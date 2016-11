Lubes pagastā nebija kupls sapulces apmeklētāju pulks 15.11.2016

10. novembrī Anužos notika sapulču cikla «Prioritātes un galvenie virzieni Talsu novada pagastu un pilsētu pārvaldēs 2017.—2019. gadam» Lubes pagasta ļaužu tikšanās.

Jau dienas vidū piezvanīju kādai savai paziņai Lubes pagastā un vaicāju, vai sapulce notiks 17.30, vai nav kaut kas mainījies. Jā, sanāksme būšot, bet noskaņojums esot tikai normāls, tātad — ne pārāk labs. Kāpēc? Lubes pagastā esot palicis tik maz cilvēku, ka vai jāraud. Jau iepriekš pagastiņš nevarēja lepoties ar tūkstoš iedzīvotājiem, cik ir tagad? Vien ir zināms, cik ir te deklarēti, bet cik patiešām dzīvo pagastā un nav devušies peļņā uz ārzemēm vai Rīgu? Mazliet pirms iedzīvotāju sapulces noteiktā laika kultūras nama plašajā zālē bija divi vietējie cilvēki. Pēc tam jau atnāca vēl kādi, kopā bija nepilni 15. Vai to var nosaukt par pagasta iedzīvotāju kopsapulci? Varbūt arī var, jo viss notika pēc paredzētā plāna.

Vispirms savu ļaužu priekšā uzstājās Valdemārpils pilsētas, Lubes, Tiņģeres un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Grīnbergs, kurš uzsvēra, ka Lubes pagastā ir deklarējušies 506 iedzīvotāji. Lubes pagasta pamatbudžets 2015. gadā bija 78 986 eiro, speciālais budžets — 1297 eiro, ceļu būvniecībai un uzturēšanai izmantots 27 684 eiro. 2016. gadā pamatbudžets bijis 57 404 eiro, speciālais budžets — 7285 eiro, ceļu būvniecībai un uzturēšanai izlietots 23 521 eiro. 2015. gadā veikti vairāki darbi. Labiekārtota Dižgalu kapu teritorija, par to iztērējot 3532,17 eiro. Eiropas Savienības finansējums bijis 2555,40 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums — 976,77 eiro. Par 12 273,01 eiro demontētas Lubes kultūras nama dēļu grīdas, koka konstrukcijas un pakāpieni. Par 8070,81 eiro nomainīti skatuves aizkari un drapērijas.

2016. gadā Lubes kultūras namam iegādātas apskaņošanas iekārtas, un tas izmaksājis 4054,50 eiro. Te arī nomainīts bojātais ūdensvads par 1629,23 eiro. Katlumājas kosmētiskais remonts veikts par prioritāšu līdzekļiem — 8541,48 eiro. Pie Lubes pagasta pārvaldes ēkas veikti labiekārtošanas darbi, kas no prioritāšu līdzekļiem izmaksāja 533,50 eiro.

Andris Grīnbergs runāja arī par darbiem, kas paredzēti 2017.—2020. gadā. Par 247 021 eiro tiks rekonstruēti pašvaldības ceļi 7,7 kilometru garumā «Anuži—Sarkaste» un «Dižgali—Sarkaste—Lube». Paredzēts pilnveidot un labiekārtot bērnu atpūtas laukumu pie pārvaldes ēkas, kā arī par 16 923,82 eiro (aptuvenās izmaksas) demontēt malkas apkures katlu un montēt granulu katlu Lubes kultūras namā. Plānots un ierosināts, ka vajadzētu izbūvēt brīvdabas skatuvi ar soliem un elektropievadu, kā arī Lubes brīvā laika pavadīšanas centrā uzstādīt žalūzijas.

Iedzīvotāji pēc tam uzdeva savus jautājumus, piemēram, par ceļu greiderēšanu, šo veikto darbu kvalitāte viņus neapmierina, par to, ka nav sakārtoti grāvji, bet te, kā iebilda An­dris Grīnbergs, bieži neko nevar darīt, jo grāvja teritorija pieder zemes īpašniekam, nevis pašvaldībai, un nekāda vienošanās nesanāk. Par valsts karoga izkāršanu svētkos un piemiņas dienās veidojās diskusija — kādam īsti jābūt Latvijas valsts karogam, par automašīnu novietošanu pie bērnu laukuma, jo iedzīvotāji nebija apmierināti ar to, ko nosaka ceļazīme, par to, ka jānomaina lielo Lubes kapu vārti, par ceļa šķūrēšanu no sniega, pārvaldes vadītājs gan teica, ka to darīt neatmaksājas, jo sniegs pats nokusīs. Kāds ieteicās, ka pagastā vajadzētu iegādāties sniega pūtēju, lai tīrītu ietves, tas laikam ir pārāk dārgs prieks, bet ietvju Anužos ir maz. Andris Grīnbergs informēja, ka notiks iedzīvotāju sapulce ar «Talsu namsaimnieku» un «Talsu ūdeni». Sapulcē cilvēki runāja cits caur citu, daži saņēma atbildes, citi tikai izteica savu sāpi. Katrā gadījumā ir skaidrs, ka tādas sapulces ar iedzīvotājiem noteikti ir vajadzīgas.

