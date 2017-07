Lubē atzīmēja kolhoza «Cīņa» 70 gadu jubileju 28.07.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Sestdien, 22. jūlijā, lubeniekiem pagasta svētku laikā bija iespēja atgriezties pagātnē. Laikā, kad pastāvēja kolhozs «Cīņa».

Svinīgā pasākuma daļa tika pasniegta kā kopsapulce, kurā apspriežami vairāki darba kārtības punkti. Kā pirmais — Lubes pagasta pārvaldnieka Andra Grīnberga uzruna, kam sekoja kolhoza priekšsēdētāja Emīla Tālberga runa. Abiem kungiem novēlējums ārkārtīgi līdzīgs — izbaudīt svētkus! Skatuve iekārtota, lai sajūtas būtu kā kolhozā — bufetes galds ar bufetniecēm, stends ar agrākās modes apģērba gabaliem un aksesuāriem, kā arī gotiņa ar divām slaucenēm.

Otrais darba kārtības punkts — labāko kolhoznieku godināšana. «Izvērtējot pēdējās piecgades rezultātus, kolhoza ražošanas sanāksmē vienbalsīgi tika nolemts apbalvot pašus labākos, čaklākos un darbiniekus ar lielāko stāžu,» sacīja Lubes kultūras nama vadītāja Vita Krauze. Tika godināti plaša profila speciālisti, to skaitā labākie traktoristi, kombainieri, mehanizatori, darbnīcu vadītājs, metinātājs, šoferis, slaucējas, putnkopes un citi.

Paralēli muzikālajiem priekšnesumiem un humora pilniem Tiņģeres amatierteātra uzvedumiem rosība nestāja ne brīdi, jo turpat blakus bija ierīkots vietējo iedzīvotāju plaša klāsta produktu tirdziņš (rabarberu sukādes, priežu čiekuru sīrups, sapņu ķērāji, dekorēti drēbju pakaramie, aksesuāri bērniem, dažādas rotaslietas, somas un citi), kā arī iespēja pamieloties ar dažādiem gardumiem, to skaitā mājās ceptu kūku, riekstiņiem un maizi.

Kā ierasts, arī šogad visas dienas garumā bija iespējams skatīt vietējo iedzīvotāju sarūpēto ziedu izstādi. Interesenti varēja skatīt kino, kur rādīja dokumentālās filmas par kolhozu. Lai arī mērķis bija iepazīstināt jauno paaudzi ar tā laika dzīvi, skaitītāji vairāk bija vecā gadagājuma ļaudis. Oriģināla bija Līgas Lūses izstāde «Gaisma iedvesmo», kurā apskatāmi no latvāņiem veidoti gaismas objekti, lampas, kā arī vairākas autores gleznas un zīmējumi. Interesenti ar izstādi var iepazīties vēl šonedēļ. Pēcpusdiena aizritēja sporta spēļu noskaņās dažādās disciplīnās, to skaitā futbolā, volejbolā, basketbola un spēka metienos, lielo pēdu skrējienā, nūju bumbošanā un citos. Vakars noslēdzās, ļaujot vaļu kājām tematiskajā ballē kolhoznieku garā.

Pievienotie attēli

Komentāri