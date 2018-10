«Man ir vajadzīgas mājas, un manas mājas ir Talsi» 30.10.2018

Zani Prātiņu pazīstu jau sen. Zane ir ļoti interesants, erudīts, komunikabls un pozitīvs cilvēks. Abas kopā esam bijušas uz vienas teātra skatuves, abas esam rakstījušas dzeju un strādājušas vienā sociālajā sfērā. Nešaubīgi zināju, ka viņa ir cilvēks, kam noteikti ir daudz interesanta, ko pastāstīt.

«Piedzimusi gan esmu Ventspilī, bet uzaugusi Talsos. Visu mūžu arī šeit esmu dzīvojusi,» stāsta Zane.

Bērnudārzā viņa nav gājusi. «Es vienmēr oponēju visiem, kas saka, ka bērns ir obligāti jālaiž bērnudārzā un ka tie bērni, kas nav gājuši bērnudārzā, ir ļoti nekomunikabli, nemāk dalīties ar citiem un draudzēties. Tad es parasti saku — paskatieties uz mani! Neesmu gājusi bērnudārzā, bet man nešķiet, ka esmu kļuvusi par nekomunikablu vai egoistisku cilvēku,» viņa spriež.

«Man mājās bija omīte un opītis, jo vecāki abi divi strādāja, un tad nu es ar viņiem dzīvojos. Var teikt, ka viņi abi mani arī izaudzināja līdz pamatskolas vecumam. Protams arī vecāki, cik nu viņiem bija laika un varēšanas, jo viņiem tad bija savs bizness, kas prasīja ļoti daudz laika,» atceras Zane.

Savas pirmās skolas gaitas

meitene uzsākusi Talsu pamatskolā. «To esmu vienmēr uzsvērusi, ka Talsu pamatskola ir mana mīļākā skola numur viens. Arī savu meitu Paulu es noteikti vēlētos sūtīt tajā. Man personīgi ir pieredze dažādās skolās, un varu salīdzināt, bet Talsu pamatskola tāda ir tikai viena. Šī skola man patiesi ir iekritusi sirdī, tāpēc arī, ja viņi mani kaut kur aicina piedalīties, kā, piemēram, pirms pāris gadiem tiku aicināta piedalīties Ēnu dienas pasākumos pamatskolā, uzreiz nedomājot piekritu. Tas likās tik forši!

Pat tagad, ieejot Talsu pamatskolas telpās, it kā viss ir mainījies, jo bijis remonts, bet skolā, man šķiet, joprojām ir jūtama tā aura, kāda bija tad, kad es tur mācījos,» savos iespaidos dalās Zane. Viņa arī uzskata, ka Talsu pamatskolas skolotājiem ir tā labā īpašība, ka viņi māk radīt tādu mīļu, ģimenisku vidi. «Talsu pamatskola jau pati par sevi ir maziņa, bet tajā pašā laikā skolotāji ir ļoti kompetenti un profesionāli. Viņi tevī ieliek pamatu ne tikai zināšanās, bet arī dzīves vērtību jomā,» Zane spriež.

Pēc tam Zane mācījusies Talsu 2. vidusskolā. «Tas posms man nepatīk kaut kā tieši skolas ziņā. Nebija tā, ka es nevarētu iejusties. Es iejutos, izdarīju lietas, kas man ir jāizdara un ko no manis sagaida, bet, ejot uz skolu, es laikam gaidīju to pašu sajūtu, kāda man bija Talsu pamatskolā. Šo sajūtu Talsu 2. vidusskolā tomēr nenoķēru,» Zane skaidro.

Toties šis laika posms bijis

bagātīgs ar citādām lietām. Tas viņai aizritējis kopā ar Gintu Skribānu un Maiju Laukmani. «Piedalījos konkursā «Mis un Misters Talsi», kas joprojām ir palicis spilgtā atmiņā. Vēl tagad domāju — ak, Dievs, peldkostīmā gorīties uz skatuves! Bet tas arī iedeva tādu pārliecību par sevi. Pārvarēt tos kompleksus, kas katram no mums tajos gados sēž iekšā. Iemācīties publiski normālu teikumu salikt kopā un auditorijas priekšā pateikt to skaļi nestostoties vai neskatoties, kā tas tagad notiek, planšetē, kur tev viss jau ir uzrakstīts priekšā. Kā arī saprast sevī, kas tad ir tie tavi talanti, ko tu vari parādīt. Tas tiešām bija ļoti foršs laiks!» Zane atceras.

«Pēc konkursa man Gints Skribāns piedāvāja dejot Talsu pūtēju orķestra deju grupā. Tad sākās trakais laiks ar ļoti stingrajiem mēģinājumiem, jo tāds jau ir Gints. To es vienmēr Gintā esmu ļoti cienījusi. Ja viņš pateica, ka tā ir jābūt, tad tā arī ir jābūt. Ja kājai ir jāceļas augšā tajā sekundē, tad tas nevar būt ne vienu sekundi ātrāk, ne vienu sekundi vēlāk. Ja visām meitenēm ir jābūt tumšmatēm, tad arī viņām ir jābūt tumšmatēm,» par laiku pūtēju deju grupā stāsta Zane.

«Atceros gadījumu, ka mana labākā draudzene Alise, ar kuru draudzējāmies no bērnības un kura arī dejoja orķestra deju grupā, vienā dienā tajā pusaudža trakulībā izdomāja, ka grib ielikt ilgviļņus. Viņa uztaisīja tādu īstu mikrofongalvu, protams izskatījās super! Bet, kad aizgājām uz mēģinājumu un Gints viņu ieraudzīja, viņš teica: «Tu esi tik liels mīnuss šajā kolektīvā,» Zane smiedamās atceras. Bijis lieliski, ka laikā, kad darbojusies Talsu pūtēju orķestra deju grupā, varēts par pāris latiem ceļot uz Franciju, Spāniju un citām valstīm, dejot un piedalīties konkursos ārzemēs.

Tad Zanes dzīvē ienāca Maija Laukmane un dalība jauniešu kustību teātrī «Jandāls». «Maija manī audzināja emocionālo inteliģenci, kas šī brīža jaunatnei ir mazliet tāda sveša lieta,» Zane vērtē. «Ne visiem, protams. Sadarbībā ar Maiju arī divās jauno literātu grāmatās bija publicēti mani dzejoļi. Ja skola tajā laika posmā bija pienākums — tev ir tas jādara un viss, tad viss pārējais ārpus tās bija tas, kur varēju sevi izlikt. Sprāgu uz visām pusēm,» viņa smej.

Pabeidzot vidusskolu,

jauniete izvēlējusies apgūt jurista palīga profesiju. «Tas varbūt arī bija neliels spiediens no tēta puses, ka ir jāmācās prestiža profesija un labā skolā. Viņš pat vēlējās, lai mācos ārzemēs, kad pati biju ļoti pret to. Savā dzīvē esmu sapratusi to, ka esmu no matu galiem līdz papēžiem mājas cilvēks. Man ir vajadzīgas mājas, un manas mājas ir Talsi. Nevaru sevi iedomāties nekur citur.

Tā nu aizgāju mācīties par jurista palīgu. Pāris mēnešus nomācījusies, sapratu, ka tas pilnībā nav man. Pati īsti nezinu, kāpēc, jo pat tagad strādājot man jurista zināšanas noder. Bet kaut kā mācības nomocīju un pabeidzu ar apziņu, ka man tas nepatīk un šajā jomā arī negribu strādāt,» atklāj Zane.

Tad nācis piedāvājums pastrādāt ārzemēs, un viņa devusies uz Lielbritāniju, kur vienu gadu strādājusi atpūtas kompleksā. «Tur es iemācījos dzīvot patstāvīgi, kad mammas vai omītes, kas uztaisa pusdienas, nav blakus un, atnākot mājās, tas jādara pašai. Pašai arī jāplāno savs budžets, jo tur tu nevari aizskriet pie tēta un palūgt piecīti,» viņa atceras un uzsver, ka tieši tas bijis laika posms, kad viņa apzinājusies, cik daudz viņai nozīmē mājas. «It kā tikai gads, bet beigās jau man likās, ka tā ir vesela mūžība. Braukt prom man arī sanāca ļoti muļķīgā laikā. Lidoju tieši Līgo vakarā un naktī. Tu sēdi lidmašīnā un redzi, ka visur deg ugunskuri, bet tad vēl iekšā bija saviļņojums, ka mani gaida kaut kas jauns,» teic Zane.

Pēc gada atgriezusies Latvijā,

caur Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projektiem Zane darījusi visu ko: strādājusi gan mākslas un kancelejas preču veikalā «Knopka» Talsos, gan Pastendes bērnudārza lietvedībā, bet pēc tam nācis projekts, kura laikā Zane sākusi strādāt Talsu novada sieviešu un bērnu krīžu centrā. «Kā es vienmēr saku, tā arī ir tā vieta, kur viss sākās,» Zane smaidot atzīst. «Man ļoti patika tā darba dinamika, kas bija, strādājot krīžu centrā. Varēju strādāt caurām diennaktīm. Esmu sapratusi, ka man darbā vajadzīgs tas pozitīvais adrenalīns. Man neder rutīnas darbs, kad zinu, kas man būs jādara rīt vai parīt. Tajā laikā Talsu novada sieviešu un bērnu krīžu centrā strādāja arī Inga Ahte, tagad Inga Fabriciusa, uz kuru vienmēr skatījos un domāju — cik gan viņa ir gudra sociālajā jomā, es arī tāda gribētu būt. NVA projekta laikā man bija izveidojies labs kontakts ar Allu Spruģevicu. Viņa arī bija tas cilvēks, kas mani mudināja mācīties sociālo jomu,» skaidro Zane.

Kad NVA projekts beidzies, Alla Spruģevica piedāvājusi darba vietu krīžu centrā uz līguma. «Tā krīžu centrā nostrādāju dažus gadus, kuru laikā paralēli iestājos Paula Stradiņa medicīnas koledžā Bulduros un apguvu sociālo aprūpi,» Zane stāsta.

Tam sekojis piedāvājums no Talsu novada pašvaldības strādāt novada sociālajā dienestā. «Strādāju sociālās palīdzības nodaļā par sociālo darbinieku Ģibuļu pagastā un nedaudz vēlāk papildus man bija darbs ar ģimeņu asistentiem. Šobrīd jau pilnībā strādāju par sociālo darbinieci/administratori darbā ar ģimeņu asistentiem,» viņa atklāj un piebilst, ka Talsu novada sieviešu un bērnu krīžu centrs ir arī tā vieta, kur radies tāds sociālais pakalpojums kā ģimeņu atbalsta personas. Šo projektu izauklējusi un Talsu novadā iedzīvinājusi Alla Spruģevica. Zane arī pati atzīst, ka viņas lielais aicinājums ir strādāt ar ģimeņu asistentiem un ģimenēm.

«Tad manā dzīvē notika

burvīgs pavērsiens — man pieteicās meitiņa Paula. Tas bija tāds traks darba posms, jo sākās visas valstiskās lietas ar deinstitucionalizācijas plānu jeb DI. Biju tieši pabeigusi mācības šajā jomā, un man bija neliels rūgtums par to, ka nevarēšu iegūtās zināšanas savam novadam pielietot, jo devos dekrētā,» viņa atceras.

Meitiņas gaidīšana bijis pats skaistākais laiks Zanes dzīvē. «Tas bija pats brīnišķīgākais laiks, kāds man vispār ir bijis. Tad arī sāku apzināties ģimenes vērtību, jo, ja es pirms tam biju cilvēks, kas sevi darbā varēja izlikt līdz pēdējam, tad tajā laikā sapratu, cik svarīga ir mana veselība un mana emocionālā prāta tīrība. Iespējams, pat nedaudz nožēloju, ka biju sevi iepriekš izdzinusi savā darbā,» Zane spriež un atzīst, ka pats lielākais atbalsts viņai vienmēr ir bijusi mamma. «Mana mamma ir ļoti stipra sieviete. Vizuāli viņa ir ļoti maiga un mīlīga, bet iekšēji — neizsakāmi stipra un spēcīga. Tāpat arī mans dzīvesdraugs un Paulas tētis Jānis ir bijis mans stiprais plecs, jo, kamēr biju dekrētā, es paralēli studēju sociālo jomu arī Rīgas Stradiņa universitātē. Otrreiz gan uz kaut ko tādu diez vai es būtu gatava, bet tad tas likās pareizi. Katru otro piektdienu un sestdienu visi kopā braucām uz Rīgu. Kamēr es biju lekcijās, Jānis ar Paulu ciemojās pie mūsu draugiem, bet ik pēc divām stundām viņi brauca pie manis, jo Paulai tad bija tikai trīs mēneši un es viņu baroju ar krūti. Jā, tas bija tāds traks posms, bet tomēr studijas pabeidzu. Par to esmu gandarīta,» savās izjūtās dalās Zane.

«Pati gan neesmu tas emocionālais cilvēks, kas savai ģimenei katru dienu saka, ka viņus mīl, bet man šķiet, ka viņi to jau iekšēji zina. Kaut gan vajadzētu to teikt daudz biežāk, jo mēs jau vispār ļoti daudzreiz sakām labās lietas tikai grūtās dzīves situācijās. Bet tās būtu jāsaka arī ikdienā,» Zane atzīst.

Kad sarunas beigās jautāju, kur Zane ņem spēkus un relaksējas, viņa atbild, ka noteikti pie dabas: «Manī mīt tāds neliels dabas bērns. Man ļoti patīk sēņot. Kādreiz varu arī paķēmoties ar makšķeri. Un vēl man patīk svinēt svētkus. Vienalga, Meteņi, Lieldienas, Ziemassvētki vai 18. novembris. Man patīk gatavoties, rosīties un izbaudīt gan svētku gaidīšanas, gan pašu svētku procesu.»

