22 gadus jaunā dundadzniece Lelde Bēķe jau otro gadu strādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Dundagas punktā. Starojoša un smaidīga, kā gaišs tēls, kas ne par ko nesūdzas un uz dzīvi raugās optimisma pilnām acīm. Lai arī neplānoti, jauniete strādā medicīnā, un ir pārliecināta, ka atrodas īstajā vietā.

Leldei vienmēr bijis plašs interešu loks

Jau kopš skolas laikiem viņa dzied korī, absolvējusi mūzikas skolas klavieru klasi, brīvajā laikā aizraujas ar adīšanu, ēst gatavošanu (jo īpaši kūkām) un sporta zāles apmeklēšanu. Par to, ka dienās varētu kļūt par NMPD ārsta palīgu, vēl Dundagas vidusskolā mācoties, viņa pat nevarēja iedomāties. «Pat nezinu, kā ideja par darbu medicīnā pie manis atnāca. Ar profesijas meklējumiem veicās grūti. Kādu brīdi domāju par kultūras jomu, jo skolēnu pašpārvaldē man patika organizēt dažādus pasākumus. Bija doma par fizioterapiju. Nolēmu: mācīšos trīs gadus par medicīnas māsu un tad domāšu, ko darīt tālāk. Kā viens no variantiem bija masiera arods. Bet tad mana mamma, kura ir medicīnas māsa, izstāstīja par iespēju iegūt ārsta palīga kvalifikāciju, kas atšķiras no medicīnas māsas. Par to vairāk uzzināju un sāku interesēties 12. klasē, maijā, kad visi jau pārsvarā zināja, ko darīs tālāk,» par pirmsākumiem stāsta L. Bēķe.

Pēc vidusskolas absolvēšanas jauniete iestājās Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā, lai pēc trīs gadu mācībām kļūtu par ārsta palīgu. Šogad Lelde mācās Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, lai būtu sertificētsa ārsta palīdze tieši NMPD. Nodarbības un lekcijas koledžā jaunietei ir pirmdienās, otrdienās. Viņa neuzskata, ka tās būtu ļoti grūtas, sakot: ja tas interesē, tad nav smagi. Drīzumā sekos prakse, kad Leldei nāksies smelties prasmes vairākās slimnīcās.

Sākotnēji jauniete domāja,

ka gribētu strādāt par ambulatoro ārsta palīgu ģimenes ārsta praksē, jo šķita, ka varētu nepiemist visas vajadzīgās īpašības, lai strādātu NMPD. «Bet, jo vairāk mācījos, jo vairāk sapratu, ka mani saista darbs ātrajos. Pēc pirmā kursa trīs mēnešus strādāju Talsu slimnīcas terapijas nodaļā par sanitāri. Sapratu, ka darbs nodaļā mani neuzrunā. Otrā kursa vidū sāku strādāt NMPD Dundagas punktā. Sākotnēji par sanitāri uz pusslodzi brīvdienās, jo darba dienās mācījos. Kolēģi bija ļoti pretimnākoši un atsaucīgi. Daudz mācīja, stāstīja, veltīja man laiku, vienmēr atbildēja uz visiem jautājumiem. Un, pateicoties šim darbam, arī mācībās veicās labāk, jo prakse sasaistījās ar teoriju. Viss salikās pa plauktiņiem. Šobrīd vairs nevaru iztēloties, ka varētu strādāt citur,» pauž Lelde.

Viņa smejot teic, ka tā laikam ir likteņa ironija, jo kopš mazotnes viņai nav patikušas asinis un nepatīkamas ainas. Kad Lelde jokojoties teikusi, ka strādās medicīnā, mamma Inga tikai pasmējusies. Tagad uztvere par to mainījusies. «Tā kā mamma ir mediķe, šīs profesijas dzīvesveidu zināju. Piemēram, ka svētkos nereti nākas strādāt. Arī naktīs. Tā ka zināmā mērā sapratu, kas mani sagaida, un ar to rēķinājos. Mamma vienmēr ir mani atbalstījusi un ļāvusi izvēlēties, ko gribu darīt. Nekas nekad nav uzspiests, man ļaujot pieņemt savus lēmumus, iet savu ceļu. Daudzi teic, ka eju mammas pēdās, bet tas noticis neplānoti, līdz tam nonākot pašai,» pauž L. Bēķe.

Viena maiņa NMPD ilgst 24 stundas

Mēnesī Lelde nostrādā vidēji astoņas maiņas. «Darbs dienestā ir ļoti neparedzams. Kad dodos uz darbu, nekad nevaru zināt, kas sagaidīs. To nevar zināt, arī dodoties uz izsaukumu. Šī iemesla dēļ ir jābūt ļoti elastīgai un gatavai uz jebko. Man patīk, ka nav rutīnas. Katra maiņa, izsaukums, gadījums un pacients atšķiras. Pieeja ir ļoti individuāla. Kolēģi ir pozitīvi un atsaucīgi, tāpēc uz darbu dodos ar prieku. Patīk, ka pēc maiņas uz mājām nav jāņem līdzi darbs. Kad pabeidzu dežūru, dodos uz mājām, daru savas lietas. Man laikam vēl ir jaunības maksimālisms un enerģija, tāpēc pēc maiņas jūtos labi. Ja aizeju mājās un neko nedaru, protams, ir nogurums, bet, tā kā cenšos pēc dežūras ieplānot dažādas nodarbes, tad tikai vakarā dodos pie miera.»

Vaicājot, kas ir grūtākais šajā darbā, Lelde teic, ka tā ir bezspēcības izjūta gadījumos, kad NMPD nevar palīdzēt un attiecīgas situācijas var censties risināt tikai citi dienesti. Diemžēl ir cilvēki, kuru dzīvesveidu ir grūti mainīt, un visdrīzāk tas nekad nemainīsies. Esot grūti samierināties, ka ļaudis dzīvo ļoti nepatīkamos dzīves apstākļos…

«Kad esi izdarījis ko labu, pārņem lieliska izjūta.

Dundaga ir maza, tāpēc jo īpašs prieks, ja dzirdi par sevi sakām ko labu. Darbs ir un paliek darbs, tas jāpaveic. Lielākais gandarījums pārņem, ja kāds atnāk pateikties, jo tas ir tikai saprotams, ka attiecīgās stresa situācijās cilvēki aizmirst to izdarīt. Un šis «paldies» ir vislabākais atalgojums,» smaidot stāsta jaunā NMPD darbiniece. Būtisks ikdienas darbā esot pozitīvs noskaņojums, jo katru situāciju var skatīt gan no pesimistiskās, gan no gaišās puses. Labāk izvēlēties otro variantu.

Jauniete cer, ka aizvien populārāks kļūs ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001, uz kuru var zvanīt vieglas saslimšanas gadījumā. «Pieļauju, ka cilvēki par to nav pietiekami informēti, tāpēc biežāk zvana mums, pa tālruni 113. Protams, cilvēkiem dažādos gadījumos mēdz būt stress, tāpēc neapdomā, kam zvanīt vispirms. Man šķiet, ka cilvēkam, lai strādātu šādā darbā, jābūt aicinājumam. Protams, laiks iet uz priekšu, bet pagaidām neredzu sevi citur,» klāsta L. Bēķe. Arī galvaspilsētā viņa sevi nespēj iztēloties. Tā, viņasprāt, der, lai aizbrauktu uz pasākumiem un atpūstos, bet ne dzīvei ikdienā.

Kaut būtu vairāk šādu jaunu, gaišu, profesionālu cilvēku, kuri nepamet dzimto pusi, lai dotu priekšroku galvaspilsētai vai ārzemēm!

