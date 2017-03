Mārīte Kluša: «Gribas nezin ko, protams!» 01.03.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Līdz 5. martam Talsu novada muzeja izstāžu zālē vēl būs apskatāma pazīstamās Ventspils mākslinieces un mākslas pedagoģes Mārītes Klušas trīsdimensionālo zīmējumu izstāde «Simbioze++». 24. februārī starp izstādes darbiem omulīgā gaisotnē varēja sastapt arī pašu mākslinieci.

Melnbalti ir Mārītes Klušas darbi, un iederīgi melnbalti ģērbusies Talsos ieradās arī viņa pati. «Ventspilij ir ļoti laimējies, ka tu tur esi. Kā viens kolēģis man šodien teica: «Man ir jāatnāk apskatīties profesionālas, īstas un stabilas mākslinieces izstāde!»,» tikšanās sākumā atklāja Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos Guna Millersone. M. Kluša esot gluži vai vienīgā, kas spēj tik lielus laukumus aizpildīt ar tušu, vismaz šajā, sev raksturīgajā veidā. «Par šo izstādi man ir ļoti liels prieks — man pat negribējās lasīt nevienu nosaukumu, nekādus tulkojumus; man vienkārši tā patīk, viss un cauri!» smējās G. Millersone.

Izrādās, ceļš uz savu rokrakstu mākslā nemaz nav bijis viegls. «Visu laiku — kādus 20 gadus apmēram — ir gribējies abstrakto mākslu, jo abstrakto mākslu es tomēr uzskatu par augstāko, kas ir. Nezinu, vai visi te ir ar mani vienisprātis, tomēr tas tā ir intelektuāli, fiziski un mentāli. Bet tur ir viens «bet» — visam ir robežas, un katram ir jābūt pilnīgi citādākam! Visi cilvēki nevar būt vienādi, katrs ir citādāks, viņam vajag atbrīvoties, un, ja viņš ir spējīgs apvienot visu to varēšanu un dzīvē iemācīto, tad, iespējams, viņš to var. Es to nevarēju. Ārprāts! Vienmēr gribas, bet nekad nevar — tikai atkārtot to, ko citi! Bet vajag kaut ko savu. Nav, nav, nav, un tā desmitiem gadu… Atlika vien nožēlot, cik esmu stulba, nevaroša un tā tālāk. (Smejas.)

Mācot bērniem vizuālo mākslu vienreiz nedēļā, man bija skaidrs — ko var iemācīt, pasniedzot zīmēšanu vienreiz nedēļā? Neko! Tad es gādāju, lai viņi varētu iet pa izstādēm un skatīties, un pati no tā iemācījos, kas mani interesē. Viens no tekstiem, ko paņēmu no Endija Vorhola: «Cilvēkam ir jādara tas, kas viņam vislabāk sanāk.» Man šķita — jā, šī formula man der, tai ir jāstrādā!» savos mākslinieciskajos meklējumos dalījās M. Kluša.

«Ja jūs zinātu, cik šie darbi ir smagi! Man gribas lielus darbus un vēl lielākus! Bet dzīve piespieda. Ko tad es vislabāk mācēju? Padomju laikā strādāju ar uzskatāmo aģitāciju. Mums bija jātaisa planšetes, jālīmē, jāstiepj papīri, jāmērcē tie. Vārdu sakot, tas ir tas, ko es vislabāk māku! Un tā kaut kā man ienāca prātā pamēģināt kaut ko tādu,» uz apkārt redzamo norādīja māksliniece. «Gribas nezin ko, protams, bet ir dažādas tehniskas problēmas, ko rada papīrs,» viņa atzina. Izrādās, no mūsdienās ražotā papīra nevarot izspiest tik lielu formu, kā M. Kluša vēlētos.

Viņa Ventspilī rīko grafiķu plenērus, kuros ir piedalījušās arī mūsu puses mākslinieces Baiba Kalna un Inese Mīlberga. «Man tiešām liels prieks par šiem Mārītes darbiem, tonālajām niansēm, ar tušu, papīru un formu panākot, manuprāt, kaut ko ļoti skaistu,» vērtēja B. Kalna. «Man patīk izstāde, un Mārīte arī kā cilvēks ir lieliska. Apbrīnojama māksliniece!» priecājās arī I. Mīlberga.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi māksla

Komentāri