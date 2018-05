«Mana miera osta ir ģimene» 29.05.2018

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājs Mareks Freimanis atzīst, ka darbs bāriņtiesā ir emocionāli smags, jo ikdiena ir saistīta ar negācijām, taču katrā bezizejā iespējams atrast vismaz trīs izejas. Mareks dejo vidējās paaudzes deju kolektīvā «Talsu kurši» un par prioritāti numur viens sauc kopā pavadīto laiku ar ģimeni. Tā kā četrotne aizraujas ar tautas dejām, nereti patīkamo izdodas apvienot ar lietderīgo.

Mareks ir dzimis Rīgā, bet bērnību un jaunības gadus aizvadījis Lībagos, Kolkā, Rojā un Talsos. «Dzīvojot Kolkā, ar televīziju bija diezgan švaki, līdz ar to daudz laika pavadīju svaigā gaisā. Darījām mūsdienu bērniem nesaprotamas blēņas — skrējām pa mežu un spēlējāmies ar pēckara mantojumu. Bērniem likās, ka tas ir joks — rakt lādiņus, taisīt vaļā «mušiņas» un šaudīties. Tagad varu priecāties par to, ka viss veiksmīgi beidzās. Ciemā visi bija vienādi un cits citu īpaši nešķirojām. Spēlējām kariņus, paslēpes, futbolu un dalījām komandas daudzmaz vienādi. Pēc skolas bija jāveic lauku darbi — no Kolkas varēja braukt uz Dundagu ravēt bietes. Tāpat bija jāvāc makulatūra un ārstniecības augi,» atklāj Mareks.

Viņš ģimenē ir vienīgais bērns, taču par garlaicību nesūdzas. Lielāko daļu vasaru Mareks pavadīja pie vectētiņa, kurš dzīvoja Ābeļu ezera krastā. Ar otru vectētiņu viņš daudz laika pavadīja, staigājot gar jūru un pa mežiem. Diemžēl vecmāmiņas viņam tā arī neizdevās iepazīt. Mareks uzskata, ka pēc rakstura ir līdzīgāks mammas tētim, bet pēc izskata — mammai, kura visu mūžu ir strādājusi bērnudārzā. Viņa tētis iztiku pelnīja, strādājot par šoferi. «Mani vecāki viens otru papildināja — ja mammai kaut kas negāja, tētis viņu atbalstīja un otrādi. Domāju, ka esmu mantojis kaut ko no abiem vecākiem,» skaidro Mareks.

Skolas gaitas viņš uzsāka Kolkā, taču 3. klasē pārgāja uz Rojas vidusskolu un iestājās Rojas mūzikas skolā, kur mācījās spēlēt klarneti. Agrie rīti un vēlie vakari viņam deva sava veida rūdījumu. Dažkārt neizdevās izpildīt mājasdarbus, taču vecāku parakstus Mareks neviltoja un dienasgrāmatu neslēpa.

«Atnākot uz Talsiem,

viss stipri mainījās — parādījās dažādi nedarbi. Pamatskolas gadi ir laiks, kad nekas nav labi un mācīties negribas. Lai gan uz skolu man vienmēr ir gribējies iet, mācījos neatbilstoši savām spējām — varēju stipri labāk, bet tajā laikā nebiju izvirzījis mērķi, uz ko tiekties. Viens no maniem mīļākajiem mācību priekšmetiem bija fizkultūra. Sāku nodarboties ar sportu, veselības problēmu dēļ šajā jomā neko nesasniedzu, bet spor­tiskais gars manī sēž joprojām. Pavasarī izdomāju tecināt bērzu sulas, saurbu turpat pie skolas bērziem caurumus un tecināju sulas. Skolas vadība to uzzināja, un man bija lielas nepatikšanas.

Vidusskolā nedarbu bija mazāk, vajadzēja vairāk mācīties, bet es paļāvos uz savu galvu un mājasdarbus nepildīju. Laikam tas bija sava veida protests pret kaut ko. Mājasdarbos vienmēr dabūju divi, toties citur ieguvu labākas atzīmes, līdz ar to biju sekmīgs. Mācījos klasē ar fizikas un matemātikas novirzienu un biju ļoti apzinīgs — kā 1. septembrī sakrāmēju somu, tā pavasarī izkrāmēju,» smejas Mareks.

Tā kā lielu daļu bērnības viņš pavadīja pie jūras, 8. klasē Mareks izlēma studēt jūrniecību, taču veselības problēmu un kopmītņu trūkuma dēļ šāds variants atkrita, un viņš iestājās Talsu 1. vidusskolā (tagad — Talsu Valsts ģimnāzijā). Darbmācības skolotājs Viktors Insbergs ierāva Mareku kokapstrādes pasaulē, un, skolotāja pamudināts, viņš izlēma mācīties par darbmācības skolotāju. «Pēc vidusskolas man likās, ka visu zinu un varu izdarīt, bet izrādījās, ka citi var labāk. Gribēju kļūt par darbmācības un rasēšanas skolotāju, bet iestājeksāmenos bija jārēķina 5., 6. klases uzdevums, ko diemžēl nemācēju izrēķināt. Vēl bija iestājeksāmens zīmēšanā un rasēšanā. Ar zīmēšanu man nav bijušas problēmas, bet līdz tam zīmēju, neievērojot proporcijas.

Pēc vidusskolas vienu gadu

nostrādāju skolā par darbmācības un fizkultūras skolotāju. Pēc gada vēlreiz stājos Latvijas Universitātē, izgāju sagatavošanās kursus, un nākamajā gadā man nebija problēmu. Studiju gados dzīve bija mainījusies, jo, vidusskolā mācoties, sāku draudzēties ar savu sievu Litu. Kā vidusskolā sākām draudzēties, tā dzīvojam kopā vēl joprojām. Vienu gadu sieva dzīvoja Rīgā viena pati, bet pie katras iespējas braucu uz Rīgu un viņa brauca mājās. Lielāko daļu laika pavadījām kopā,» norāda Mareks.

Pēc augstskolas absolvēšanas viņš sāka strādāt Talsu tipogrāfijā. Mācoties pēdējā kursā, viņš vienojās ar pasniedzējiem, ka brauks uz Rīgu tikai vienu reizi nedēļā. Paralēli studijām Mareks strādāja Talsu novada sporta skolā par treneri un 3. vidusskolā pasniedzu darbmācību un rasēšanu. Absolvējot augstskolu, viņš pieteicās konkursam Talsu tipogrāfijā, kur alga bija divas, trīs reizes lielāka. Kad sākās krīze, viņš aizgāja no tipogrāfijas un gadu pavadīja bezdarbnieka statusā. Pēc tam Mareks startēja konkursā uz pašvaldības policijas inspektora amatu, kuru veiksmīgi izturēja, un 2014. gadā uzsāka darbu bāriņtiesā, kur tika ievēlēts par bāriņtiesas priekšsēdētāju.

«Patīkamākais šajā darbā

ir tas, ka vecāki pasaka paldies par to, ka esam palīdzējuši atrisināt ģimenes problēmas, kurās ir iesaistīts bērns. Diemžēl tas notiek ļoti reti. Priecē pozitīvie rezultāti, jo daudzi neizprot, kas bāriņtiesai ir jādara. Tam būtu jānāk no augšas, jo tāds īsts izskaidrošanas darbs par to, kas ir bāriņtiesa un ko tā dara, nav bijis. Ir tādi vecāku strīdi, kurus var izšķirt bāriņtiesa, bet ir vecāku strīdi, kur bāriņtiesa absolūti neko nevar izšķirt — tos izšķir tiesa. Darbs ir emocionāli smags, jo ikdiena ir saistīta ar negācijām. Ļoti daudz cilvēku ir pilni ar negācijām — citu acīs skabargu redz, bet savā baļķi neredz. Cilvēki nemāk uz sevi paskatīties no malas, paanalizēt un padomāt, vai tas, ko viņi dara, ir pareizi. Mums vecāku starpā jārisina strīdi — ir divas puses, kuras savā starpā strīdas, un pa vidu ir bērns. Mums jāaizstāv bērns, nevis viens vai otrs vecāks. Tad rodas jautājums — kurā brīdī viens vai otrs vecāks aizdomāsies par to, ka tas, ko viņš dara, nav bērna labā. Mēs citreiz sakām — ja jūs savā ģimenē visu varat sakārtot un jums nav jāiesaista bāriņtiesa, nav problēmu. Nāciet pie mums, mēs skaidrosim, runāsim, meklēsim variantus! Nav daudz pozitīvo risinājumu, bet mēģinām izskaidrot situāciju. Protams, ikvienam darbam ir savs mīkstumiņš un sava garoziņa, un visi darbi ir jāveic. Man prieks par to darbu, ko varu darīt, jo redzu, ka varam palīdzēt atrisināt konfliktus vecāku starpā. Viens no maniem skolotājiem kādreiz teica — katrā bezizejā iespējams atrast vismaz trīs izejas, taču tās ir jāmeklē. Man vēl tā nav gadījies, ka nav nevienas izejas,» pieredzē dalās bāriņtiesas priekšsēdētājs.

Pateicoties sievai, Mareks

sāka aizrauties ar tautas dejām. «Tad, kad sākām draudzēties, Lita jau dejoja un viņas mamma vadīja deju kolektīvu. Viņa mani ierāva dejotāju pasaulē. Es ilgi skatījos no malas, vēroju procesu un biju tajā iekšā, bet nebiju dejotājs. Vienā brīdī izlēmu pamēģināt un nu jau dejoju ilgu laiku. Es izbaudu to, kā viss notiek uz skatuves. Mēģinājumi mani tik lielā mērā neaizrauj — sanākam kopā, satiekamies, izrunājamies, iemācāmies deju un noprecizējam visu, bet lielāko prieku piedzīvoju lielos koncertos un Dziesmu svētkos. Tas ir tas, kas mani pa īstam aizrauj — būt iekšā procesā, no rīta agri celties, visu dienu nolēkāt pa stadionu un vakarā piedzīvot patīkamu fizisku nogurumu. Ja ir karsts, visi ir sasvīduši, ja slapjš — salijuši, bet tas nevienam netraucē. Koncerta laikā nogurumu nejūt. Katram ir savs vaļasprieks, kas viņu aizrauj. Makšķernieki un bļitkotāji var stundām ilgi sēdēt uz ledus mīnus 20 grādu salā, jo process viņus aizrauj. Citi to nesaprot, bet viņiem tas patīk. Katram ir kaut kas savs,» teic Mareks. Viņš dejo vidējās paaudzes deju kolektīvā «Talsu kurši», ko vada viņa sieva. Mareks atzīst, ka tas nav šķērslis — ja deju kolektīva vadītāja teic, ka kaut kas nav pareizi, nav jēgas strīdēties vai runāt pretī, jo viņa ir speciāliste, kas no malas redz labāk.

Ar sievu Mareks iepazinās vidusskolā — viņi sāka mācīties kopā 10. klasē, bet saskatījās tikai pēdējā gadā. «Apprecējāmies 1993. gadā, un šogad mums būs 25 gadu kāzu jubileja. Nevar teikt, ka esam pretpoli, un nevar teikt, ka esam ļoti līdzīgi. Mēs viens otru papildinām — esam viena ābola divas puses. Mums ir arī divi bērni — dēls un meita. Nikam ir 20 gadi un Katei palika 14. Niks pabeidza Rīgas Doma kora skolu un šobrīd mācās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā par solistu. Niks pats izdomāja, ka ies uz Rīgas Doma kora skolu un nostādīja mūs ar mammu fakta priekšā. Bez dziedāšanas viņam patīk arī tautas dejas un volejbols. Tā ir viņa sirdslieta. Kate mācās Talsu Valsts ģimnāzijas 7. klasē, iet mūzikas skolā un dejo.

Mēs visi ģimenē esam

dejotāji, līdz ar to daudz laika pavadām koncertos un dažādos pasākumos. Man svarīgākais ir ģimene un viss, ko kopā darām. Mana aizraušanās ir mana ģimene, un mieru rodu mājās. Cenšos visu atrisināt mierīgā ceļā — lai sastrīdētos, lielu mākslu nevajag. Mēdz teikt, ka vīrietim ir jāuzceļ māja, jāiestāda koks un jāizaudzina dēls. Dēlu esmu izaudzinājis, māju uzcēlis un kokus iestādījis. Man ir prieks un lepnums par maniem bērniem, jo tas, ko viņi dara, patīk viņiem pašiem un patīk arī mums. Man nekad nav bijis jākaunas par saviem bērniem. Esam daudz runājuši par to, kāda ir dzīve, un viņi zina, ka jebkurā brīdī var piezvanīt man vai mammai un lūgt padomu,» piedzīvotajā dalās Mareks.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Nedēļas viesis

Komentāri