Medaļas īpašo bērnu mammām nepiešķir, bet vajadzētu gan 12.05.2018

Svētdien atzīmēsim Mātes dienu, bet vakar Upesgrīvas speciālās internātpamatskolas Valgales struktūrvienībā svētku pasākumu baudīja 12 gadus vecā stendenieka Emīla, puisēna ar īpašām vajadzībām, mamma Ilona Davidjonoka. Jau aizvadīts arī viņas otra dēliņa — divgadīgā Artūra — pirmais Mātes dienas sarīkojums Stendes pamatskolas pirmsskolas grupā.

Šis ir pirmais gads, kad Ilona varēja piedalīties Mātes dienas pasākumā un redzēt, ko Artūrs šim notikumam par godu ir iemācījies. «Bērnudārzā varēju redzēt, kā ir, kad bērns pats visu māk. Asaras no prieka bira! Emīls jau nevar neko nodziedāt vai ko citu parādīt, lai gan viņa skolā taču arī skolotāji cenšas mācīt, un ir liels prieks, ja bērniem kaut kas izdodas,» viņa apliecina. Emīls, dzirdot, ka mamma runā par gaidāmo Mātes dienas pasākumu, skaļi pauž prieku. Viņam patīk skolā veiktās aktivitātes.

Saņemties uz otru bērniņu viņai un dzīvesbiedram Kasparam bijis grūti — to Ilona nenoliedz. Galvenais šķērslis bijis bailes. Galu galā — gaidot Emīlu, grūtniecība noritējusi labi, bet grūto dzemdību dēļ Emīlam radies asinsizplūdums smadzenēs, pazuduši visi refleksi, bijis paaugstināts muskuļu tonuss un krampji… Tikai ar laiku vecāki sapratuši, ka dēls nekad neattīstīsies kā parasts bērns.

Otrajā grūtniecībā bailes pārvarēt palīdzējusi dūla Jana Biezā. «Pilnībā gan bailes pazuda tikai tad, kad Artūrs piedzima un kad ārsti pateica, ka viss ir kārtībā,» Ilona atceras. Mazo Artūriņu viņa dēvē par Dieva dāvaniņu. «Viņš pats ar sevi tiek galā! Jau no dzimšanas bija mierīgs, neprasīja daudz uzmanības, ir klausīgs, ārā neskrien prom no manis. Nezinu, vai tā ir visiem vecākiem, kuri audzina īpašos bērnus, bet mums otrs dēls ir iedots ļoti atbilstošs. Pirms viņa dzimšanas raizējos, kā tiksim galā, bet viss labi sakārtojās. Zinot, ka Emīls naktīs mēdz celties, bažījos, ko darīšu, ja abi bērni modīsies reizē, bet, kad piedzima Artūrs, Emīls sāka mierīgāk gulēt, un nekad nav sakritis, ka abiem mammu naktī vajadzētu vienlaikus. Tāpēc nevajag neko iepriekš prātot — kā būs, tā būs! Kad problēma būs, tad arī to risināsi,» sapratusi Ilona.

Viņa gan nenoliedz, ka, audzinot divus bērnus, no kuriem viens ir ar īpašām vajadzībām, slodze ir liela. «Jau no rīta vien — Emīls pats neēd, man viņš ir jāpabaro. Artūrs varētu ēst pats, bet redz, ka mamma lielo brāli baro, tāpēc grib, lai arī viņu pabaro! Abus reizē pabarot nevaru, jo tad Emīls uztraucas — viņš jau arī ir pieradis būt uzmanības centrā. Kad abi pabaroti, beidzot varu brokastot pati. Kopumā tas prasa vairāk nekā stundu laika… Tā arī diena paiet. Kad visi aiziet gulēt, varu apsēsties un uzelpot. Gribas vienkārši klusumu un mieru,» atklāj Ilona.

Esot īpašo bērnu vecāku padomē

Talsu ģimeņu un bērnu attīstības centrā «Brīnumiņš», viņas pienākumos ietilpst došanās uz pašvaldību, lai stāstītu par īpašo bērnu vajadzībām, jo tikai viņu vecāki jau tās pārzina vislabāk. Arī sev nepieciešamo atbalstu nācies izcīnīt pašai, un šis gads ir tas, kurā Ilona ar pateicīgu sirdi piemin Talsu novada pašvaldību un īpaši sociālo dienestu Daces Zeļģes vadībā, kas rada iespēju ierīkot tik svarīgo pacēlāju daudzdzīvokļu nama kāpņu telpā. Pacēlājs, ko ierīkoja SIA «Tehnovers», izmaksāja 6195 eiro. Šī summa tika segta no sociālā dienesta budžeta, bet tika veikti arī sīki remontdarbi kāpņu telpā no pašvaldības budžeta.

Ilona vērtē, ka pacēlāja ierīkošana viņai bijusi galvenā vajadzīgā palīdzība, tāpēc tagad esot liels prieks. Regulāra dēla nešana no dzīvokļa ārā un atpakaļ bija kļuvusi pavisam apgrūtinoša. «Viņš jau ir liels un garš, un nav jau tā, ka tikai vienu reizi man viņš jāiznes no dzīvokļa. No rīta dodamies uz skolu, pēc tam atgriežamies no skolas; ja ir nodarbības «Brīnumiņā», tad dodamies turp, tad atpakaļ; ja ir skaists laiks, dodamies ārā, tad ir jāienāk paēst vai nomainīt pamperu… Viena lieta ir nešana, bet viegla jau nav pati dēla pacelšana un uzlikšana uz pleca. Kas tagad nekait — ielieku Emīlu speciālajā krēslā, nobraucam lejā, ieceļu viņu mašīnā. Arī Emīlam tagad ir ērtāk un vieglāk, nekā, kad viņu kaut kur stiepj, pārmestu pār plecu. Un tad vēl kaut kur kāds rāvējslēdzējs ir piespiedies pie vaiga tā, ka vēl kādu pusstundu redzams nospiedums… Arī es pati kļūstu vecāka, spēka kļūst mazāk. Pa ielu iet jau mēs varam. Nu, netikšu kādā veikalā, nekas! Galvenais ir spēt tikt no mājām ārā un atgriezties,» spriež Ilona.

Runājot par to, kāds atbalsts vēl būtu nepieciešams, viņa min transporta pakalpojumus. «Man pašai jāved Emīls uz skolu, jāved mājās, jāved visur citur,» Viņa stāsta, ka esot valstis, piemēram, Zviedrija, kurās arī par to gādā pašvaldība. Tur skolēnu autobusi esot atzīti par finansiāli neizdevīgiem, tāpēc tiekot pirkts pakalpojums no taksometru firmas. Katram bērnam ar īpašām vajadzībām tiekot piesaistīts konkrēts taksometra vadītājs, kuru bērns iepazīst. Šis cilvēks nogādā bērnu skolā un vēlāk atved mājās.

Latvijas situācijā pašvaldības atbalsts paredz transporta izdevumu segšanu, bet transportēšana jāveic pašiem, tāpēc nav ne mazāko iespēju strādāt. «Kurš tad mani ņems darbā, ja Emīlam tikai 9.00 sākas skola, man viņš turp jānogādā, bet jau ap 14.00 jābrauc pakaļ? Un vasarā, kad ir skolas brīvlaiks, šādus bērnus vispār nav kur atstāt,» nopūšas Ilona. Negriboties pat domāt, kas būs, kad viņa sasniegs pensijas vecumu, jo gaidāmās pensijas aprēķins internetbankā ir vairāk nekā šausminošs.

Lai arī aizvien vairāk tiek

domāts par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, Ilona pamanījusi, ka ne jau visur uzbrauktuves — divas sliedes uz kāpnēm — funkcionē, jo tās ierīkotas skata pēc, nerēķinoties, ka pārāk stāva uzbrauktuve nav uzveicama ne pašam cilvēkam ratiņkrēslā, ne arī cits var ratiņkrēslā sēdošo pa to uzstumt vai noturēt, dodoties lejup.

Atsevišķs stāsts ir par iespēju apmeklēt pasākumus. Talsu tautas namu Emīls varējis apmeklēt vairākas reizes, līdz zālei nokļūstot ar liftu. «Bet vēl ir daudz kam jāmainās. Piemēram, āra pasākumos Talsos mēs nekur netiekam. Būtu labi, ja skatuves tuvumā tiktu izbrīvētas vismaz dažas vietiņas cilvēkiem ratiņkrēslos! Vai man ar Emīlu jābrauc divas stundas iepriekš, lai tiktu vietā, no kuras viņš kaut ko redzēs? Es jau redzēšu arī no aizmugures, bet cilvēks ratiņkrēslā — ne bērns, ne pieaugušais — neredzēs neko. Ja šādiem cilvēkiem tiktu paredzēta vieta, domāju, ka viņi arī biežāk apmeklētu pasākumus,» min Ilona.

Protams, būtu jauki, ja sabiedrība arī bez īpašām norādēm respektētu ierobežojumus, kādi ir cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un reaģētu, paverot viņiem iespēju tikt tuvāk skatuvei, bet Ilonas pieredze liecina, ka tā nenotiek. Arī palīdzību lielākoties neviens nepiedāvā. Kā izņēmuma gadījumu Ilona min reizi, kad Talsu Baznīckalnā pēc nodarbībām «Brīnumiņā» kāda sieviete pajautājusi, vai nevajag palīdzēt. «Pateicos, ka tikšu galā pati, bet tā kā mazliet apstulbu no negaidītā piedāvājuma,» viņa atceras.

Ilona bijusi to īpašo bērnu vecāku vidū, kas iesniedza pašvaldībā vēstuli ar lūgumu, lai šādiem bērniem ir iespēja mācīties Talsos. Ieguvumu būtu daudz, tostarp Ilonas gadījumā izpaliktu lielā braukāšana starp Stendi, Valgali un Talsiem. «Bet tas būtu svarīgi arī tāpēc, lai šie bērni ir sabiedrībā, nevis kaut kur mežā, kur neviens viņus neredz. Gribētos, lai īpašos bērnus redz arī tie bērni, kuri mācās parastajās skolās. Pārmaiņas sabiedrībā var notikt, ja sāksim jau bērnībā mācīt, ka ir arī citādāki bērni. Tāpat jau ne viens vien īpašais bērns dzīvo tikai pa mājām, jo vecāki nespēj izturēt to, ka cilvēki baksta cits citam un kaut ko rāda. Nekas šajā ziņā nemainās, jo cilvēki ar īpašām vajadzībām joprojām pārāk maz redzami uz ielas. Kad ierauga, tad acis ir lielas: kas tad tas tāds? Bērni pieaugušajiem uzdod jautājumus, bet paskaidrojumus nesaņem. Sabiles bērni, kuri brauc uz Valgales skoliņu, jau ir pieraduši pie citādajiem bērniem, bet vajadzētu to ļaut saprast arī lielākās pilsētās. Bet neviena lielā skola, protams, īpašos bērnus negrib ņemt savā paspārnē… Tomēr galvenais, lai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir pieejamas skolas un dienas centri. Viņiem ir svarīgi būt cilvēkos, nevis četrās sienās,» zina Ilona.

Dodoties nofotografēties

avīzes vajadzībām, nepagūstu piedāvāt palīdzību, kad redzu — Ilona jau ar vienu roku stumj Emīla ratus, bet pie otras tur Artūru. «Visu var izdarīt! Es viena pati esmu arī ar diviem ratiem pastaigājusies, un arī Kaspars tā ir darījis, lai nav istabā jāsēž. Tagad tikai jācīnās, jādarbojas, jāstrādā. Ir, ko rauties! Bet viss jau ir labi, ar visu ir iespējams tikt galā. Nav tādas lietas, ko nevar. Nevajag tikai iepriekš lauzīt galvu, kā būs. Tu izej ārā, ir situācija, un tev ar to jātiek galā. Arī ar bērnam uzstādīto diagnozi ir jāsadzīvo. Tur tu neko nevari mainīt. Visu laiku pārdzīvojot, tikai sev darīsi pāri. Jāmēģina dzīvot dzīvi tādu, kāda tā ir,» uzskata Ilona.

Agnese Kviese, Talsu ģimeņu un bērnu attīstības centra «Brīnumiņš» vadītāja: — Emīls «Brīnumiņu» apmeklē jau no paša sākuma, kad sākām piedāvāt nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām. Visas nodarbības vienmēr tiek apmeklētas regulāri. Emīls uz «Brīnumiņu» tiek vests no Stendes. Viņš vienmēr ir perfekti aprūpēts.

Emīla mamma Ilona ir pelnījusi medaļu par pacietību un mīlestību. Viņas neizmērojamā mīlestība un rūpes tiešām ir apbrīnas vērtas. Sarunas ar Ilonu vienmēr mijas ar asarām, viņa nekad nespēj runāt par savu dēliņu bez aizkustinājuma, un šīs asaras ir tik svētas un patiesas. Ir skaidra apjausma, ka Ilona ir pilnībā izpratusi Emīla diagnozi un rehabilitācijas iespējas, viņa nedzīvo ilūzijās un saprot dēla nākotni. Mums bieži ir sarunas par to, kā tas ir — būt īpašo bērnu mammai. Reiz viņai teicu, ka man ir ļoti, ļoti žēl Emīla par to, ka viņa ikdiena paiet ratos un tā tālāk, uz ko saņēmu pārliecinātu atbildi no Ilonas, ka nav ko žēlot un skumt, jo mēs neviens nezinām, ko patiesībā Emīls domā. Varbūt viņš žēlo mūs par to, ka mums ir jāstaigā kājām!

Paldies Ilonai, paldies viņas ģimenei. Ticu, ka viņas rūpes reiz vainagosies ar svētību.

