādītājs, jo gan skolēniem, gan arī pārējiem iedzīvotājiem būs vieta, kur viņi varēs pilnveidot fiziskās spējas kvalitatīvā un modernā vidē.

Sporta zāli plānots pabeigt vasaras beigās, lai tā jau līdz nākamā mācību gada sākumam būtu atvērta un pieejama lietošanai. Zināms, ka tā atradīsies blakus Mērsraga vidusskolai. L. Karlsons norāda, ka nekā sarežģīta ēkas celtniecībā neesot, tādēļ tā ilgs vien pāris mēnešu. «Telpas būs labas, plašas… Paredzētas četras ģērbtuves ar dušām un tualetēm. Būs arī trenažieru zāle, palīgtelpas, neliela sauniņa un arī atpūtas stūrītis,» informē Mērsraga novada domes priekšsēdētājs. Ēkā būs paredzēta vieta arī skolotāju istabai un telpai, kur glabāt sporta inventāru.

