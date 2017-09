«Man vienalga šķiet, ka Talsos ir visskaistāk!» Piecu ārzemēs dzīvojošu mūsējo skatījums uz dzimto pilsētu 12.09.2017

Šovasar pie viesnīcas «Talsi» mani apturēja kāds angliski runājošs pāris. Šiem cilvēkiem rokās bija Talsu karte. Pratuši parādīt, kur atrodas pašlaik, tūristi interesējās, pa kuru ceļu labāk doties uz Talsu ezeru, vēlējās zināt, vai tur ir Talsu centrs un vai tur būs restorāni un veikali. Šī pāra jautājumi lika domāt par to, ko tūristi sagaida no šīs pilsētas un kādu to redz.

Šis raksts, protams, ir zināma lūkošanās atpakaļskata spogulī. Dažas no lietām, ko piemin raksta tapšanā intervētie cilvēki, vairs dzīvē nav apskatāmas, jo vasara un aktīvā tūrisma sezona Latvijā ir neglābjami īsa un jau pagājusi. Tomēr — tieši tāpēc vērts vēsajos gada mēnešos gatavoties tiem trim īsajiem nākamā gada vasaras mēnešiem! Jā, un arī domāt, ko pilsētā iespējams uzlabot. Galu galā, vai tā nav jauka sagadīšanās, ka tieši šī raksta publicēšanas dienā Talsu tautas namā konkursa «Talsu bruncī ieaustie» noslēguma pasākumā cildina tos, kuri veicinājuši novada, tostarp novada centra, sakoptību? Arī rakstā apkopotos viedokļus pauž nevis kādi eksperti, bet mūsu pašu ļaudis, kuru ikdiena pašlaik dažādu iemeslu dēļ norit ārpus Talsiem un Latvijas — Īrijā, Vācijā, Zviedrijā, Anglijā un Amerikā. Protams, tas nav gluži tūristu skatījums, jo ir kas vienojošs, ko nav iespējams paņemt prom: emocionāla piesaiste šai vietai. Tomēr viedokļi ir interesanti un atklāj citādāku redzējumu, nekā talseniekam, kurš te ir ikdienā.

Aizgājusī un palikusī godība

Neilgi pēc nejaušās tikšanās ar ievadā minēto tūristu pāri devos mērķtiecīgā pastaigā pa Talsiem kopā ar Ilzīti Lembergu, kuras ģimeni, tāpat kā daudzus, ekonomiskā situācija savulaik piespieda doties meklēt izdzīvošanas iespējas ārzemēs, viņu gadījumā — Vācijā.

Pastaigu sākām ar vietu, pēc kuras tūristi man taujāja, proti — Talsu centru. Un pēc ilgiem gadiem arī pati paskatījos uz šo vietu it kā no malas, pārsteigumā konstatējot, ka šo vietu iezīmē laiva, kurai atlikusi vairs tikai viena necila bura… «Atceros, ka pirms kādiem gadiem desmit šī laiva šķita ļoti skaista, bet laikam nav padomāts par tās uzturēšanu. Iespējams, talsenieki pie laivas ir jau tik ļoti pieraduši, ka nemaz nav pamanījuši notikušās izmaiņas!» aizdomājās Ilzīte.

Tomēr viņai, ik gadu mājās pārbraucot, uzkrītoši šķiet kas cits. «Vienmēr no jauna esmu neizpratnē par spēļu automātiem, kuri Talsos atrodas tik daudz kur pašā pilsētas centrā! Arī Vācijā, protams, ir spēļu zāles, bet tie, kuri tās neapmeklē, šīs vietas vispār neredz, jo tās atrodas kaut kādos tumšos stūros vai iepirkšanās centru pagrabstāvā, kur iet tikai spēļu zāļu klienti. Es savā iepirkšanās centrā nostrādāju trīs gadus un tikai tad uzzināju, ka ēkā atrodas arī kazino!» atzina Ilzīte, norādot, ka Talsos gan — pat pretī savu laiku nokalpojušajai laivai pašā pilsētas centrā jau gadu gadiem ir spēļu zāle.

Šajā reizē uzturoties Talsos, Ilzītei radies iespaids, ka aizvien trūkst soliņu. Pārsvarā tie esot pieturās vai pie iestādēm, bet sarunā ar mammu kļuvis skaidrs, ka cilvēkiem cienījamā vecumā ar to nepietiek, kad jāmēro garāki ceļa posmi. Tai pašā laikā tik daudzviet citur Latvijā un pasaulē jau sen tapis skaidrs, ka tieši skaists vai atraktīvs soliņš var būt izcils objekts, kas bagātina pilsētvidi! «Toties mani priecē, ka Talsos ir diezgan daudz atkritumu tvertņu! Vācijā tā ir ārkārtīgi liela problēma! Pat pie soliņiem nav atkritumu tvertņu. Es vienmēr somā līdzi ņemu maisiņu šim mērķim,» atklāja Ilzīte.

Turpinot ceļu pa Lielo ielu, ar patiku viņa vērsa skatu uz Kafijas namiņu «Ie-pauzē». «Tā pašlaik ir mana mīļākā vieta Talsos! Sākot ar īpašnieces attieksmi, vienkāršo, bet ļoti sirsnīgo uzņemšanu, piedāvājumu un centieniem namiņa apkārtni uzturēt skaistu,» priecājās Ilzīte. Ārā pie galdiņa sēžot, muguru vien gribējies uzgriezt agrākā krodziņa «Martinelli» vietai ielas pretējā pusē. Īpaši jau tāpēc, ka «Martinelli» laikā šis skvēriņš allaž bija glīti sakopts un labi uzturēts, bet mūsu pastaigas dienā agrākās puķu dobes taisnstūrī zēla garas, leknas nezāles.

Humpalas un viens cilvēks

Šis nesmukums gan aizmirsies, ieraugot krāsainās laternas Lielās ielas posmā no Zvaigžņu ielas līdz tautas namam. Ilzīte jūsmoja gan par laternām, gan stāvlampām, kas bija izvietotas citur pilsētā. «Tik piemīlīgas un skaistas! Ļoti patīk! It kā tik vienkārši, bet rada tādu siltuma un mīļuma izjūtu!» viņa vērtēja. Starp citu, Talsu tautas nama vadītāja Ieva Brūna pačukstēja, ka trīskrāsu laternu idejas autore esot tautas nama amatiermākslas producente Zane Ziemele, savukārt mājīgo stāvlampu iecere piederot Talsu novada pašvaldības ainavu arhitektei Zandai Bitmanei. Pelnīti aplausi viņām!

Ilzīte neslēpa — skumīgi esot redzēt Talsos tik daudz humpalu veikalu, jo Vācijā jauns apģērbs ir lēts, bet mazlietotas drēbes un citas lietas pārsvarā atdāvinot par velti, kamēr pie mums kāds ar tām pietiekami labi nopelna. Dažviet šie veikali iemitinājušies skaistos Talsu vecpilsētas namos, kur labāk gribētos redzēt mazus pārtikas un citu preču veikaliņus, arī mākslas galerijas. Prieks esot par to, ka Talsos ir «Galerija Art», kas nodrošina, lai pilsētā būtu vēl viena īpaša un skaista vietiņa. «Gribētos, lai cilvēkiem būtu pieejams atbalsts, lai viņi var radoši vai komerciāli darboties. Ja tev ir humpalu veikals, kurā tirgo vecas, lietotas drēbes, ko tu tur daudz pucēsi savas bodītes apkārtni? Bet, ja iekšā būs kas vērtīgāks, tad piedomāsi arī par to, kā ēka izskatās no ārpuses, lai piesaistītu cilvēku uzmanību,» uzskata Ilzīte.

Kādreiz viņai svarīga vieta Talsos bijis tirgus laukums, jo mamma tur savulaik tirgojusi maizi. «Tā arī ir vieta, kur gribas aiziet. Vienu brīdi tirgus šķita pavisam pamests, bet nu jau liekas, ka dzīvība atgriežas,» Ilzīte spriež.

Ierodoties dzimtajā pilsētā, viņa vienmēr atrodot laiku, lai pabūtu Sauleskalna brīvdabas estrādē — pasēdētu uz soliņiem, pašūpotos šūpolēs. Tāpat allaž griboties uzkāpt Pilskalnā, izstaigāt Talsu ezera promenādi. Obligāti apmeklējamo vietu sarakstā esot arī Talsu luterāņu baznīca — ja viesošanās laikā neiekrīt neviena svētdiena, tad prasoties kaut vai pasēdēt pie baznīcas. «Man patīk arī pasēdēt uz soliņa tautas nama tuvumā un pavērot cilvēku ikdienu Talsos. Gadījās gan tā — nofotografēju kādus desmit kadrus, bet vēlāk konstatēju, ka bildēs redzams tikai viens cilvēks! Ejot pa ielu, to kaut kā tik ļoti neievēroju. Šķita — mierīga, klusa mazpilsēta. Bet, kad padomāju, ka darba dienā pilsētas ielās redzams tikai viens cilvēks… Skumīgi. Cilvēku kļūst aizvien mazāk,» secināja Ilzīte.

Viņa veltīja virkni komplimentu Radošajai sētai. «It kā pilsētas centrs, bet tajā pašā laikā, ieejot iekšā, esi klusumā un mierā, ārpus visa pārējā. Manuprāt, šī vieta ir ļoti piemērota koncertiem un dzejas lasījumiem pie tējas vai kafijas krūzes. Te ir īpaša gaisotne un labāk veidojas kontakts ar publiku,» vērtējumu pauda Ilzīte.

Ne tikai bērnības koki

Ja pašai nākoties pa Talsiem vadāt kādus viesus, tad kājas tūlīt vedot uz bērnības vietām. Viena no tām — dendroloģiskais parks pie Talsu novada muzeja. «Bērnībā es šajā parkā pazinu katru koku! Daudzi no tiem tagad ir pazuduši…

Gribētos Talsu parkos redzēt kādu attīstību. Man šie parki šķiet jauki, bet, ja turp aizvedu kādu cilvēku, varu parādīt vien, ka šis koks te bija arī manā bērnībā! Tā vietā gribētos, lai parkos būtu skulptūras vai tiktu rīkotas izstādes un pasākumi. Tas mudinātu arī uzturēt parkus sakoptus, citādi parki ir, bet — pamesti un bez pielietojuma. Pionieru parkā varētu sākt kaut vai ar soliņu izvietošanu!» rosina Ilzīte. Protams, noderīgas būtu arī kādas atrakcijas bērniem.

Neizpratni viņā radījusi situācija, ka Talsos gan ir bērnu rotaļu laukums, bet, lai piekļūtu tam ar bērnu ratiņiem, jāveic gluži vai neiespējamā misija, uzveicot kāpnes vai brūkošu grantēto celiņu. «It kā vecākiem un bērniem domāta vieta, bet… Bērnu nākas kratīt ne pa jokam!» konstatē talseniece.

Daudz jauno māmiņu viņa novērojusi Talsu ezera promenādē. «Gribas bērniem dot iespēju paelpot svaigu gaisu, bet laikam īsti nav kur pastaigāties, lai gan arī promenāde jau nekur tālāk neved — tik vien ir, kā apiet apkārt ezeram,» piezīmē Ilzīte.

Viņa dzirdējusi, ka plānots attīstīt Vilkmuižas ezera apkārtni, turpinot to veidot par aktīvās atpūtas vietu, un atzīst šīs ieceres par ļoti labām. «Mani vienmēr šis ezers ir biedējis ar tumšo apkārtni… Tagad esmu dzirdējusi, ka ap Vilkmuižas ezeru varot apiet, bet man prātā palikušas agrākās drūmās taciņas. Ja tur būtu līdzīgi izgaismota promenāde, tā arī būtu vēl viena fantastiska vieta,» Ilzīte uzskata.

Atzinīgi viņa vērtē veloceliņu no Talsiem līdz Dižstendei. «Pati pa to pabraukāju, ļoti patika. Labs sākums! Ceru, ka līdzīgi veloceliņi veidosies arī uz citām vietām, jo šo vienu celiņu cilvēki tiešām aktīvi izmanto — darba dienas vakarā tur piedzīvoju pat sastrēgumus, kad pa veloceliņu brauca gan velosipēdisti, gan skrituļotāji, gan cilvēki ar kustību traucējumiem un jaunie vecāki ar bērniem ratiņos,» smejas Ilzīte.

Kad acis ir pieradušas

Protams, saviem viesiem viņa parādot arī Lielo ielu, promenādi, tautas namu, uzvedot arī pa kāpnēm augšā Ķēniņkalnā, no kura paveras kolosāls skats uz vecpilsētas māju jumtiem.

«Man ļoti, ļoti patīk Talsu ielās izvietotās gleznu reprodukcijas! Ieraudzīju vienā vietā un domāju: «Hmm, interesanti, ka te izlikta glezna!» Ieraudzīju otrā un trešā vietā, un sapratu, ka tādu ir daudz,» pastāstīja Ilzīte. Viņa vēl nemaz nebija uzzinājusi, ka gleznu reprodukcijām ir arī informatīvs papildinājums — QR jeb ātrās atbildes kodi ļauj ar pietiekami modernām mobilajām ierīcēm uzzināt ko vairāk par katru darbu un autoru. Arī to nezinot, šķita, ka vienkārši ir jauki, ja vecpilsētā izvietotas gleznas.

Fakts, ka vecpilsētas mājas tiešām jaunākas nekļūst, pagaidām vēl piešķirot pilsētai šarmu. «To, ka ēkas pamazām degradējas, nepamanu. No bērnības taču uz tām esmu skatījusies, man tās vienkārši patīk! Skumīgi ir vien par pamestajām mājām. Daudz kas jau atkarīgs arī no namu īpašniekiem, bet saprotu, ka viņiem nepietiek līdzekļu. Ja vēl vairāk paaugstinātu īres maksu, nebūtu iemītnieku, un atkal rastos pamestas mājas,» aizdomājas Ilzīte.

«Aizbraucu uz Kuldīgu vai Ventspili… Ir jau skaisti, bet man vienalga šķiet, ka Talsos ir visskaistāk! Protams, tas ir emocionāls vērtējums, bet tomēr!» noslēgumā secina mana sarunas biedrene.

Patīk, ka viss ir tuvu

Elīza Šahta, dzīvo Amerikā:

— Kad domāju par mājām, pirmais, kas nāk prātā, ir «Piena sēta». Nekur tik garšīgas konditorejas nav! Vēl man Talsos patīk pastaigāties pa ielām un pakalniem. Patīk, ka visur var aiziet, viss ir tik tuvu, nav vajadzīga automašīna. Šeit bez auto vispār nekur netiec — tuvākā mazpilsēta no manis ir pusstundas brauciena attālumā.

Tas, kas man šeit patīk labāk, ir «diners» — klasiskās amerikāņu ēstuves (un es nerunāju par «fast food»!) — un tas, ka cilvēki ir smaidīgi un draudzīgāki. Svešinieki ir atvērti un gatavi parunāties.

Dzīvoju trīs stundu brauciena attālumā no Ņujorkas meža vidū. Daba ir salīdzinoši līdzīga, vienīgi apkārt vakaros klaiņo skunksi un jenoti. Šeit ir kontinentālais klimats, tad vasaras un ziemas ir daudz garākas un izteiktākas. Tā gan man pietrūkst — vēla rudens un izstiepta pavasara.

Talsi ir ļoti skaisti, un man patīk iztēloties, ka varu tur pastaigāties, bet domas par to, ka vēlos atgriezties, vēl nav.

Gribas parādīt vietas, kuras saistās ar bērnību

Egija Lanka, dzīvo Īrijā: — Kad ierodamies mājās, mūsu ģimenei pirmais gājiens ir uz tirgu! Tā tas ir vienmēr.

Parasti pirms ierašanās Latvijā ir izstrādāts vismaz mini plāns, ko katrs gribētu redzēt. Edzim (Egijas vecākais dēls — E. L.) vēlmes ir nemainīgas jau vairākus gadus — viņš grib iegriezties lielveikalos «Maxima» un «Cenu klubs»! Katram lielveikalā ir savas vēlmes. Es uzreiz esmu pie kūkām, Edzim patīk skatīties mantas. Pieļauju, tas ir tāpēc, ka viņam saglabājušās atmiņas no iepriekšējiem gadiem, kad mans tētis viņu tur veda un ik reizi ļāva ko mazu izvēlēties. Kopš tētis nomira, domāju, Edzis tur iet šo atmiņu dēļ.

Pretī veikalam «Maxima» ir garāžas un uz vienas garāžas durvīm uzzīmēts Smailijs — dzeltena, smaidīga seja. Edzis tur katru gadu nofotografējas!

Lielveikals pašiem asociējas ar mājām, jo ir liels dārzeņu klāsts, augļi, vietējās konfektes. Mēs ar Mārtiņu (Egijas vīrs — E. L.) vienmēr paķeram kaut ko, kas sen nav ēsts vai dzerts un tad nosakām: «O, atceries šo? Šis arī aizvien tiek ražots!»

Edzim obligāts šķiet arī izbrauciens ar pilsētas autobusu un kafejnīcas «Bīne» apmeklējums. Noteikti jādodas arī pie lielajām pogām uz promenādi! Billijam (Egijas jaunākais dēls — E. L.) šī bija pirmā nopietnā vizīte Latvijā — viņam viss bija jauns un pa prātam! Laikam vislabāk patika pogas un promenāde, jo šīs vietas apmeklēšana vienmēr ietver arī pīļu barošanu.

Šogad īpaši priecājāmies par promenādi un strūklaku tumsā. Mums visiem ļoti patika laternas Lielajā ielā un lampas šur tur citur pilsētā! Pārsteigti bijām par daudzajām kafejnīcām un kūkotavām, kas atvērtas Talsos. Mēs gan palikām uzticīgi «Piena sētai», ko arī apmeklējam katru reizi.

Bērniem interesē bērnu laukums un Latvijas Lauksaimniecības muzejs, kur paņemties ap mašīnām. Vispār saprotu, ka gribas viņiem parādīt tās vietas, kuras pašai saistās ar bērnību un patīkamām atmiņām. Katru gadu obligāti noeju ar kājām ceļa gabalu no Talsu centra daļas uz Lauktehniku!

Talsos ir diezgan daudz vietu, ko vērts apskatīt

Jana O’Konora, dzīvo Anglijā: — Atbraucot uz Talsiem, man ļoti gribas izstaigāt visus stūrus, bet ne vienmēr tam pietiek laika. Parasti gan visās ciemošanās reizēs uzkāpju Pilskalnā, Baznīckalnā un Ķēniņkalnā skaisto skatu dēļ (angļi bija sajūsmā par dažiem kadriem no Pilskalna puses!), kā arī paciemojos Talsu novada tūrisma un informācijas centrā. Tur man gribas aiziet gan jauko darbinieču dēļ, gan arī tāpēc, ka tur vienmēr nopērku suvenīrus, ko vēlāk izbārstu pa kolēģu galdiem, tā teikt, lai neaizmirst, no kurienes esmu atbraukusi! Tāpat arī mēdzu apiet apkārt Vilkmuižas ezeram un atcerēties, kā tur kādreiz skolas laikā skriets kross un vāktas dabas veltes pēdējā brīža rokdarbu stundām.

Patiesībā jau šobrīd Talsos ir diezgan daudz vietu, ko vērts apskatīt. Kad precējāmies, izvēlēties fotosesijas vietas bija salīdzinoši grūti, jo visur piestāt nebūtu pieticis laika.

Domāju, ka Talsi tūrisma un vizuālā tēla ziņā attīstās ļoti labi, jo ir tiešām patīkami redzēt sakoptu pilsētiņu ar tik dažādiem krāsainiem un labi uzturētiem objektiem. Mazliet skumji, katru reizi atbraucot, redzēt, ka vairums Lielās ielas uzņēmumu bieži nomaina cits citu, jo izskatās, ka uzturēt veiksmīgu uzņēmējdarbību cilvēku skaita vai citu iemeslu dēļ te ir diezgan grūti. Tomēr tas liek arī novērtēt to, cik ilgi noturējusies, piemēram, «Stender’s» picērija, kurā vienmēr ieejam.

Tiešām izbaudu mazpilsētas mieru

Kristīne Grīnvalde, dzīvo Zviedrijā: — Lai gan jau astoņus gadus dzīvoju Zviedrijā, Talsus man sanācis apmeklēt regulāri — vismaz divas reizes gadā (vasarā un ziemā). Es vēl joprojām jūtu, ka man vajadzīgs tur pabūt kādu laiku, jo Talsos vienmēr kārtīgi atpūšos un tiešām izbaudu mazpilsētas mieru, īpaši pēc ātrā Stokholmas ritma.

Talsos man parasti ļoti patīk pastaigāties un iziet cauri visai pilsētai. Manuprāt, pilsētā ir ļoti daudz brīnišķīgu izmaiņu, piemēram, Radošā sēta un mūzikas skola, ko nevar salīdzināt ar tām telpām, kurās kādreiz mācījos es. Arī slimnīca no ārpuses izskatās ļoti labi, bet iekšā nekad neesmu bijusi.

Mana mīļākā vieta ir Talsu ezera promenāde. Tur pastaigājoties, tik tiešām var gūt mieru. Talsos mani īpaši priecē arī visas brīnišķīgās konditorijas — «Piena sēta», Kafijas namiņš un «Māsas» ir izcilas kafejnīcas, kas talseniekiem tiešām jānovērtē! Stokholmā salīdzinoši vispār nekā nav — tikai masu produkcija par dārgu cenu, pat nav garšīga! Toties mani draugi — vegāni — sūdzas, ka Talsos viņiem nav ko ēst!

Dažreiz apmeklēju Talsu luterāņu baznīcu, kas arī saistās ar bērnības atmiņām un kas kļūst aizvien skaistāka.

Vispār liekas, ka pēdējos astoņos gados Talsos noticis daudz pozitīva. Latvija un Talsi vienmēr būs manu ceļojumu sarakstā, īpaši vasarā. Ja Talsos būtu kāda internacionāla firma, kur strādāt, un ja man nebūtu briesmīgas ceļošanas kāres, labprāt dzīvotu Talsos.

