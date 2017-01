«Man nekur nav jāsteidzas, piecu gadu plāna nav». Atgriežas senču mājās, lai atjaunotu veco namu 23.01.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

A. Lerha-Puškaiša ielā 3 Talsos slejas Pakalnu ģimenes nams, kas celts aptuveni 19. gadsimta nogalē. Sigurds Pakalns, dzimis un audzis Talsos, pēc vairākiem desmitiem gadu aktīvas dzīves Rīgā nolēmis atgriezties un atjaunot savu senču mājas.

Kā atklāj Sigurds, šajā ēkā savulaik bijis krogs. «Kad īpašnieks devās prom uz Ameriku, viņš ēku atstāja manai vecmammai Mildai,» saka vīrietis.

Pēc kara māja nacionalizēta,

bet 60. gados tēvs to atguvis. Savulaik divstāvu mājā, kad Sigurds vēl auga, dzīvoja septiņas ģimenes. Tagad vairākas sienas ir nojauktas, radot pēc iespējas plašākas telpas. Kopējā ēkas platība ir 130 kvadrātmetri. Ja pietikšot spēka, otrajā stāvā izveidos četras istabas, jo pirms tam bija divas (tur pašlaik pabeigta grīdas maiņa), savukārt pirmajā stāvā ēka tiks nosacīti nodalīta, vienā pusē atstājot plašu telpu, kas pēc tam varētu kalpot kā birojs, savukārt otrā pusē iecerēta istaba, virtuve, sanitārais mezgls un pazemē — nodalījums pagrabam.

«80. gados absolvēju Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāti (pašlaik — Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskā fakultāte — M. J.), pēc tam saņēmu darba piedāvājumu Rīgā, kur aizvadīju turpmākos gadus (ar dažiem pārtraukumiem, kad Sigurds bija uzsācis savu biznesu saistībā ar auto remontdarbiem — M. J.). Pēdējos piecus gadus līdz pensijai strādāju SIA «Rīgas satiksme»,» stāsta talsenieks. Pašlaik vīrs kopā ar dēlu Reini vēl nedaudz nodarbojas ar auto rezerves daļu izplatīšanu.

Vaicāts, vai Sigurds jau sen domājis par atgriešanos Talsos,

viņš teic, ka tādas lietas neplāno, jo situācijas mainās ne tikai pa gadiem, bet pa dienām. «Kad mans tēvs bija dzīvs, nedomāju, ka atgriezīšos, tomēr viss izvērtās citādāk,» bilst Sigurds. Sieva Raimonda ir ārste, viņa strādā Rīgā, tāpēc nedēļas nogales vīrs pavada pie savas dzīvesbiedres galvaspilsētā. Kā izrādās, arī vecākā meita Regīna iet mātes pēdās, jo izvēlējusies strādāt medicīnā, kļūstot par ārsti. Jaunākā meita Lauma ieguvusi maģistra grādu interjera dizaina jomā. «Jaunā paaudze ir ļoti aizņemta, tāpēc, protams, tik bieži nesanāk atbraukt uz Talsiem, bet tas ir tikai saprotams,» bilst S. Pakalns.

Deviņu pakalnu pilsētā aizvadīti aptuveni 25 pirmie dzīves gadi, tāpēc viņš uzskata, ka var sevi saukt par talsenieku. «Šīs ielas puikas bijām kā viens vesels, jo gandrīz katrā mājā bija mani vienaudži. Tagad atliek vien no trotuāra patīrīt sniegu, lai satiktu kādu paziņu. Secinājums — ja paliek skumji, jāiet tīrīt sniegu!»

Kad Mūžībā devās viņa tēvs Miervaldis Pakalns, māja palika bez uzraudzības. 2010. gadā Sigurds sāka darīt. Pašlaik pamati un sienas restaurētas, logi nomainīti, ievilkta kanalizācija un ūdensvads. Šogad plānots veikt iekšējo apdari un ievilkt centrālo apkuri. «Galvenais, ka visu laiku gribas kaut ko darīt. Kad visu mūžu ir būts sabiedrībā, dodoties pensijā, paliec viens pats mājās; nevaru mierīgi nosēdēt. Pārsvarā visus darbus veicu pats, vien ik pa reizei pieaicinu kādu palīgu. Trakākais bija ar pamatiem, kuri bija pilnīgi sabojāti, bet tagad viss ir jauns. Ja jūs vaicājat par lielākajām grūtībām, uzskatu, ka tādu nav, ja ir vēlēšanās un spēks kaut ko darīt,» teic Sigurds.

Viņam sacīts, ka ēku vieglāk nojaukt, tā vietā būvējot jaunu, tomēr talsenieks uzskata, ka tas nav tik viennozīmīgi, to ietekmē vairāki faktori. «Es paralēli darbiem te arī dzīvoju. Kad ir līdzekļi un iespējas, restaurēju, piemēram, vienu stūri. Lēnām un nesteidzoties. Man nekur nav jāsteidzas, piecu gadu plāna nav. Protams, tie cilvēki, kuriem pieejami lielāki finanšu līdzekļi, var māju nojaukt un ātri uzcelt jaunu. Tas ir individuāli, tomēr uzskatu, ka tad nebūtu tik lielas gandarījuma izjūtas,» norāda vīrs.

Precīzāku aprakstu par mājas plānoto iekārtojumu kungs gan nespēj sniegt, jo sapratis, ka «tikai darba gaitā izkristalizējas labākie iespējamie gala varianti». Pie sienām, visticamāk, tikšot stiprināts reģipsis, no ārpuses ēka vēl jāsiltina, tomēr koks netikšot aizmirsts, cenšoties to izcelt.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Tā saimniekojam

Komentāri