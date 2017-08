Meklējot neparasto parastajā 16.08.2017

Ceturtdien, 10. augustā, Talsu novada muzejā viesojās vides mākslinieks, fotogrāfs un vides operators Jānis Valdemārs Helmanis. Fotogrāfijās tiek fiksētas saules radītas spēles uz kūstoša ledus, tādējādi radot unikāli abstraktus mākslas darbus.

J. V. Helmaņa dzīvē

māksla allaž ieņēmusi nozīmīgu lomu — tai veltīti 40 gadi mākslinieka mūža. 1989. gadā viņš aizsāka veidot vides objektu «Svēteļi», kas ir mākslinieka Georga Šenberga gleznas transformācija brīvā dabā.

«Bija laba kolekcija, muzejs gribēja piešķirt filiāli. Tā pastāvēja piecus gadus, bet tā nebija vienkārša izstāžu telpa,» atklāj mākslinieks un fotogrāfs. Viņš instalējis telpu. Darbs allaž bijis sekundārs, jo tas rada noskaņu, savukārt telpas instalācija ir nepieciešama, lai šo noskaņu izjustu.

Mākslas galerijā tika atvēlēti trīs stāvi — sestais, septītais un astotais. Arī par apmeklētāju trūkumu nevarēja sūdzēties. Neraugoties uz to, ka ēkā nav bijis lifta, cilvēki vienalga kāpuši uz septīto stāvu, lai aplūkotu mākslas darbus. Mākslas galerija tika atvērta 1991. gadā, bet 1995. gadā to piemeklēja traģisks liktenis — tā nodega, paņemot līdzi mākslinieka 20 gados ieguldīto un daļu G. Šenberga gleznu.

Pēc tam sekojis tukšuma periods, kad neko negribējies darīt. Viņš pārdzīvoja, ka viss darbs daudzo gadu garumā vienas dienas laikā pārvērties pelnos.

«Šobrīd, atskatoties uz notikušo,

esmu pateicīgs Dievam, ka tā notika — acīmredzot tāds bija mans ceļš, jo kaut kas negāja pareizi. Kad viss pārvērtās krāsmatās, sāku pievērsties Dievam — lūdzu rožukroni. Parasti mēs meklējam to patiesību tikai tad, kad mūs piemeklē problēmas. Kad viss ir kārtībā, mēs sevi cildinām un priecājamies par veiksmēm, bet, kad notiek kādi negaidīti pavērsieni, kas izmaina visu dzīvi, mēs sākam aizdomāties, kas patiesībā esam un kur ved mūsu ceļš,» par dzīves grūtajiem brīžiem atklāti runā multimākslinieks.

Kādu dienu, dodoties pastaigā ar suni, viņš peļķē nejauši pamanījis sievieti ar bērnu. Peļķei sasalstot, izveidojas gaisa burbulīši, kas rada zīmējumu. Tajā brīdī viņš sapratis, ka jāfotografē, bet, kāpēc — nav zinājis. Viņš tic, ka tā bijusi Dieva griba.

Fotogrāfijām unikalitāte tiek piešķirta

ar neierasto rakursu palīdzību. Bilde ir tik ļoti pietuvināta, ka nav skaidrs, kas tur īsti attēlots. Pirmo reizi aplūkojot fotogrāfijas no attāluma, šķiet, ka tās ir akvareļu gleznas.

«Pieņemts, ka tradicionāli darbam klāt jābūt nosaukumam, autoram, gada skaitlim — man te nav nekā, jo es uzskatu, ka abstrakta māksla ir jābauda un jādod iespēja pašam cilvēkam redzēt un domāt,» savu nostāju pauž fotogrāfs. Būtiska ir tēlu pasaule, ko viņš meklē un spēj ieraudzīt ledū. Ikviena fotogrāfija rada noskaņu un veido garīgo telpu, lai cilvēks ne tikai redzētu, bet arī sajustu autora vēstījumu.

«Reiz uzņēmu vienu bildi saulrietā uz Mēmeles. Izcēlu ledus gabalu ārā no ūdens un nofotografēju pret sauli. Rezultātā iznāca interesants attēls,» viņš stāsta. Viens cilvēks esot nopircis fotogrāfiju par 200 latiem.

Pamatā bilžu radīšanā tiek izmantotas debesis un saule. Zilā krāsa ir debesu reflekss, taču ar saules palīdzību iespējams fotogrāfijā ievīt dažnedažādas krāsas.

«Viļņas personālizstādē man nopirka uzreiz piecus darbus. Fotogrāfs Antanas Sutkus bija pārsteigts, jo tā esot noticis pirmo reizi. Tajā mirklī sapratu, ka pērk ne tikai pasaulslavenu mākslinieku darbus. Man tas bija tāds kā grūdiens, ka cilvēkiem patīk tas, ko radu,» atceras māk­slinieks. Primāri viņš allaž strādājis pats sev — nedomājot, vai kāds darbus iegādāsies vai izstādīs izstādēs.

Galvenais pamatelements visās fotogrāfijās ir ūdens — viena no būtiskākajām dzīvības un pastāvēšanas sastāvdaļām. Ūdens sniedz pozitīvu enerģiju, līdz ar to arī telpa, kurā darbi atrodas, tiek piepildīta ar pozitīvismu.

«Ja cilvēks gleznojot domā ļaunas domas, tad tas atspoguļojas darbos. Māksla tikai tad ir patiesa, ja tu pats sevi transformē tajā, ko dari. Ja cilvēks ir patiess gleznotājs, viņš nekad savos darbos nespēs melot. Cauri darbiem atspoguļojas patiesā būtība,» atklāj foto gleznu autors. Ievijot darbos negatīvo enerģiju, bieži vien cilvēki darbu nevēlas nest uz mājām — neatkarīgi no tā, cik slavens māk­slinieks to ir gleznojis. Reiz viņam bijusi iespēja redzēt Edvarda Munka vienu no slavenākajām gleznām «Kliedziens» oriģinālā, kas arī izstaro negatīvismu un spēj ieviest pat bailes.

«Ir darbi, kas var atrasties muzejā, kur cilvēks tikai atnāk, paskatās, bet aizmūk prom. Ja sāk kontaktēt ar darbu, tad var izjust visas emocijas, kādas ieliktas gleznošanas procesā,» viņš klāsta.

J. V. Helmanis iedvesmu rod ziemas mēnešos, kad visapkārt ir nesteidzīgs, mierpilns klusums, kāds nepastāv nevienā citā gadalaikā. Darbi top viņa lauku mājās «Svēteļi», kas atrodas Neretas novadā pie Mēmeles upes.

«Es saku, ka jebkurš tādu bildi var uztaisīt, tikai jāmāk saredzēt tas neparastais un interesantais,» ir pārliecināts mākslinieks. Lai radītu patiesi unikālus un neatkārtojamus darbus, ledū tiek iesaldēts zīds un ziedi. Divu gadu garumā vasaras periods tika veltīts ziedu kompozīciju bildēšanai. Kopumā tapuši aptuveni 20 darbi. Vienu ledus gabalu var fotografēt daudz dažādos veidos, tikai jāizvēlas pareizie rakursi. Autors atklāj, ka visas krāsas ir dabīgas, netiek izmantota bilžu uzlabošanas programma Photoshop vai papildu gaismas.

«Bildes tiek fotografētas ar filmiņu. Man šķiet, ka tā vairāk var izjust visu fotografēšanas procesu,» pauž darbu autors.

Viņš gan apbraukājis Eiropu, ar digitālo fotoaparātu portretējot priesterus un citus garīgus cilvēkus, tomēr secinājis, ka vienkāršos portretos neesot dvēseles — tie vairāk līdzinās žurnāla vākiem. Tāda veida bildes esot paredzamas, jo pats fotogrāfs zina, ko sagaidīt.

«Tagad vēlos veidot kompozīcijas ar saulespuķēm, par godu manam mīļajam gleznotājam Vinsentam van Gogam. Nesen biju Londonas māk­slas muzejā, kur bija izstādīti dažādu citu slavenu mākslinieku darbi, bet visvairāk cilvēku stāvēja pie van Goga «Saulespuķēm». Skatoties viņa pašus pirmos darbus, secināju, ka tajos nekā tāda nav. Pēc tam, kad sekoja dažādas dzīves likstas, viņa darbi kļuva aizvien labāki. Gleznās ir pats van Gogs. Tādu cilvēku ir ļoti maz, kas upurē sevi mākslai,» secina Helmanis.

Visgrūtākais visā fotografēšanas procesā

esot ledus skulptūru fiksēšana. Skulptūras ir saskatāmas it īpaši palu laikā, kad zem ledus bluķiem var ieraudzīt trauslas, teju caurspīdīgas, nevainojamas glezniņas. Tās esot ārkārtīgi sarežģīti tveramas, jo, tiklīdz nonāk tiešos saules staros, izkūst. Tajā mirklī jāatrod pareizais leņķis saules spīdēšanai, jo tikai tad izdosies izveidot patiesi unikālu mākslas darbu.

«Ja cilvēks manu bildi pieliek pie sienas, tas sniedz lielāku gandarījumu, nekā tad, ja tā tiek turēta muzejā un neviens to nevēlas iegādāties,» saka neparasto fotogrāfiju autors.

Tirdzniecības centra «Mc2» Galerijas zālē ir atvērts mākslinieka interjermākslas salons «Valderman’s», kur arī ir iespēja aplūkot viņa brīnišķīgās foto gleznas.

No 2000. līdz 2017. gadam pavisam kopā tapušas deviņas personālizstādes gan Latvijā, gan ārzemēs.

