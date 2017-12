Lūst vai plīst, bet biznesam būt! 07.12.2017

30. novembra pēcpusdienā Talsu biznesa inkubatorā pulcējās tā dalībnieki un citi interesenti. Lai dalītos un dzirdētu veiksmīgu un neizdevušos uzņēmējdarbības pieredzi. Pasākuma nosaukums «Lūst vai plīst» radies no pasaulē plašāk pazīstamā «F*ck up night» (no angļu val. — neizdošanās nakts), kur sabiedrībā pazīstami cilvēki atklāti stāsta par savā profesionālajā darbībā piedzīvotajām neveiksmēm.

Ceļš nav rozēm kaisīts

«Šis bija neformāls pasākums, kurā uzņēmējdarbībā pieredzējuši cilvēki dalījās ar saviem neveiksmju stāstiem, no kuriem viņi kaut ko mācījušies. Vai arī ne. Vienkārši pastāstīja, ka tā gadās un tas norūda. Vai arī, ko šodien līdzīgā situācijā darītu citādāk. Šie neveiksmes stāsti ir cilvēcīgi, interesanti un tajos nav gānīšanās par valsti, nodokļiem un tamlīdzīgi. Doma ir uzturēt pozitīvu noti, lai pasākuma dalībnieki no šī neveiksmes stāsta var kaut ko paņemt sev un lai pats stāstnieks var par šo neveiksmi savā ziņā pasmaidīt, uz to atskatoties no šodienas redzespunkta,» pauž Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Talsu biznesa inkubatora projektu vadītāja Ilze Ventiņa.

Vakara gaitā ar savu pieredzi dalījās gan tie, kuri jau iesaistījušies inkubatora darbībā, gan cilvēki no malas. Kāds stāstīja par nespēju uzsākt biznesu, lai arī ideju ir pilna galva, tāpēc ikdiena tiek pavadīta stabilā darba vietā. Saistošs bija Māras Andersones-Freimanes un Ineses Eglītes stāstījums: viņas ķērušās jau pie divu biznesa ideju realizēšanas. Klausītāji novērtēja, ka viņas dalījās tieši par grūtajiem brīžiem, par to, kādi ir kāpumi un kritumi, ja vēlies nodarboties ar uzņēmējdarbību. Pāris stāstītājiem pat gadījies, ka viņus piekrāpj… Tomēr, kā paši atzina — tas norūda un motivē ar vēl lielāku sparu turpināt iesākto.

Strādāt kvalitatīvi un nebaidīties

Ļoti plašu ieskatu savā pieredzē sniedza Mārtiņš Mihņēvičs, kura uzņēmums SIA «Marize» ražo laivas un bobsleja kamanas. Viņam radušies daudz un dažādi secinājumi, kas ir ļoti vērtīgi:

 Skandināvi nepiedod paviršību. Ja sadarbojies ar viņiem, piedāvā tikai augstākās kvalitātes produktu.

 Godīgums ir vissvarīgākā vērtība uzņēmējdarbībā.

 Ja pasūtījuma izpildē kaut kas aizkavējas, ir tikai divi varianti. Pirmais: ja jūti, ka nepaspēsi, piezvani un tā arī pasaki: «Atvaino, pasākums aizkavēsies par tik un tik dienām, tādu un tādu apstākļu dēļ (tikai nemelo, ka sievasmāte saslimusi). Otrais: dari visu iespējamo, lai pasūtījumu izpildītu laikus.

 Vienreiz ir nācies par vienu dienu atlikt pasūtījuma piegādi, kas izmaksāja simts eiro. Labāk pazaudēt kādu naudas summu un ar nelielu nokavēšanos aizgādāt kvalitatīvu preci, nekā izpildīt noteiktajos termiņos, bet brāķi, jo tādā gadījumā tas būs tavs pēdējais pasūtījums no konkrētā sadarbības partnera.

 Ar radiniekiem labāk nemesties vienā biznesā.

 Ieteikums vietējiem talseniekiem: veidojot biznesu, domāt plašāk. Nekoncentrēties uz reģionālo tirgu, jo šeit nav pietiekams cilvēku skaits, lai varētu normāli pelnīt. Jāskatās ārpus valsts, uz eksporta iespējām.

 Eksportējot daudz vieglāk iekarot jaunus tirgus nevis ar savu uzņēmumu, savu zīmolu, bet sadarbojoties ar konkrētajā valstī esošu uzņēmumu.

 Jādod bez maksas testēt savu produktu konkrētā jomā zinošiem speciālistiem — caur viņiem pavērsies jauni tirgi.

 Jau pašā saknē pārtraukt domāt par kāda cita apčakarēšanu.

 Pirmos trīs gadus uzņēmējdarbībā būs smagi jāstrādā.

 Ir ļoti grūti atrast labus darbiniekus. Reģionā ir maz cilvēku. Kandavas tehnikuma, Laidzes tehnikuma absolventi nepaliek laukos — viņi vienkārši pazūd. Liela daļa aizbrauc uz ārzemēm.

