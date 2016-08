Mazirbes skolā šis būs pēdējais mācību gads 22.08.2016

Līdz ar jūlijā spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka speciālo izglītības iestāžu, internātpamatskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtību, kā arī bērnu skaita samazināšanos, pēdējais mācību gads šis būs Mazirbes internātpamatskolas audzēkņiem.

Septembrī mācības šajā skolā uzsāks 23 skolēni, 14 no viņiem pavasarī skolu absolvēs, bet deviņiem bērniem būs jāmeklē citas iespējas apgūt izglītību kādā no mācību iestādēm. Lai nodrošinātu mācību darbu un saimniecisko jautājumu risināšanu, šogad skolā strādā 14 pedagogi un tikpat daudz ir tehnisko darbinieku. Tā kā slodzes nav pilnas, daži no skolas pedagogiem pilda arī tehnisko darbinieku pienākumus. Skolēnu skaits ir samazinājies un ar valsts piešķirto finansējumu vairs nepietiek, lai segtu skolas uzturēšanas izmaksas un nodrošinātu mācību darbu. Tāpēc no septembra ik mēnesi pašvaldība no saviem līdzekļiem tērēs 3040 eiro.

Dundagas novada domes izpilddirektore Z. Eizenberga skaidro, ka tām pašvaldībām, kuru bērni mācās šajā mācību iestādē, un tādi ir astoņi, jārēķinās ar savstarpējiem norēķiniem, kas iepriekš netika prasīti. «Šajā skolā situācija ir bēdīga. Šogad pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 477 paredz, ka 2017. gads būs pārejas laiks, kad valsts speciālās skolas atbalstīs vien 30 procentu apmērā no līdzšinējā valsts budžeta finansējuma. Ar 2018. gada 1. janvāri šo skolu uzturēšana pilnībā būs jānodrošina pašvaldībai. Tagad jau skaidri varam pateikt, ka šis mācību gads skolai būs pēdējais, jo to uzturēšanas izmaksas ir pietiekami lielas, bet bērnu skaits mazs,» nosaka izpilddirektore.

