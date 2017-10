Mērsragā beidzot ievēlēts domes priekšsēdētājs 03.10.2017

Anna Ķīviča

anna@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Otrdien, 26. septembrī, Mērsraga novada domes ārkārtas sēdē tika pielikts punkts pagaidu stāvoklim pašvaldības darbā, par domes priekšsēdētāju ievēlot Robertu Šiliņu («Mēs Mērsraga novadam»). Viņa vietnieka pienākumi uzticēti Andrim Leitas (Latvijas Zemnieku savienība).

Kopš aizvadītajām pašvaldību vēlēšanām domes priekšsēdētāju mērsradznieki mēģinājuši vēlēt vairākkārt. Pirmajā jaunā sasaukuma domes sēdē 16. jūnijā amatā apstiprināja Jāni Budreiku, kurš, vēl nenostrādājis septiņas dienas, veselības stāvokļa dēļ darbu pārtrauca, par atbildīgo domē atstājot savu vietnieku Robertu Šiliņu. Otrais balsošanas mēģinājums 30. augustā beidzās bez rezultāta, jo uz sēdi nevarēja ierasties Andris Leitas, kurš deputāta mandātu mantoja no J. Budreikas. Visbeidzot, gandrīz četrus mēnešus pēc pašvaldību vēlēšanām, deputātiem izdevās rast kopsaucēju. R. Šiliņš bija vienīgais kandidāts, kurš tika virzīts atbildīgajam amatam un aizklātā balsojumā tika ievēlēts ar piecām balsīm «par» un četrām «pret». Savukārt A. Leitas bija vienīgais kandidāts uz priekšsēdētāja vietnieka amatu. Arī viņš ievēlēts ar piecām balsīm «par» un četrām «pret».

Divi balsojumi aizvadītajā sēdē beidzās bez rezultāta. R. Šiliņš ieņem Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja amatu, kā savienošanai ar domes priekšsēdētāja pienākumiem vajadzīga deputātu piekrišana. Jaunievēlētais priekšsēdētājs balsojumā piedalīties nedrīkstēja, un tas noslēdzās ar četrām balsīm «par» un četrām «pret». Identisks balsojums, «pret» balsojot četriem deputātiem no apvienības «Demokrātiju visiem», atkārtojās, lemjot par A. Leitas amatu savienošanu ostas valdē un pašvaldībā.

A. Leitas par strupceļā nonākušo balsojumu izteicās skarbi: «Uzskatu, ka opozīcijas rīcība ir destruktīva. Cita lieta, ja viņi būtu izvirzījuši savu kandidātu, un mēs tagad nevarētu sadalīt balsis, bet tā kā šobrīd darīt nedrīkst! Kāda ir izeja no situācijas? Vai jāmeklē ostas valdē kāds no malas? Protams, varam runāt ar

VARAM, un risinājums būs, ostas valde bez priekšsēdētāja nepaliks. Taču, ja nevaram paši vienoties, parādām sevi kā «sūnu ciemu», kas nevar atrisināt savas problēmas, bet meklē «laimes lāci».»

Roberts Šiliņš pēc domes sēdes

apliecināja gatavību strādāt novada labā. Viņš jau iepriekš nav slēpis, ka būtu ar mieru kandidēt uz priekšsēdētāja amatu, taču nebija pietiekami liela atbalsta. Tagad viņš pauž gandarījumu, ka pieciem deputātiem, kuri veido valdošo koalīciju, izdevies vienoties. Domes priekšsēdētāja pienākumus R. Šiliņš veic jau trīs mēnešus, tāpēc zina, ko sagaidīt un kas ir steidzamākie darbi. «Arī pirms šī balsojuma man nebija sasietas rokas. Esmu darījis zināmu savu redzējumu kolēģiem, arī opozīcijai. Vienmēr esmu teicis, ka esmu gatavs strādāt, un šeit darāmā ir daudz. Ir nepārredzama darba fronte — sporta zāle, estrāde un pārējie projekti, kas jāvirza uz priekšu. Acīmredzot iepriekš Latvijas Zemnieku savienības deputāti vēl nespēja vienoties un saprast, kādas ir viņu domas un intereses,» sprieda priekšsēdētājs. Viņš apliecina, ka strādās iedzīvotāju interesēs un neļaus šaurām iedzīvotāju grupām ietekmēt domes darbu, kā bažījas opozīcijas pārstāvji. Arī fakts, ka viņa pārstāvētā vēlētāju apvienība ar diviem mandātiem domē ir mazākumā, nesatrauc. «Strādāju ciema labā, ir lietas, no kā nekad neatkāpšos. Varbūt tāpēc pārējiem neesmu ērts priekšsēdētājs,» sacīja R. Šiliņš.

Ar jauniegūto kolēģi Andri Leitas domes priekšsēdētājam nav iepriekšējas sadarbības pieredzes. A. Leitas «Talsu Vēstīm» atklāja, ka strādā par konsultantu kādā Zviedrijas uzņēmumā, kas nodarbojas ar vides jautājumiem, kā arī neilgi pirms vēlēšanām noslēdzis līgumu ar kādu privātu augstskolu Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku, kur pildot rektora pienākumus. Tagad viņš plāno darbu organizēt tā, lai tas būtu apvienojams ar pienākumiem domē. A. Leitam iepriekš pārmests, ka viņš Mērsragā ir ienācējs, nav vietējiem pazīstams. Viņš atzīst: «Tā ir taisnība, esmu maz komunicējis ar vietējiem cilvēkiem. Mērsragā dzīvoju desmit gadus, kaut arī mana deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā, bet tur dzīvot nepatīk. Pirms četriem gadiem biju spiests aiziet no valsts darba. Kopš tā laika strādāju no mājām, tāpēc nebūs problēmu pienākumus apvienot. Meklēšu risinājumu, lai darba saistības Baku varētu pārtraukt ātrāk. Gribu atgriezties Latvijā. Vēlos kaut ko darīt Mērsraga labā, izmantojot savu līdzšinējo pieredzi. Daudzus gadus esmu strādājis vadošos amatos vides sfērā. Ja kaut ko daru, gribu sasniegt rezultātu, nevis vienkārši pasēdēt.»

Nesaudzīgs savos komentāros

par balsojuma rezultātu bija bijušais domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons. «Iznākums ir bēdīgs. Par priekšsēdētāju ir ievēlēts cilvēks, kuru iedzīvotāji bija novērtējuši ar zemu reitingu un kurš nav spējīgs vadīt novadu, bet par priekšsēdētāja vietnieku ir ievēlēts cilvēks, kuru VARAM savulaik jau ir izmetis no atbildīga amata. Šādi cilvēki tagad vadīs Mērsraga novadu, taču laiks visu saliek pa vietām. Zinu, cik šis darbs ir grūts. Lai viņi tagad pilda savus solījumus! Šo mēnešu laikā redzu, ka viņi pat nav spējuši normāli pārņemt tos projektus, kas jau bija iesākti, un nekā jauna arī nav,» sacīja L. Karlsons.

Jautāts, kā jaunajā situācijā strādās opozīcija, viņš solīja cīnīties, lai Mērsragā tiktu uzcelta priekšvēlēšanu laikā solītā mencu pārstrādes rūpnīca. Piekāpties balsojumos gan viņš negrasās. «Mēs šeit būsim un strādāsim. Mērsragā esam dzimuši un auguši atšķirībā no tiem svešiniekiem, kuriem Mērsrags ir tikai resurss. Neļausim nodarīt pāri savam dzimtajam novadam un ciemam,» sacīja bijušais priekšsēdētājs. Pagaidām viņš nesola, ka startēs nākamajās pašvaldību vēlēšanās — ar pašreizējo dzīves ritmu esot ļoti apmierināts.

Raksturīgi Mērsragam, iedzīvotāju interese par svarīgo balsojumu bija gana liela. Pārmetumi un pat apvainojumi sēdes laikā un pēc tās izskanēja dažādos virzienos, atklājot nokaitēto gaisotni, kas novadā valda pēc vēlēšanām, un radot bažas par deputātu turpmāko sadarbību. R. Šiliņš, pēc sēdes vaicāts, ko sagaida no kolēģiem, sacīja — konstruktīvu darbu.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Mērsrags

Komentāri