Dundagas novadā jau vairākus gadus agrākajās tautas nama telpās darbojas brīvā laika pavadīšanas centrs, kurā nodarbi var rast gan jauni, gan veci. Vairāk nekā gadu tajā strādā Ieva Kristiņa, kura atzīst, ka darbs ir interesants. Ieva ir vietējā — dundadzniece, kura atgriezusies savā dzimtajā pusē. Ar viņu tiekamies brīvā laika pavadīšanas centrā dienu pirms organizētajām riteņbraukšanas sacensībām pils parkā.

Aicinot Ievu uz sarunu, viņa mazliet samulst. Kad bilstu, ka iedzīvotāju ziņā mazajā novadā daudz šo gadu laikā izdarīts, lai jauniešiem radītu vietu, kur atpūsties un pilnveidot sevi, Ieva tam piekrīt, sakot, ka, iepazīstot citu novadu pieredzi darbā ar jauniešiem, no dundadzniekiem daudzi varētu mācīties. Taču tas neesot tikai viņas nopelns.

Ģimenes saites, kas liek atgriezties

Ieva dzimusi un uzaugusi Dundagā. Bez viņas Kristiņu ģimenē auguši arī trīs brāļi un māsa. Bērnībā ar lellēm daudz nav nācies spēlēties, jo abas ar māsu brāļiem vienmēr visur bijušas līdzi. «Tāds puiku meitēns biju. Bērnību pavadīju ar zēniem bunkuros, biju pārliecināta, ka iešu armijā, ar māsu par draudzību ar citām meitenēm un lellēm nedomājām. Tikai vēlāk parādījās interese par sievišķīgākām lietām, un pienāca arī brīdis, kad botas vairs skapī nebija atrodamas,» viņa smejoties teic. Vecāki savos bērnos ieaudzinājuši darba tikumu un apziņu, ka uzticētās lietas jāpaveic godam. «Vecāki vienmēr mūs sagaidīs un atbalstīs, lai arī kas būtu noticis. Mums tas ir būtiski. Arī darbus vienmēr esmu darījusi tā, lai vecākiem nebūtu jākaunas,» saka Ieva.

Ģimene savstarpējo draudzīgumu nav pazaudējusi joprojām, jo ik dienu tiekot turēta rūpe citam par citu, lai gan pie viena saimes galda tagad sanākot krietni retāk apsēsties. Ieva priecājas, ka viena no viņas ģimenes tradīcijām jau vairāku gadu garumā ir kopīgi rīkotie sporta svētki, kas kuplajai saimei liekot sanākt kopā un interesanti pavadīt laiku. Izdoma un darbošanās pirms sporta spēļu rīkošanas esot jāpieliek, bet Ieva uzskata, ka tas ir veids, kā ģimenē, kur izauguši pieci bērni un tagad tā kļuvusi krietni kuplāka, saglabāt kopības izjūtu un neatsvešināties citam no cita. «Sporta svētki katru gadu mūsu ģimenē ir ļoti gaidīti. Šogad tie notiks 11. reizi, un tiem gatavojamies ar vislielāko rūpību. Noteikti ieteiktu arī citām ģimenēm šādi mēģināt rast kopības izjūtu,» viņa aicina, piebilzdama, ka tāpat neiztikt bez braucieniem citam pie cita. «Es citādāk nemaz iedomāties nevaru. Tā ir mana ģimene, kurā lepojamies cits ar citu un atbalstām. Zinu: ja ar mani arī kas notiks, būs daudz palīdzīgu roku, neviens nepārmetīs par notikušo, samīļos un turpinās iet kopā. Tas man dzīvē ir ļoti palīdzējis. Lai kur nav būts, ģimenes saites ir tās, kas kā gumija velk atpakaļ. Esam cits pret citu atklāti, iedrošinām, un tas palīdz. Mīlestībā esam audzināti, un tagad mīļumu cenšamies dot arī saviem bērniem.»

Jautāta, kāpēc, jauna būdama, atgriezusies Dundagā, ja citi runā par labākas dzīves meklējumiem lielajās pilsētās un ārpus valsts, mana sarunu biedre teic, ka, apmetot dzīvē loku, bijusi vēlme pēc kaut kā mierīgāka un tuvāka. Ģimene bijusi tā, kas lika atgriezties dzimtajā pusē. Līdz 17 gadu vecumam Ieva dzīvoja Dundagā, tad sākušies pasaules izziņas laiki, kad būts dažādās pilsētās, valstīs. Vairākus gadus dzīvots Ventspilī, taču, līdzko bija brīvāks brīdis, tā Ieva bija Dundagā. «Pienāk brīdis, kad saproti, ja es šeit jūtos labi, varbūt vajag šeit dzīvot un beigt skriet tajā vāveres ritenī, ko sagādā dzīve pilsētā,» atklāj Ieva. «Dzīvē vērtības ir mainījušās, un saproti, ka svarīgāks ir laiks, ko iespējams pavadīt ar ģimeni. Sāku par to vairāk domāt, padzirdēja arī draugi un piedāvāja darbu. Tā atgriezos Dundagā. Vēlāk iepazinos ar Tamāru (bijušo brīvā laika pavadīšanas centra vadītāju Tamāru Kaudzi, tagad Dundagas novada domes deputāti — A. N.). Sākām darboties biedrībā, rīkojot dažādus labdarības pasākumus bērniem, domājot par brīvā laika pavadīšanas iespējām. Tā pamazām, pamazām radās jauni projekti un lietas. Tamāra un arī citi redzēja, ka man vajag būt šajā centrā un to kopīgiem spēkiem atdzīvināt. Šoruden būs pusotrs gads, kopš esmu šeit. Tas ir interesanti, kā dzīve mūs saved kopā ar cilvēkiem un iespējām. Jauniešiem ir jāizskrienas, jāizmēģina jaunais, jāsaredz vērtības dzīvē un, ja saites velk atpakaļ uz dzimto vietu, vajag atgriezties. Nevajag nolikt šeit visu un domāt tikai par aizbraukšanu, jo medus jau nav nekur. Un tad parādās šīs apkārtnes svarīgums, ko mazā novadā veidojam, lai jaunietis vēlētos atgriezties. Ja jaunieši šeit jutīsies labi un sadzirdēti, ir lielāka iespēja, ka viņi atgriezīsies. Daudziem brīvā laika pavadīšanas centrs ir kā otrās mājas. Mūsu jaunieši ir ļoti gudri un talantīgi. Priecātos, ka viņi atgrieztos, kaut vai lai brīvdienās šeit pavadītu savu laiku.»

Interesantu ideju īstenošanas vieta

Centrā padarīts daudz, darbs ar jauniešiem Dundagā norit veiksmīgi, un Ieva cer, ka tāds tas būs arī nākotnē. No redzētā pieredzes braucienos citās pašvaldībās viņa secinājusi, ka Latvijā šādos centros ir liela dažādība. «Redzot daudzos piemērus, esmu secinājusi, ka pie mums Dundagā ir mājīgāk un labāk. Atmosfēra ir cita. Varbūt mums nav jaunākās iekārtas un modernākās tehnoloģijas, bet, redzot jauniešus sēžam uz paletēm, no kurām uztaisīts plašs un ērts sēžamais, viņi ir laimīgāki, nekā, ja viņi sēdētu uz glauniem krēsliem. Mūsu pluss ir tas netveramais, centra kā tāda būtība, ko ar jauniešiem kopā esam izveidojuši,» uzskata brīvā laika pavadīšanas centra pārstāve.

Domājot par jauniešiem, sākumā bijis izzināšanas process, ko viņi no šāda centra sagaida. Gaisā virmojušas dažādas idejas. Tas, ko tagad centrs piedāvā gados jaunajiem, ir brīvā laika pavadīšana, darbojoties pēc viņu ieskatiem. Ir galda spēles, tematiskie un filmu vakari, iespējas dziedāt karaoke un citas aktivitātes. Tas jauniešus neierobežojot un ļaujot viņiem brīvi justies. Neiztikt arī bez tējas kopīgas padzeršanas, raisoties atklātām jauniešu sarunām par dažādām dzīves situācijām. Ieva teic, ka arī jauniešiem tiekot vaicāts, kādas papildu prasmes viņi vēlētos apgūt. Atbilstoši tiek veidoti dažādi tematiskie vakari. «Daudzi varbūt nesaprot, ka jauniešiem šeit nav nekā obligāta. Tā ir viņu izvēle, ko darīt. Tāpēc arī viņi šeit nāk, jo zina, ka varēs brīvi justies un nebūs kaut kāds zināms rāmis uzlikts, kas noteikti jāizdara. Viņi var izpausties dažādi. Esmu novērojusi, ka tie, kas ir klusi un kārtīgi skolā, šeit ir aktīvākie un atveras,» saka Ieva.

Jautāta, vai viegli uzklausīt jauniešus, Ieva teic, ka ar viņiem nekad problēmu nav bijis. Pašas meita Elizabete ir pusaudze un liels palīgs mammai, lai saprastu, kas jauniešiem būtu nepieciešams. Svarīgs ne vienmēr ir cilvēka, kas strādā ar jauniešiem, vecums, bet gan vēlme viņus respektēt, saprast…

Brīvā laika pavadīšanas centrs durvis ver dažāda vecuma cilvēkiem. Šeit notikuši pasākumi, piemēram, senioriem kopā ar jauniešiem, 8. marta pasākums, kūku cepšana, dažādas andeles, galda spēļu sacensības — tas, kas pagasta dzīvi dara aktīvu, iesaistot dažāda vecuma ļaudis.

To, ka šāds centrs ir vajadzīgs, apliecina arī nesen Dundagā notikušais jauniešu forums, kurā izskanēja interesantas idejas turpmākajam darbam. «Es centru salīdzinātu ar izauklētu bērnu, kas palaists tautiņās. Man ir svarīgi, lai šeit aizsāktais darbs turpinās,» teic Ieva.

Princese, zaķis, pele…

tā uzskaitījumu varētu turpināt, runājot par lomām, kādās nācies Ievai iejusties, veicot brīvā laika pavadīšanas centra darbinieka pienākumus. Taču tas aizraujot, jo viņai patīk dažādu pasākumu organizēšana, kas tagad no agrākā vaļasprieka pārvērties par vienu no Ievas ikdienas darba pienākumiem. Darbs viņai šķiet interesants, bet reizē arī ļoti atbildīgs, kas prasa lielu atdevi. Tie esot jauni izaicinājumi, kas darbošanos ikdienā padarot interesantāku. Viņasprāt, ir jābūt daudzpusīgai personībai, lai strādātu kultūras jomā, un tikai tas, kas šajā jomā strādā, arī vislabāk varot saprast kultūras darbinieka pienākumus un ikdienā veicamo darba apjomu. Ir jābūt makgaiveram, lai izdomātu ko jaunu īstenot un ar ko pārsteigt citus. Ieva neslēpj, ka bieži vien nākas laiku mazāk veltīt ģimenei, jo pasākumi pārsvarā ir brīvdienās.

Ar sportu vienmēr uz «tu»

Jautāta par brīvo laiku un vaļaspriekiem, Ieva teic, ka agrāk un arī tagad ģimenē vienmēr visi ar sportu bijuši uz «tu». Brāļi ir saistīti ar hokeju, arī dzīvesdraugs nodarbojas ar šo sporta veidu, meita ir sportiska. Ziemā daudz laika pavadīts, atbalstot savējos. Pašai sirdij tuvs sporta veids ir volejbols. Kā jau iepriekš minēts, viens no Ievas vaļaspriekiem agrāk un joprojām ir pasākumu organizēšana. Palīdzīga roka citiem sniegta arī dažādu noformējumu gatavošanā, viņu aizrauj valodas un ceļošana. Interese esot gan par itāļu un spāņu valodu, gan Latvijas un citu zemju apceļošanu. «Mani nevar likt rāmjos… Daudzpusīgums un kreatīvisms ar mani iet soli solī,» smejoties teic Ieva un piebilst, ka pašai pa šiem gadiem par sevi tāds secinājums radies.

