Mazajiem veikaliņiem drūma nākotne 01.09.2017

No tirgošanās vienā istabā pie lodziņa savas ģimenes trīsistabu dzīvoklī Matkulē Gotfrīdu ģimene izaugusi līdz uzņēmumam ar vairākām darbības nozarēm. «Nav variantu, ja grib izdzīvot!» viņi teic.

Mazumtirdzniecība (viens veikals Matkulē, otrs — Sabilē), konditoreja, PVC logu un durvju ražotne un galdniecība Sabilē — it kā nesaistītas, tomēr cita citu papildinošas nozares. Darba vietas nodrošinātas 15 cilvēkiem, pašus ieskaitot.

1993. gadā ģimene nodibināja uzņēmumu SIA «Kristaps». Nosaukums radies par godu dēlam. 90. gadu sākumā Ivo Gotfrīds strādāja Kandavas radio rūpnīcā, bet Solvita Gotfrīda mājās audzināja bērnus. Daļu no algas Ivo maksāja precēs, tāpēc nācās domāt, kā nopelnīt.

Kādā sarunā draugi viņiem teica: «Jums dzīvoklis pirmajā stāvā, taisiet veikalu!» Vēl tagad atmiņā spilgti mirkļi, kā ar «bobiku» braukuši uz Rīgu pēc precēm. Naudas bija tik, cik bija, produktus nācās iepirkt šim laikam smieklīgos apmēros. 1996. gadā ģimene atvēra vēl vienu veikalu Sabilē, 1999. gadā sāka papildus nodarboties ar konditoreju, 2005. gadā — galdniecību un 2013. gadā — PVC logu un durvju ražošanu. Tā cita citu balsta, jo katrā jomā ir savi kāpuma un krituma periodi.

Neizprotamā attieksme no valsts puses

S. Gotfrīda teic, ka ir pārvarētas daudz un dažādas krīzes, bet tāda situācija, kāda mazumtirdzniecībā mazajiem lauku veikaliņiem valstī ir pašlaik, nekad nav bijusi. Viņa to raksturo kā ļoti drūmu. Izdzīvot var tikai tad, ja strādā arī paši īpašnieki. Vissliktāk klājas veikalam Matkulē. Pavasarī īpašnieki pat apsvēruši domu to slēgt. «Tas ir tik sāpīgi, ka pēc tik daudziem gadiem, kad esam cīnījušies, nonākam līdz šādai situācijai. Veikals Matkulē mums vairs nenes peļņu, un tas ir briesmīgi. Neesam vēl aizslēguši, jo tā ir mana dzimtā puse,» emocionāli stāsta Solvita. Radušās situācijas dēļ īpašniekiem oktobrī nāksies no darba atbrīvot vienu cilvēku, saīsināt darba laiku, svētdienās veikals vairs nestrādās un divas dienas nedēļā Solvita pati strādās aiz letes. Ivo atklāj skarbo realitāti — perspektīvas mazajiem veikaliem laukos nav it nekādas. Laukos pārsvarā dzīvo pensionāri; kad viņi aiziet Mūžībā, viņu vietā neviens nenāk. Tā kā darbspējīgā paaudze, kura dzīvo laukos, pārsvarā strādā pilsētā, viņi tur lielveikalos arī iegādājas pārtiku.

Cilvēku atlaišana esot vissāpīgākais, jo darbinieki uzņēmumā strādā ilgus gadus. «Viņi ir kā ģimenes locekļi, ar kuriem pavada kopā lielāko dienas daļu, zina cits par citu visu. Mēs nekad neesam baidījušies no darba, bet esam nonākuši līdz tādam punktam, kad jūt bezcerību, jo no valsts puses nejūtam sapratni, bieži tiek izdarītas izmaiņas likumdošanā, pieņemot bezjēdzīgus likumus. Piemēram, varam minēt likumu par videokamerām, ko atcēla jau pēc pusotra gada. Mēs bijām vieni no apzinīgajiem un iegādājāmies tās abos veikalos, kas izmaksāja aptuveni divus tūkstošus eiro. Vai tas ir maz? Tagad piespiež mainīt kases aparātus! Kad klausies televīzijā «gudrās» valstsvīru runas… Nevaru izturēt. Man šķiet, ka viņi nesaprot, kā tas ir, kad jāstrādā un jācīnās par izdzīvošanu, jo viņiem naudas ir pietiekami. Negribu tikai sūdzēties, bet mums taču valstī visiem varēja klāties daudz labāk!» uzskata Solvita. Runājot par slogu, kas uzkrauts uz uzņēmēju pleciem, īpašnieki min arī biežās izmaiņas prasībām uzņēmēju virzienā, kas traucē ikdienas darbam.

Vaicāti, kāpēc viņi neiesaistās kādā tirgotāju apvienībā, kurā esot, iespējamas, piemēram, izdevīgākas piegāžu cenas, saimnieki smaida. Tas esot izmēģināts, bet pēc gada sapratuši, ka nebūt nav izdevīgāk. «Ja neesi nevienā tirgotāju apvienības tīklā, tāpat ar visiem aģentiem, firmām var sarunāt kaut ko lētāk, dažādas akcijas cenas. Aģenti pret tādiem uzņēmējiem kā mēs ir pat elastīgāki. Galvenais ir runāt,» saka Solvita. Kā mīnusu, esot tirgotāju apvienībā, viņi min arī papildu slogu grāmatvedībā, kur nereti no apvienības puses pieļautas kļūdas. Lai vai kā, aizvadītais gads bijis laba pieredze, jo uzzināts arī daudz kas jauns.

Papildu nišas

Konditorejas produkti tiek realizēti abos veikalos un Kandavas tehnikumā. Pašlaik īpašnieki konditorejai meklē vēl vienu darbinieku, jo saprot, ka netiek galā. Pēc gardajiem izstrādājumiem brauc cilvēki pat no Talsiem un Kandavas (arī mēs par to pārliecināmies, gardām mutēm baudot medus kūku — M. J.). Ļaudis jau zina — otrdien, ceturtdien un svētdien var dabūt svaigas, siltas, turpat ceptas bulciņas un citus konditorejas izstrādājumus. Sabiles Vīna svētku laikā izpirkta mēneša normas produkcija.

Laika gaitā ģimene izpirkusi telpas Sabilē, kurās atrodas veikals un konditoreja. Tā kā telpas plašas, daļa no tām vairākus gadus stāvēja tukšas. Viņi novērojuši, ka Sabilē nav galdniecības, tādēļ nolēmuši to ierīkot neapdzīvotajās telpās. Tolaik gan nesaprata, ka vietējie šādus pakalpojumus nepieprasa. Produkcija (koka logi un durvis) pārsvarā tiek piegādāta uz Rīgu un citām Latvijas pilsētām. Pateicoties Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumam, atvērts PVC logu un durvju ražošanas cehs, kura produkcija tiek realizēta mūsu pusē, kā arī eksportēta uz ārzemēm. Galdniecības nozare nes peļņu, tāpēc iespējams paplašināties. Pirms diviem gadiem uzcelta piebūve. Šogad plānots startēt vēl vienā ES projektā. «Daudzi cilvēki nezina un neizmanto iespēju. Šādi projekti ir lielisks veids, kā attīstīties!» bilst S. Gotfrīda.

Ivo min vēl kādu fenomenu — lai arī valstī ir augsts bezdarba līmenis, atrast cilvēku, kas grib strādāt, nav vienkārši. Ceptuvē, piemēram, aptuveni divus gadus joprojām tiek meklēts papildu darbinieks, jo tie, kas pamēģina, neizrāda interesi strādāt.

Mazais veikaliņš kā sabiedrības spogulis

Solvita teic, ka mazajos veikaliņos jo īpaši patīkama ir personiskā komunikācija ar klientu. Ar katru var no sirds apsveicināties, parunāt par to, kā klājas, kas jauns noticis. Vietējā veikaliņā visi cits citu pazīst. Ir patīkami parunāt un uzklausīt. «Šeit var redzēt realitāti, to, kā cilvēki dzīvo, ko domā. Tiem, «augšā», vajadzētu mēnesi padzīvot tā, kā dzīvo mūsu cilvēki te, laukos. Viņi mēnesi pat neizturētu! Tas ir ārprāts, kā cīnās pensionāri! Samaksā rēķinus, nopērk zāles, un gandrīz nekas nepaliek pāri,» vērtē Solvita.

Līdzīga neizpratne no valsts puses ir arī uzņēmēju virzienā. Īpašnieki salīdzina: jebkurā biznesā iespējams tērēt tik, cik nopelna, savukārt valsts iestādēs ir citādāk — tur tērē tik, cik saņem atalgojumu vai «izsit cauri». «Protams, ne jau visos uzņēmumos klājas vienādi, bet ir daudzi mazie, tādi kā mēs, kur īpašnieks dara ļoti daudz. Man patīk tas, ko daru, un zinu, ka tas ir mūsu ģimenes uzņēmums, tātad — kāpēc lai es to nedarītu? Tomēr jābūt samērīgumam, nedrīkst paļauties tikai uz cilvēku entuziasmu. Nepatīkami, kad kāds no malas saka — kas tev nekait, nav jāstrādā! Neviens jau neredz tās naktis, kas tiek pavadītas pie papīriem, vai garās stundas veikalos,» spriež S. Gotfrīda.

Vaicāti par uzņēmuma nākotni, atklājas, ka vecāku biznesu pamazām apgūst dēls Kristaps. Viņš strādā galdniecībā. Uzņēmuma attīstība un turpmākā darbība uz dēla pleciem, jo meita Ilze atrodas Amerikā. Lai arī Kristaps vēl neizrādot īpašu iniciatīvu uzņemties vadību, Ivo un Solvita tic, ka viss nāks ar laiku. Neskatoties uz situāciju valstī, Gotfrīdu pāris nākotnē veras pozitīvi, ticot, ka viņu bizness turpinās pastāvēt. «Cerams, ka pēc pāris gadiem varēšu sēdēt ezermalā un makšķerēt,» smejot teic īpašnieks.

