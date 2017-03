Maziem cilvēciņiem lielu automašīnu tuvumā jāatceras: apstājies, paskaties, pamāj! 14.03.2017

8. martā pie Talsu sākumskolas 2. klašu skolēniem viesojās satiksmes drošības kampaņas «Apstājies! Paskaties! Pamāj!» īstenotāji, lai efektīvā veidā runātu par to, kas jāņem vērā, satiksmē mijiedarbojoties tieši ar kravas automašīnām, kuru izmērs un manevrēšanas spēja ievērojami atšķiras no vieglajām automašīnām.

Kampaņa «Apstājies! Paskaties! Pamāj!» ir daļa no uzņēmuma «Volvo Trucks» globālās iniciatīvas, kurā drošas uzvedības apmācībās kopš 2015. gada piedalījušies jau vairāk nekā 100 000 bērnu 13 pasaules valstīs. Galvenais mērķis — novērst bērnu bojāeju satiksmes negadījumos uz ceļa. Centrālās statistika pārvaldes dati liecina, ka pērn Latvijā tajos bojā gājuši 11 bērni, bet Pasaules veselības organizācija ziņo, ka satiksmes negadījumos kopumā ik gadu bojā iet ap 260 000 bērnu.

Daudzviet mācību iestādes atrodas tādu ceļu tuvumā, ko autopārvadātāji izmanto tranzītam, un skolēniem nākas tos šķērsot. A/S «Latvijas valsts ceļi» informē, ka cauri Talsiem diennaktī izbrauc ap 830 kravas auto, tāpēc bērniem ir jāzina, kā pārliecināties par to, ka šoferi ir viņus pamanījuši.

Kampaņas pamatā ir iecere bērniem kā drošas uzvedības paradumu iemācīt vienkāršu principu — pirms ielas vai ceļa šķērsošanas (arī pa apzīmētu gājēju pāreju!) veikt trīs darbības: apstāties, paskatīties pa kreisi, pa labi un vēlreiz pa kreisi un pamāt automašīnas šoferim, lai, sagaidot viņa pamāšanu pretī, pārliecinātos, ka autovadītājs bērnu ir pamanījis.

Par apstāšanos un paskatīšanos viss ir skaidrs, jautājums varētu būt tieši par pēdējo — pamāšanu. SIA «Volvo Truck Latvia» mārketinga koordinatore Iveta Ozola skolēniem paskaidroja: «Pamāšana ir svarīga tieši kravas automašīnu šoferiem.

Viņi, kā jūs paši pārliecināsieties, kad iekāpsiet smagajā automašīnā, visu redz citādāk. Šoferis daudz ko arī neredz, un jums tas ir jāzina! Bet brīdī, kad jūs viņam mājat un viņš pamāj pretī, šoferis ar to jums saka: «Ej droši pāri ielai, es tevi redzu!» Jums, bērni, tas ir svarīgi, jo kravas mašīna ir liela un smaga, tāpēc nevar uzreiz nobremzēt, ja jūs pēkšņi skrienat pāri ielai pa gājēju pāreju.»

I. Ozola salīdzināja kravas automašīnas ar darbarūķiem, kas tukšā pārvietojas reti: «Vai kāds no rīta brauc ar autobusu? Redz, autobuss arī ir savdabīga, speciāla kravas mašīna, kas ved cilvēkus! Tie, kuri uz skolu dodas ar autobusu, patiesībā uz skolu dodas ar smago mašīnu! Protams, autobuss ir pielāgots pasažieru pārvadājumiem, šoferis sēž zemāk — tieši tāpēc, lai labāk redzētu cilvēkus, jo šoferi, kas sēž ļoti augstu kravas automašīnā, sliktāk redz ceļu sev priekšā un aizmugurē.»

Kampaņa veidota pārdomāti

un uzrunāja bērnus dažādos viņiem saprotamos un prātā paliekošos veidos. Skolēni skatījās īpašu multfilmu par kravas automašīnas šoferi Juri (stāstījumu ierunājis mūziķis Jānis Šipkēvics) un uzzināja, ka kravas automašīnas šofera kabīne ir teju žirafes augstumā. Bērni saviļņojās smieklos par to, ka tajā atrodas arī gulta, galds, televizors un mikroviļņu krāsns. Skolēni saņēma informāciju arī par kravas auto ierobežoto manevrētspēju, aklajiem punktiem un citām svarīgām lietām.

Lai uz ceļa kļūtu redzamāks, katrs bērns saņēma dāvanu — atstarojošu vesti ar kampaņas logo. I. Ozola atgādināja, ka dzīvība ir lielākā dāvana, ko (atšķirībā no datorspēlēm!) saņemam tikai vienu reizi dzīvē, un šāda veste, iespējams, kļūs par dzīvības glābēju. Viņa pamācīja, ka šī ir tēma, par kuru nevar runāt kategorijās «smuki vai nesmuki izskatās», jo jautājums patiesībā ir — esi vai neesi drošībā. Tieši tāpat esot ar drošības jostu lietošanu, par ko arī nevajadzētu būt diskusijām.

Vēlāk skolēni praktiskas detaļas par gājēju un kravas automašīnu mijiedarbību satiksmē uzzināja, darbojoties pie lielām planšetēm ar zīmētu ielu, pa kuru pārvietojās spēļu automašīnas un rotaļu cilvēciņi. Tas ļāva saprast vēl virkni būtisku lietu, tostarp — kā var zināt, ka smagā automašīna bremzē (starp citu, tā pat «klanot galvu» un radot nopūtām līdzīgas skaņas!).

Noslēgumā tika iets vēl solīti tālāk — pie skolas bija piestājusi kampaņas «Apstājies! Paskaties! Pamāj!» kravas automašīna un kravu pārvadājumu uzņēmuma «Delta LV» cementvedējs. Skolēni drīkstēja ne vien tuvumā apskatīt šīs automašīnas, bet arī tajās iekāpt, lai pārliecinātos, cik ierobežota ir redzamība no šofera kabīnes augstumiem. Piemēram, bērniem nācās atzīt, ka no kupoliem, kas automašīnas priekšā novietoti piecu metru attālumā, viņi neredz itin nevienu.

Kampaņas rīkotāji iecerējuši uzrunāt ne vien bērnus, bet arī savus klientus un citus kravas automašīnu vadītājus, aktualizējot drošību uz ceļa un drošu kustību, braucot apdzīvotās teritorijās, īpaši — skolu tuvumā. Arī šoferus aicinās pamāt bērniem, ļaujot pārliecināties, ka viņi ir ieraudzīti.

