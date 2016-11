Malka sadeg, bet «Jawa» glābta. Spārē nezināmu iemeslu dēļ dega malkas šķūnis 07.11.2016

Otrdien, 1. novembrī, Talsu novada Ģibuļu pagasta Spārē, «Brūžlejās», ar atklātu liesmu 140 kvadrātmetru platībā dega malkas šķūnis.

Izsaukums uz notikuma vietu saņemts 16.37, un 21.37 ugunsgrēks likvidēts. Strādāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Talsu daļas un Sabiles posteņa darbinieki.

«Malkas šķūņa kopējā platība bija aptuveni 250, no kuriem dega 140 kvadrātmetri. Ierodoties notikuma vietā, dega jau 120 kvadrātmetri. Strādāja trīs auto cisternas, divas no Talsiem, viena no Sabiles. Degšanas iemesls vēl nav zināms, ar to strādā Valsts policija. Katrā ziņā elektrība tā nebija, jo tur tās nav, arī apkurināmās ierīces ne. Ugunsgrēks bija izcēlies nevis no iekšpagalma, bet gan no otras puses. Ar ūdeni nebija problēmu, jo turpat blakus atrodas dīķītis. Ugunsgrēka dzēšanas darbu laikā kājas traumu guva ugunsdzēsējs glābējs, kurš pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu apskates varēja turpināt darbu. Viņš, veicot darbus konstrukcijā, uzkāpa uz naglas, kas caurdūra kreisās kājas aizsargzābaku iekšpusē pie potītes,» skaidroja VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas komandieris Kaspars Vaivods.

«Prātā nevarēja ienākt, ka kaut kas deg, tajā brīdī tieši cepu zivis. Pie manis atskrēja un kliedza, lai skrienu glābt riteni! Norāvu zivis uz plīts malas, skrēju ārā, skatos, jau jumts deg! Mana malka jau nesadega, kaimiņiem,» stāsta mājas iemītniece Ilga. Malkas šķūnīši dzīvokļu iemītniekiem rindojas cits citam blakus, šoreiz nelaime trāpīja Ivara un Vaira šķūņiem.

«Lietas apstākļi nav saprotami. Aizdedzies no otras puses, kur vispār nav nekāda iemesla tam notikt. Tur bija tikai nojumīte un vecs dīvāns, nekādi elektrības vadi. Un uguns esot radies no malkas, nevis dīvāna. Aptuveni 20 minūtes pirms degšanas biju aizgājis līdz garāžai, lai paņemtu urbi. Neatradu, tāpēc uznācu atpakaļ augšā un skatījos televizoru. Un tad pēkšņi dzirdu, ka kaut kas pukšķ, it kā raķetes šautu gaisā. Piegāju pie loga, domāju, kāds no kaimiņiem kaut ko svin. Pa logu neko neredzēju, pavēru to vaļā, izliecos un skatos — sarkans stabs paceļas… Tad bija skaidrs. Nevaru saprast, kuram esmu aizlicis kāju priekšā, lai šādi izrīkotos… Sadega mana un kaimiņa malka, jo mums tikai dēļu siena starpā šķūnī. Jādomā, ko tagad darīt. Par malku tā neuztraucos, galvenais, ka visi dzīvi un veseli. Izglābu savu mocīti, 80. gada «Jawu», ko savā laikā nopelnīju. To pirmajā gājienā izstūmu. Kamēr te dzīvoju, šis apkārtnē ir piektais ugunsgrēks,» stāsta Ivars Laukšteins.

