Mājražotāji atvēruši tirgotavu «Talsu novada garša» 16.11.2017

Paula Kārkluvalka

paulakarkluvalka@gmail.com

63223336 63223336 Tweet

Vairākiem vietējiem mājražotājiem apvienojoties, šogad nodibināts kooperatīvs «Talsu novada garša». Kopā var paveikt vairāk — tas ir kooperatīva galvenais dzinulis kopīgu mērķu nospraušanai. Viens no šādiem mērķiem bija uz svētku laiku atvērt veikaliņu — vietējo mājražotāju tirdziņu. Tas īstenots, un līdz decembra izskaņai ikviens tirdzniecības centra «Jāņa centrs» apmeklētājs aicināts iegādāties svētku dāvanas vai vienkārši veselīgus produktus ģimenes galdam, atbalstot vietējos ražotājus.

Veikaliņā var iegadāties medu, vaska sveces, dabīgas sulas, garšvielas, gaļas izstrādājumus un daudzus citus vietējo mājražotāju produktus. Kooperatīvu dibinājuši seši mājražotāji, viens no viņiem — SIA «Green hive» īpašnieks Aivo Krūmiņš, kas piedāvā medu citās garšās, arī sulas un sīrupus. Viņš pastāsta, ka tirgotava «Jāņa centrā» būs atvērta līdz 31. decembrim. Tajā savu produkciju piedāvāt pircējiem aicināts ikviens vietējais mājražotājs.

Šis ir pirmais koorperatīva kopīgais pieteikums talseniekiem. Nav mazsvarīgi, ka ar telpu izīrētāju panākta vienošanās, tirgošanās vietu svētku laikā iznomāt par izdevīgu samaksu. Aivo Krūmiņš skaidro, ka mājražotāji savu produkciju piedāvā ar saprātīgu uzcenojumu, kas nosedz izdevumus, tādēļ tirgotavā cenas ir draudzīgas.

Mājražotāju kooperatīvs plāno, ka jaunajā gadā lielveikalā «Maxima» varētu izvietot savu produktu stendu. Tirdzniecības tīkls piekopj šādu praksi un jau tagad tajā atrodama, piemēram, atsevišķa aukstuma vitrīna ar a/s «Talsu piensaimnieks» produkciju. Savukārt, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, kooperatīvs plāno moduļu mājiņas iegādi, patstāvīga veikaliņa atvēršanu Jaunajā ielā, netālu no veikala «Mājai un dārzam». Drīz vajadzētu būt zināmiem projektu konkursa rezultātiem.

Mācās no citiem

SIA «Green hive» īpašnieks pastāsta, ka, sadarbojoties ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļu, tās vadītāju Alfonu Spēku, kooperatīva biedri iepazinušies ar vairāku mājražotāju kooperatīvu pieredzi. Tā bijusi vērtīga mācībstunda, lai nepieļautu citu kļūdas. Tieši iegūtā pieredze bijusi viens no iemesliem, kādēļ kooperatīvu dibinājuši tikai seši uzņēmēji. Piemēri pierādījuši, ka lielākā sastāvā panākt vienotu vīziju ir ļoti grūti. Piemēram, Kuldīgā mājražotāju kooperatīvu sākotnēji dibinājuši ap 50 biedru, visi bijuši arī valdē, tomēr šāda struktūra nav varējusi veiksmīgi pastāvēt. Pēc pārveides to vada uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi valdes locekļi. Aivo Krūmiņš ir pārliecināts, ka esošais kooperatīva dibinātāju sastāvs ir ļoti labs — tajā vienojušies cilvēki ar skaidru nākotnes redzējumu un vēlmi kopīgi attīstīties, nest Talsu vārdu arī ārpus novada robežām.

Nesen liela daļa apvienības mājražotāju viesojušies Austrijā. Tur katrs mājražotājs ir vienā vai pat vairākos kooperatīvos, pierādot, ka Latvijā vēl maz atbalstītā, izprastā strādāšana kopā nes izmērāmu ieguvumu. «Man jau sen bija redzējums, kā to vajadzētu darīt, bet Austrijā jau tas ir izdarīts. Ja ir pieci plūškoku audzētāji, tad viņi paši nespiež sulu, nepārstrādā, bet ved to uz kooperatīvu, kur izpilda pasūtījumu un atdod atpakaļ jau iepakotu produktu. Līdz ar to ir vairāk laika darboties savā saimniecībā, un sasniedzami daudz augstāki rezultāti,» saka mājražotājs. Turklāt lielos veikalu tīklus nespēj ieinteresēt mazs apjoms, bet, apvienojoties vairākiem, iekļūšana lielveikalu plauktos vairs nešķiet tik neiespējama.

Kooperatīvs «Talsu novada garša» ap sevi vēlas pulcēt pēc iespējas vairāk vietējo mājražotāju, kuru mūsu novadā nav maz. Nākotnes plāni ir lieli. A. Krūmiņš ir pārliecināts, ka «Talsu novada garšas» nosaukums labi papildinātu kādu Rīgas tirdzniecības centru, kurā ir lielāka cilvēku plūsma.

Pievienotie attēli

Komentāri