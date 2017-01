«Man arī būs tāda izstāde!» Un ir! 12.01.2017

Sestdien, 7. janvārī, Talsu novada muzejā, tika atklāta tautas lietišķās mākslas kolektīva «Kurši» vadītājas Birutas Austrupas jubilejas izstāde «Šodien es vidū», kura papildināta ar citu viņas dzimtas cilvēku darbiem.

Vidū būt vari vien tad, ja tev apkārt ir daudz citu ļaužu, un Birutai izstādes atklāšanā patiesi bija plašs sveicēju un atbalstītāju pulks. Lai cik skaists būtu ziemas baltums, domājams, ka viņiem bija patīkami pamielot acis ar košajām un gaumīgajām krāsām, kas bija visapkārt izstādes darbos un folk­loras kopas «Talsi» dalībnieču tautas tērpu brunčos, aubēs un vainagos.

Muzeja direktore Mirdza Jonele minēja — ja šajā izstādē ienāktu nezinātājs, vai viņš nojaustu, ka te apskatei izlikts tikai dažu uzņēmīgu cilvēku veikums? Tomēr izstāde parāda vien nelielu daļu no šīs dzimtas rokdarbiem, sniedzot mazu ieskatu to daudzveidībā.

Biruta Austrupa todien pateicās visiem, kuri bija spējuši izrakties no sniega kupenām un saglabāt gana labu veselību, lai īpašajā dienā būtu kopā ar viņu. Ne velti izstādes atklāšanā vairākas reizes izskanēja trāpīgs joks — traks ir tas, kurš šādā sniegā un salā aicina citus ciemos, bet vēl trakāki ir tie, kuri atsaucas aicinājumam!

Birutas ceļš uz šo izstādi

bijis garš. «Atgriezīsimies pagātnē — 1968. gadā. Bija Talsu vidusskola (un te ir arī manas klasesbiedrenes, kuras to laiku atceras), bija rokdarbu pulciņš, bija skolotāja Kauliņa, kura mūs, meitenes, atveda uz Talsu muzeju, kurš tolaik vēl atradās Rožu ielā. Tur bija Ernas Rubenes rokdarbu izstāde. Skatoties viņas darbus, iedomājos: arī man būs tāda izstāde! Pagāja daudz gadu, bet izstāde ir! Vienmēr vajag domāt labas domas — agrāk vai vēlāk tās piepildīsies!» vērtēja notikuma vaininiece.

Pēc šiem gadiem ieceri piepildot, tā vairs nav tikai Birutas izstāde vien. «Esmu konstatējusi, ka man ir stipra dzimta ar amatniecības un rokdarbu talantiem, tādēļ šoreiz gribēju parādīt, no kurienes es nāku, kas man to visu ir devis un kas aiz manis paliek — ko es varu dot,» viņa atklāja.

Tā izstādē godā celta Birutas vecvecāku Lības un Andreja Prūšu piemiņa, te skatāmi viņas mammas Izabellas Prūses rokdarbi, kuru darināšana garajos ziemas vakaros savulaik iemācīta arī meitai, tēva Gunāra Prūša virpotie svečturi un ar lodlampu finierī iededzinātās ainavas, krusttēva Arnolda Prūša pītie skalu grozi, Lietuvā dzīvojošās krustmātes Sofijas Dargienes austie darbi, māsas Ausmas Želves šūšanas prasmes, kopā ar meitu Valdu Eglīti tapušie tekstilizstrādājumi (par to, ka arī meitu izdevies saslimdināt ar rokdarbiem, mammai esot īpašs prieks) un pat mazbērnu Ances un Roberta Eglīšu veikums.

«Te ir tas, no kurienes es nāku, šodien esmu vidū, un — kur tālāk viss iet,» skaidroja Biruta. Patīkami esot zināt, ka šajā dzimtā zina rokdarbu vērtību, tāpēc smalkie darbiņi nenomētājas, bet tiek turēti godā. Daļa Birutas darbu gadu gaitā izceļojuši ārpus Latvijas — uz Lietuvu, Vāciju, Zviedriju. Dažus no tiem, kuri jaunās mājvietas raduši tuvākā apkārtnē, izdevās aizņemties uz izstādes laiku.

Pati būdama jubilāre,

Biruta nevis turēja rokas stiepiena attālumā brīvu galdu, kur nolikt viesu nestās veltes, bet gan pati šo galdu bija pilnībā nosegusi ar pārdomātām dāvanām, ar ko sveica daudzus, kuriem vēlējās pateikties par ieguldījumu izstādes tapšanā. Pirmo dāvanu saņēma Talsu novada muzeja saime, jo, kad tautas lietišķās mākslas kolektīvs «Kurši» tika izveidots, tā pirmā mājvieta bijusi tieši muzejā. «Diemžēl mēs sākām augt, un muzejs mums kļuva par mazu,» smejoties konstatēja Biruta. Augšana tiešām ir nepārprotama — «Kurši» vieno jau 32 rokdarbnieces. Liela daļa šo talantīgo sieviešu bija arī izstādes atklāšanā, garā rindā stājoties, lai apsveiktu gaviļnieci.

Tā kā tagad «Kurši» mājvietu atraduši Pastendē, Birutu sveica arī Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane. «Milzīgu paldies saku par to, ka jūs protat ap sevi pulcināt tik daudz cilvēku, kas tiekas mūsmājās, ka pie mums rodas un tiek izstādīti jūsu un pārējo rokdarbnieču skaistie darbi, kas silda mūsu sirdis un kādreiz arī galvu, rokas un citas vietas, kam jābūt siltumā!» pateicās pārvaldniece, vēlot, lai labie darbi un tīkamās cilvēciskās attiecības pagastā var turpināties.

Sveicēju vidū bija arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus. Viņš vēlēja, lai Birutai kopā ar savu dzimtu un citiem cilvēkiem, kas pulcējas tuvumā, izdodas novadā ieaust vēl daudz labu stāstu, radot pēctecību turpmākajās paaudzēs.

Cita ģibuļniece Gaida Krūze uzsvēra, ka Biruta savulaik bijusi arī pagasta avīzes redaktore. Protama lieta — katrs raksts taču top, rokās aktīvi kustinot pildspalvu vai ar pirkstiem klabinot pa datora klaviatūru, tāpēc arī šī raksta autore allaž smejas, ka arī rakstniecība jau būtībā ir vēl viena rokdarbu forma!

«Tāda es esmu, un tāda ir mana stiprā dzimta. Domāju, ka tāda ir ne tikai man, bet jums daudziem. Novēlu uzdrošināties arī kaut ko pamēģināt, lai parādītu savu dzimtu, savu stiprumu un varēšanu,» vēlēja Biruta.

