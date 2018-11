«Lūdzu piešķirt cukura papildporciju, jo man paliek 50 gadi!» 07.11.2018

27. oktobrī Tiņģeres pilī vai, kā šajā gadījumā drīzāk jāsaka, kolhoza «Tiņģere» klubā notika Kolhoznieku balle. Var nepatikt šķietami nebeidzamā tīksmināšanās par padomju laiku, bet tai ir divi objektīvi iemesli: pirmkārt, tik daudziem tas saistās ar jaunības un spēka gadiem, un, otrkārt, šajā laika mašīnā ir viegli iekāpt, jo saglabājies tik daudz atribūtu, apģērbu, mēbeļu un visa cita.

Kolhozam «Tiņģere» šogad apritētu 70 gadi — tas varētu būt trešais iemesls, lai ampelētos, izspēlējot dažādas padomju laika absurdās situācijas. Tā nu, ieejot Tiņģeres pilī, skatiens atdūrās pret divām biedrenēm. Starp viņām — sarkanais stūrītis, galdiņš ar sarkanu galdautu un neiztrūkstošām sarkanām neļķēm.

Viss sākās ar teatralizētu uzvedumu, kurā, tagad nosaukta par komēdiju, tika atspoguļota kolhoza «Tiņģere» vēsture un izspēlētas reālas ainiņas no agrākās ikdienas. Tur bija kolhoza priekšsēdētājs, kurš uzsvēra: «Mums, draugi, jādomā nevis par minimumu, bet par maksimumu!» Bija lopkopēja, kura pauda: «Man jau nav nekādas speciālās govju slaukšanas izglītības, esmu vienīgi caurgājusi vidusskolu, bet nu — ko priekšniecība liek darīt, uzreiz nepiekritīšu, jo man tomēr ir pašai savs vārds.» «Mēs te visu padarīsim labu — arī cilvēkus pārtaisīsim!» apgalvoja traktorists. «Produktīvie jaunlopi būs veselīgi tikai tad, ja saņems pietiekamā daudzumā vitamīnus un keratīnu. Tādēļ uzarsim visas dabiskās pļavas un iesēsim tur burkānus, saulespuķes un hibrīdkāļus! Tikai tā un nekā citādi!» piepaceltā balsī uzsvēra svaigi cepts Lauksaimniecības akadēmijas beidzējs. «Tikpat nopietni, kā priekšsēdētājs ceļ sabiedrisko saimniecību, mums jāceļ kultūras dzīve kolhozā. Sapratāt?» iebildumus nepieņēma vietējā kultordze.

Partijas pirmorganizācijas sekretārs no tribīnes dalījās novērojumos, piemēram, par to, kā savulaik lemts par dažu komunistu izslēgšanu no partijas un piespiedu ārstēšanos, jo piekopta žūpošana un amorāls dzīvesveids, kā arī pārkāptas sadzīves normas. Ar lēmumu izpildi gan radušās problēmas, jo tā varējusi novest pie situācijas, kad priekšniekiem pašiem vajadzētu mēslus dakšot un govis slaukt.

Liecības rāda, ka laikā, kad preces varēja iemainīt pret taloniem, cilvēkiem allaž pietrūcis cukura. Īsto iemeslu var minēt katrs pats, bet reāli iesniegumi atklāj pamatojumus, kurus iedzīvotāji izteikuši, lai saņemtu vairāk cukura: «Lūdzu iedalīt man cukuru sakarā ar to, ka vēlos atzīmēt savu dzimšanas dienu, kurā piedalīsies daudz viesu!», «Lūdzu iedalīt man papildu cukura talonus sakarā ar bērnu svinīgu reģistrēšanu!», «Lūdzu piešķirt man papildu cukura talonus sakarā ar Liepājas pedagoģiskā institūta beigšanu!» un «Lūdzu piešķirt cukura papildporciju, jo man paliek 50 gadi!» Tāpat vairāk cukura vajadzējis, kolhozam dodoties pieredzes apmaiņas braucienā.

Visīstākā laika mašīna gan bija

vēsturisko liecību krātuve pils augšstāvā. Tajā ieejot, nudien var piedzīvot sirreālas izjūtas, jo liekas, ka ir nonākts padomju laika veikalā, un tieši tāds arī bijis krātuves veidotāja Aigara Mauriša mērķis. Tur apskatāmi tā laika trauki, kancelejas preces, parfimērija, higiēnas un skaistumkopšanas preces, apģērbi, aksesuāri, sadzīves tehnika, tapetes, bērnu kopšanas lietas, rotaļlietas un vēl, un vēl. Pie tam — daļai preču iepakojumi aizvien ir neatvērti. Galu galā — vēl šogad kādas aizsaulē aizgājušas tiņģernieces mājās atrasti ievērojami krājumi ar tādām savulaik pret taloniem saņemtām precēm. Blakus telpā iekārtots vidusmēra darba kabinets kolhoza laikā. Tur apkopoti arī raksti par Tiņģeri no laikraksta «Padomju Karogs».

Tie, kuri nebija uz Kolhoznieku balli, kolhozam veltītās ekspozīcijas varēs apskatīt vēl ilgāku laiku. Ir arī skaidrs, ka vēsturisko liecību krātuvi varētu izvērst daudz plašāku par divām tai atvēlētajām telpām. «Ir kolhoza stāsts, pils stāsts, skolas stāsts, protams, vēl visas kolekcijas,» uzskaitīja A. Maurišs. Bet vēl jau viņa krājumos ir lielgabarīta eksponāti no lauksaimniecības jomas!

Trešā deja vu sajūtu raisītāja bija bufete pils pagrabstāvā. Ar roku rakstītā ēdienkarte pie sienas liecināja, ka še par rubļiem un kapeikām var iegādāties štovētos kāpostus ar desiņām, ķilavmaizes, ķīseli ar putukrējumu, cigoriņu kafiju, kompotu un gandrīz vairs neko citu. Viss bija autentisks līdz sīkākajām detaļām, sākot ar svariem, skaitīkļiem, traukiem un alumīnija ēdamrīkiem un beidzot ar padomju laika radio aparātu un atbilstošu kafijas kārbām bufetes plauktā. Ak, jā, protams, arī neestētiskie galdi un paļodzīgie krēsli bija īsti godā celtā laika liecinieki.

Pēc iestiprināšanās kolhoznieki varēja dedzināt kalorijas, izdejojoties no Dundagas ceļu mērojušā disko vectētiņa Gunāra Laicāna vadītajā diskotēkā.

