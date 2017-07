«Man patīk laiku pa laikam izkāpt no komforta čībām» 19.07.2017

Talseniece Paula Pūcīte no jauniem izaicinājumiem nebaidās — pirms desmit mēnešiem viņa pieteicās jauniešu attīstības programmā «Go Beyond», kuras ietvaros ir gan piedalījusies sociālo projektu īstenošanā, gan izstrādājusi pati savu projektu «Cirks Talsu pakalnos».

Programmas «Go Beyond» mērķis ir uzlabot jauniešu profesionālās un sociālās prasmes, konkurētspēju darba tirgū, kā arī popularizēt neformālo izglītību Latvijā. Tā ilgst desmit mēnešus un sastāv no trim daļām: četru dienu personīgās attīstības semināra, sociālajiem projektiem komandās un individuālā projekta realizācijas. Katru gadu tiek uzņemti ne vairāk kā 25 dalībnieki.

«Man patīk sevi izaicināt un laiku pa laikam izkāpt no komforta čībām. Iesaistoties pro­grammā, jutu spiedienu no ārpuses, uzstādīju mērķus un gāju uz tiem. Protams, tas paņem daudz laika. Anketā bija jautājums — cik stundu nedēļā tu esi gatavs veltīt projektiem? Nodomāju — tā kā mācos 12. klasē, lielāku uzsvaru likšu uz mācībām, varbūt brīvdienās atliks vairāk laika. Ierakstīju — divas stundas. Drīz vien man zvanīja un teica, ka pēc pieredzes tās ir aptuveni desmit stundas nedēļā,» smejas jauniete. Tā kā ik pa laikam dalībniekiem bija jātiekas ar personīgās izaugsmes treneriem, mentoriem un citiem jauniešiem, aizņemtākās izrādījās tieši darbadienas. Paula neslēpj, ka programma aizņēma daudz laika, taču tā nenoliedzami rūda raksturu.

laikā Paula kopā ar komandu strādāja pie projekta, kura mērķis bija palīdzēt patvēruma meklētājiem iejusties Latvijā. «Mūs sadalīja piecās grupās, un katrai iedeva savu projektu. Pirms tam man nebija bijusi nekāda saistība ar patvēruma meklētājiem, zināju tikai to, ko tiku dzirdējusi vai lasījusi medijos. Brīdī, kad vēl nezināju, kurš būs mans uzdevums, nodomāju — tikai ne patvēruma meklētājus. Kā nu gadījās, kā ne — mums tika iedalīts tieši šis uzdevums. Vēlāk gan sapratu, ka nav, no kā baidīties un visi aizspriedumi un bailes ir nepamatotas,» uzsver Paula.

Drīz vien viņi sazinājās un tikās ar patvēruma meklētāju izmitināšanas centra «Mucenieki» pārstāvjiem un izstrādāja projekta vadlīnijas. «Izdomājām, ka tāpat kā mums, latviešiem, ir Ēnu dienas, arī viņiem tādas vajadzētu — bijām plānojuši rīkot četras, bet sanāca uztaisīt tikai vienu — jaunietei, kura vēlējās kļūt par deju skolotāju. Galvenā doma bija, ka projekts ilgst nevis četrus mēnešus, bet ilgtermiņā. Vēlējāmies atrast kādu, kurš uzņemtos turpināt iesākto. Process ir šāds — jāsazinās ar jaunieti, jāuzzina viņa intereses, jāatrod cilvēks, kuru būtu vērts ēnot, un jāsaved viņi kopā,» skaidro Paula.

«Janvārī sāku apsvērt idejas un izlēmu, ka gribu šo uzdevumu saistīt ar Talsiem. Daudzi sūdzas, ka pie mums nav, ko darīt, un trūkst iespēju. Tad man prātā ienāca ideja, ka varētu rīkot spēles, kur dalības maksa būtu ziedojums. Izvēloties cilvēkus, kuros redzēju potenciālu, izveidoju komandu, kurā sākotnēji darbojās Annija Pudure, Mārtiņš Grunte, Elizabete Dzene un Lelde Andersone. Uz pirmo tikšanos ieradās divi komandas dalībnieki. Trijatā sēdējām pie Talsu ezera promenādes, un tikšanās laikā garām gāja Jānis Vadonis un Grēta Štrauha. Viņi sāka klausīties, ko runājam, un pievienojās. Nonācu līdz tam, ka gribu rīkot kādu spēli, un sākām domāt, kas tā varētu būt. Vārdu pa vārdam nonācām pie tā, ka galda spēli «Cirks» varētu pārvērst realitātē. Sapratām, ka skeitparkā varētu atrasties laukums, un sākām visu plānot,» stāsta jauniete. Tika izmantots arī tas, ka Talsos ir deviņi pakalni — tādējādi radās nosaukums «Cirks Talsu pakalnos».

spēle, kurā piedalījās četras komandas. 18 lauciņu vidū, kas bija sazīmēti uz asfalta, deviņi lauciņi paredzēja, ka dalībniekiem jādodas uz kādu no pakalniem un tur jāveic uzdevums, savukārt atlikušie deviņi ļāva palikt un pildīt uzdevumu uz vietas. «Jaunietim tika iedota bilde, pēc kuras bija jāsaprot, kas tas ir par kalnu, jāaizskrien uz to vietu, jāatrod burciņa, kurā ir paslēpta zīmīte ar uzdevumu un tas jāuzfilmē. Uzdevumu laikā bija jāiejūtas ziloņa, tīģera vai kāda cita dzīvnieka tēlā. Sākumā likās, ka trūks cilvēku, jo neviens nezināja, kas īsti ir «Cirks Talsu pakalnos». Daudzi teica, ka neatbalsta dzīvnieku izmantošanu, un tiešām domāja, ka tas ir īsts cirks. Taču pirmā spēle aizritēja veiksmīgi. Ilgi domājām, vai piešķirt punktus par paveiktajiem uzdevumiem, bet tad sapratām, ka tas būs sarežģīti. Uzvarētājs tika noteikts pēc ātruma. Kā jau īstā cirkā, nozīme bija arī veiksmei — visu noteica tas, uz kāda lauciņa dalībnieks uzkāpa. Protams, dažkārt nācās variēt un improvizēt, lai nav tā, ka visas komandas skrien uz vienu kalnu. Uzdevumi bija gan sportiski, gan izklaidējoši, un katrs no tiem prasīja aptuveni desmit minūtes,» atklāj jauniete.

Spēlē piedalījās arī komanda no Talsu novada krīžu centra. Projekta «Serve the city» ietvaros Paula maijā apciemoja tur dzīvojošos jauniešus. Atbildot uz jautājumu, kā viņiem patīk Talsi, daudzi atzina, ka nekur netiek — viņiem visu laiku ir jābūt uz vietas. Lai kaut ko darītu lietas labā, tika izveidota komanda, kurai bija iespēja piedalīties spēlē un apskatīt pilsētu.

Trešā reize tika aizvadīta 7. jūlijā, un šoreiz bija piesaistīts arī sponsors — picērija «Stender’s pica», kas pirmās vietas ieguvējiem uzdāvināja picu. Oriģinālā ideja par to, ka dalības maksa būs kā ziedojums, gan pamainījās, jo bija nepieciešami līdzekļi, lai segtu spēles izmaksas. Šobrīd dalības maksa ir eiro cilvēkam.

«Augustā varētu būt noslēgums, bet domāju, ka šī spēle varētu tikt piedāvāta kā pakalpojums bērnu dzimšanas dienas ballītēs, un man tas tik ļoti iepatikās, ka neizslēdzu iespēju atgriezties. Varbūt kādu dienu mēs atkal uzradīsimies, iespējams, tas pārtaps par «Cirku tavā pilsētā» un ceļosim pa Latviju.

Esmu ļoti priecīga par to, ka viss tā sakrita, un saprotu, ka komandā ir spēks. Kādreiz domāju, ka visu varu izdarīt viena pati, bet tagad saprotu, cik daudz iespējams izdarīt komandā. Šī programma man devusi ļoti daudz — esmu sapratusi, cik svarīgi ir just spiedienu no ārpuses, jo, ja tu pats kaut ko dari, tev nav jāiekļaujas termiņos, tevi neviens nepieskata un lietas nenotiek. Šeit tiek noteikti uzdevumi, kuri jāizpilda. Ja tu to neizdari vai izdari ar nokavēšanos, saņem mīnus punktus, un, ja tie sasniedz noteiktu skaitu, tevi izslēdz no programmas. Pildot uzdevumus, attīsti pats sevi un kļūsti daudz disciplinētāks.

Augustā būs pagājuši desmit mēneši, programma būs noslēgusies un saņemšu diplomu,» skaidro Paula.

jauniete dosies uz Lietuvu, kur studēs mūsdienu komunikāciju. «Viens no iemesliem, kāpēc izvēlējos šo programmu, — tajā ir ietverta pasākumu plānošana un organizēšana, kas mani vienmēr interesējusi. Projekti bija lieliska prakse, un sapratu, ka nevar gribēt, lai pirmajā reizē viss sanāktu perfekti. Sāku ar mazākiem darbiņiem, drīz vien organizēju pasākumus un dzimšanas dienas ballītes, un tas viss var aizvest uz cirku, kas ir kaut kas mazs, bet var izaugt par kaut ko lielāku. Galvenais ir sākt,» neslēpj jauniete.

