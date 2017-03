Mērsragā atver «Vienas pieturas aģentūru» 06.03.2017

No 1. marta Mērsraga Informācijas centrā turpmāk varēs saņemt dažādus valsts un pašvaldības pakalpojumus vienuviet. Iedzīvotāji tur varēs aizpildīt nepieciešamās deklarācijas un saņemt dažādas konsultācijas. Atklāšanas svētkos piedalījās novada domes priekšsēdētājs Lauris Karlsons.

Informācijas centra pamatfunkcijas netiks mainītas — tāpat kā līdz šim, arī turpmāk tiks sniegta informācija par tūrisma un atpūtas iespējām Mērsraga novadā un citviet Latvijā, par pasākumiem, apskates vērtiem objektiem un naktsmītnēm. Būs kartes, ceļveži un brošūras. Papildus iedzīvotājiem ir iespēja saņemt dažādas konsultācijas par Uzņēmumu reģistru, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts ieņēmumu dienestu, Pilsonības lietu un migrācijas pārvaldi, kā arī par Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem, izmantojot šo iestāžu mājaslapas un portālu www.latvija.lv.

Tiek plānots paplašināt un pilnveidot arī pašu Informācijas centra ēku. Darbiniecēm tiks pārbūvētas darba vietas, lai tās būtu plašākas un ērtākas. Paredzēts ieviest kondicionēšanas sistēmu, kā arī uzstādīt divas novērošanas kameras. Ar laiku ēkai uzbūvēs otro stāvu, lai būtu vairāk vietas, kur iekārtot izstādes, kas jau plānotas visam gadam.

Sakarā ar Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra atvēršanu darbiniecēm notiks četru nedēļu apmācības, kurās tiks apgūts viss nepieciešamais klientu centra darbībai. Tāpēc no 1. marta mainīts iestādes darba laiks.

«Izveidojot šo centru, Mērsragam vismaz ir seja. Informācijas centrā var noskaidrot visu — vai viesnīcā ir vietas; vai un kur iespējams ieturēt maltīti; kur var pasūtīt jaunu kafijas aparātu vai katlu. Esmu piefiksējis, ka arī daudz mazāk cilvēku vēršas domē, jo uz visiem jautājumiem atbildes var rast te,» komentē Lauris Karlsons.

Un jautājumi tiešām ir visdažādākie. «Bija gadījums, kad cilvēks nāca prasīt, vai var izprintēt apkures katla lietošanas instrukciju,» stāsta darbiniece Evita Albano. «Savukārt man pajautāja, vai ir iespējams paēst tieši par 26,00 eiro,» turpina viņas kolēģe Inga Dzērve.

Informācijas centra pirmsākumi meklējami jau 2000. gadā, kad tas vēl darbojies daudzdzīvokļu mājas telpās. 2009. gadā ēkas vietā tolaik atradies pussabrucis šķūnis. Kad atdalījušies no Rojas novada, tika iesniegts projekts Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attsīstības programmā. Īstenojot projektu, veikta ēkas rekonstrukcija, un 2012. gada augustā pašā Mērsraga centrā tika atklāts Informācijas centrs.

