Mazie opermūzikas svētki izskan grandiozi un plaši 02.09.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Sestdien, 27. augustā, cilvēkiem bija lieliska iespēja klausīties augsta līmeņa klasisko mūziku — uzstājās kamerorķestris, stīgu trio un vairāki solisti. Svētku kulminācijā — Latvijas Nacionālās operas soliste, soprāne Evija Martinsone un neatkārtojamās balss īpašnieks, kontrtenors Sergejs Jēgers. Baudīt koncertu divu stundu garumā saulainajā sestdienas vakarā Laidzes pagasta Ziedgravā bija ieradušies daudzi.

Klausītāju skaits bija tik kupls, ka tiem, kuri neieradās laikus, nācās sēdēt, kur nu pagadās — uz kāpnēm, zālienā, uz kāda līdzpaņemtā sēdekļa vai segas. Bet tas netraucēja baudīt. Arī laika apstākļi lutināja — spīdēja saulīte un brīžiem prātus atvēsināja kāda vēja brāzma. Pirms mākslinieki ieņēmuši vietas uz skatuves, visapkārt vērojama un dzirdama patīkama čala un saposušies viesi. Dzirdu, kā aizmugurē sēdošie īsi pirms atklāšanas saka: «Pasākums bija izslavēts jau kopš pagājušā gada.» Izjūta patiesi pacilājoša un liek secināt, ka cilvēki «izslāpuši» pēc kvalitatīvas un profesionālas mūzikas.

Pasākumu atklāja

Ziemeļkurzemes kamerorķestris ar Žaka Offenbaha «Intermēdiju», diriģente — Indra Sproģe. «Esat sveicināti otrajos Mazajos opermūzikas svētkos! Saglabāta lieliska tradīcija, kas kopā vieno klasiskās mūzikas mīļotājus. Šogad mums ir lieliska iespēja svētkus vērot arī tiešraidē, ko nodrošina Talsu televīzija. Ielaidiet mūziku savā ikdienas dzīvē. Izdziediet dzīvi ar sirdi. Dzīvojiet šodienā ar pilnīgu atdevi šim konkrētajam brīdim. Mīliet vienā notī!» visus uzrunāja viena no pasākuma vadītājiem, Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Elza Berģe. «Šī vieta — Ziedgravas — ir maģiska savā vienkāršībā un dabas skaistumā, jo neapšaubāmi, pirmā mūzika esot radusies dabā. Kā bite, sanot apkārt ziedam; kā akmens, krītot no kraujas; kā upes ūdens, gāžoties lejup no ūdenskrituma; kā vējš, pūšot koku zaros; kā zemestrīce, satricinot zemes dzīles; kā kosmoss, skanot sinhronā simfonijā,» mūzikas plašajās un dziļajās dzīlēs visus ieveda svētku vadītājs Artūrs Strazds-Strazdiņš.

Pirmajā daļā pamīšus uzstājās

Ziemeļkurzemes kamerorķestris, stīgu trio, diriģente Indra Sproģe, koncertmeistare Dace Zaure, kā arī vairākas solistes no vokālās mūzikas studijas «Dziesmu skola» — Sāra un Marta Tālbergas, Kate Kalnbirze un Marija Rezonga, no Ventspils mūzikas vidusskolas Megija Krista Strautmane, kā arī soliste Baiba Veismane-Rezonga.

Pirms katras uzstāšanās vadītāji sniedza plašāku informāciju par katru no solistiem vai skaidrojumu par izpildāmo skaņdarbu. Piemēram, par sevi un mūziku soliste Marta Tālberga domā: «Man mūzika ir dzīvesprieks un degsme! Dziedu un muzicēju jau kopš agras bērnības. Brīžiem šķiet, ka arī mācību stundas skolā aizrit, dungojot un domās izdziedot matemātiku, latviešu valodu un pat sportu. Dziesma man ir kā trešā māsa, ar kuru kopā gūti gan pārbaudījumi, gan uzvaras.» It īpaši visu klausītāju sirdis aizskāra jaunākās solistes izpildītā latviešu tautas dziesma Jāzepa Vītola apdarē «Stādīju ieviņu», ko izpildīja Sāra Tālberga, kurai, šķiet, ir aptuveni seši vai septiņi gadi (atvainojos, ja minējums neprecīzs).

Kulminācija

norisinājās pasākuma otrajā daļā, kad uzstājās Latvijas Nacionālās operas soliste, soprāne Evija Martinsone un neatkārtojamās balss īpašnieks, kontrtenors Sergejs Jēgers. «Vai zini, kas iedvesmo mūsu nākamos divus māksliniekus? Georgs Frīdrihs Hendelis — tieši tādēļ šovakar viņa mūziku mākslinieki izpildīs vairākumā. Viņi uzskata — lai izdziedātu visu G. F. Hendeļa mūziku, jānodzīvo pieci mūži,» sacīja A. Strazds-Strazdiņš.

Māksliniekus bija lieliski ne tikai klausīties, bet arī vērot, jo skaņdarbu laikā tika izpildītas emocionālas, nelielas etīdes. It sevišķi izjusti uzstājās E. Martinsone, iesaistot un ievedot klausītāju izpildītās mūzikas stāstā. Protams, āriju galvenā tēma — mīlestība. Daži izpildītie skaņdarbi: «Mana skaistā», «Par kvēliem skūpstiem», «Ak, nabaga mīla» un citi.

«Publika bija brīnišķīga. Un arī tie cilvēki, kuri mūs uzņēma, bija ļoti sirsnīgi, rūpīgi un mīļi. Liels paldies viņiem! Grūtāk bija beigās, kad saulīte norietēja un palika ļoti auksti. Kā nekā augusta beigas, un nevar īsti saprast, būs karsts vai auksts. Bija liels prieks arī beidzot satikties ar savu kolēģi Sergeju Jēgeru, ar kuru nebijām kopā dziedājuši aptuveni septiņus astoņus gadus. Tas bija liels prieks un gandarījums,» par saviem iespaidiem ar «Talsu Vēstīm» dalījās E. Martinsone. Viņa atminas, ka savulaik sniegusi koncertu Tiņģeres muižā.

«Talsi man vienmēr būs īpaša pilsēta, jo šeit mācījos vadīt automašīnu, te ieguvu arī savu autovadītājas apliecību,» smejot atceras slavenā soliste.

«Publika bija burvīga. Visi uzmanīgi klausījās, bija patīkami dziedāt. Arī atmosfēra un laiks bija lielisks. Novēlu saglabāt to augsto latiņu, kāda tiek turēta, veidojot šos svētkus. Tā ir brīnišķīga iespēja, kā izglītot cilvēkus un ļaut baudīt mākslu dažādos līmeņos,» teica S. Jēgers. Lai arī godātais mākslinieks Talsu pusē viesojās pirmo reizi, vaicāts, vai varam viņu gaidīt ciemos vēl kādu reizi, tika saņemta cerīga atbilde: «Nekad neesmu nevienam atteicis.»

Koncerts noslēdzās uz ļoti jautras nots, jo abi solisti nolēma izpildīt humoristisku skaņdarbu, «ņaudot». Proti, abi bija iejutušies kaķu lomā un vienīgais izpildāmais vārds: «mjau». Tas tika pasniegts ar tādu humoru un izteiksmīgumu, ka visi varēja no sirds izsmieties.

«Šī ir lieliska tradīcija,

kuru noteikti turpināsim. Ceru, ka sagaidīsim arī trešos, ceturtos, piektos un pārējos opermūzikas svētkus Laidzē, jo tas ir tik skaisti, ka cilvēkiem tiek dota iespēja baudīt profesionālu klasisko mūziku tepat, Ziedgravā, turklāt par velti! Pavisam noteikti varu teikt — plānojot nākamā gada pasākumus augusta beigās, varat rezervēt vienu vakaru trešajiem Mazajiem opermūzikas svētkiem Laidzē,» norādīja E. Berģe. Viņa saka milzīgu paldies māksliniekiem, kuri piedalījās svētkos un uzbūra skaisto un muzikālo gaisotni, kas valdīja Ziedgravā.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Laidze, kultūra

Komentāri