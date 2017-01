Lohs un muļķe? Vai mūsdienu attiecību modelis? 20.01.2017

Paula Kārkluvalka

Vēdiskās filozofijas un vēdiskās psiholoģijas konsultants Uģis Kuģis pagājušajā nedēļā aicināja talseniekus uz atklātu sarunu par attiecībām starp vīrieti un sievieti. «Es esmu viens no tiem dīvainajiem cilvēkiem, kurus sauc par krišnaītiem. Viņiem ir ļoti spēcīga filozofiskā bāze, noteikts dzīves ritms un stingri noteikumi, kas man kā vīrietim ļoti patīk,» ar sevi iepazīstināja lektors. Sarunā ar publiku viņš uzdeva neskaitāmus jautājumus, uz kuriem varēja atbildēt, skaļi daloties ar klātesošajiem, vai klusībā pārdomājot.

«Kuram no jums ir attiecības?

Kurš no jums attiecībās ir simtprocentīgi atklāts? Uz to nav jāatbild skaļi. Pati lielākā mūsdienu problēma ir tā, ka mēs neesam atklāti paši pret sevi. Vēdiskajā filozofijā pastāv trīs veida cilvēki, trīs veida attiecības un trīs veida apziņas stāvokļi.

«Es varu» stāvoklis — sācies jauns­ gads, ir jauna apņemšanās. Cilvēks sev atkārto — «es varu, es varu, es varu!». Uzsāk diētu, atmet smēķēšanu, nedzert alu… Tas turpinās aptuveni septiņas dienas. Esat pamanījuši? Drīz vien cilvēks apgalvo, ka tam visam nav jēgas. Šī tipa cilvēki arī dzīvē visu var. (..)

«Es nevaru» stāvoklis — viss ir slikti, viss ir muļķīgi. Vai esat saskārušies ar šo tipu dzīvē un attiecībās? Cilvēks sevi attaisno, ka nekas nav vajadzīgs. Tas parasti seko aiz «es visu varu». Ir zālē vīrieši, kuri pēc lekcijas teiks, ka tas, ko es stāstu, ir pilnīgas muļķības. Sievietes jums teica, ka šeit runās par attiecībām, un jūs uzdevāt jautājumu: «Vai tad mums ir problēmas?» Daudziem no jums kaut ko piesolīja, lai jūs atnāktu. Protams, tas ir apsveicami, ja Talsos vīrieši ir tik gudri, ka paši gribēja atnākt iegūt jaunas zināšanas.

Šajā frāzē — «es nevaru» slēpjas vārdi «es neko negribu darīt», un tas ir pats briesmīgākais stāvoklis attiecībās.

«Es mācos» stāvoklis — tas ir viss cilvēkam dzīvē vajadzīgais. Ja gribat audzināt bērnu, nopērciet suni un audziniet to! Bērnus neaudzina, bērnus mīl. Gribat dresēt vīru? Vīru nedresē, viņam atgādina. Vīrieši grib audzināt sievietes, bet sievietes ir jāmīl.

Ja mēs esam pozīcijā «es varu» vai «es nevaru», attiecībās nekas nesanāks,» stāsta Uģis Kuģis.

Filozofs klātesošajām lūdza padomāt, kādēļ sievietēm un vīriešiem vispār vajadzīgas attiecības.

Kungu atbildes (viņi bija krietnā mazākumā):

«Lai es pilnveidotos, lai nebūtu viens», «Lai man būtu, par ko rūpēties. Suns un kaķis neder, jo ir alerģija pret spalvām», «Lai sniegtu mīlestību.».

Lektors uzsvēra, ka nav vienkārši paskaidrot, kādēļ līdzās ir nepieciešams otrs cilvēks. Vīrietim ir būtiski, lai viņam pasaka: «Ar darba drēbēm nevar iet gulēt. Ienākot mājā, ir jānomazgā rokas.» Taču galvenā vīrieša vēlme attiecībās ir būt vajadzīgam.

«Vīrieši, vai jūsu draugi jums zvana vienkārši tāpat, lai apjautātos, kā jūtaties? Viņi apvaicājas, ko tu dari, un saka: «Davai, pa ģēlu!» Sievietēm dabiski interesē, kā otrs jūtas. Lielās līnijās draugiem vīrietis nav nepieciešams, tā ir atšķirība. Jūs esat tās, kuras atgādina, cik viņš jums ir svarīgs un nozīmīgs. Vīrietis tad jūtas labi. Cik tas gan ir vienkārši!

Man žēl, ka skolās to nemāca. Sekss un viss pārējais nepalīdzēs saglabāt attiecības. Vīrietim pēc pusgada sekss vairs neinteresē, vajag kaut ko citādāk — ar kājām gaisā, tantru. Var vīrieti piebarot, bet cik daudz var apēst? Paliks resns kā cūka pirms kaušanas.

Šī vēlme būt vajadzīgam ir ļoti fenomenāla. Ikvienam vīrietim tā ir ļoti būtiska. Sievietes, nemāciet, kā jāiesit dībelis vai jāpļauj zāle, ļaujiet viņam pašam to izdarīt! Pēc tam viņš staigās pa māju kā gailis. Jutīsies lepns un jautās, vai var vēl kaut kā palīdzēt. Viņi to visu grib darīt, bet sievietes bieži vien neļauj. Jūs pašas youtube.com noskatāties, kā salabot santehniku. Eļļu automašīnai nomaināt, benzīnu pašas ielejat. Diploms katrai no jums būtu jādod! Kādēļ jums vispār vajag vīrieti? Kāpēc? Vai seksam? Mūsdienās sievietes domā kā veči. Ja nedosiet šo izjūtu, ka viņš jums ir vajadzīgs, viņš nekad pie jums nepaliks.

Ja vīrietis mājās nav vajadzīgs,

vai viņš vēlas atgriezties no darba? Riņķo ap māju piecas stundas, kad pārrodas, viņam uzķērc: «Ko tik vēlu, naudu atnesi? Noģērbies, mazgāties!» Kā jums šķiet, vai ir patīkami iet uz tādu māju? Vīrs labāk aiziet uz «Klondaiku», tur viņu gaida. Džeki saka: «Nāc, iedzer!» dzīves situāciju uzbur lektors.

«Pēc tam sieva, ietērpusies treniņbiksēs un maiciņā ar mikimausu, bļauj pretī: «Kur biji tik ilgi?» Domājat, ka es nezinu, ka katrai sievietei ir dīvains mājas tērps? Pirmo pusgadu to vīrietim nerādāt, tad uzvelkat,» pēc klausītāju smiekliem par mājas treniņbiksēm piebilst Uģis Kuģis.

Filozofs lūdza aizdomāties, kā attiecībās cilvēki cits pret citu izturas. «Vīrieši, kāda ir izjūta, kad sieva jūs sagaida mājās? Bet tiešām sagaida, nevis saka, lai netraucē «Ugunskuru» («UgunsGrēku» — P. K.) skatīties. Bērni visu sakārtojoši, sieva uzpucējusies, uzvilkusi garu kleitu, pagatavojusi vakariņas, iedegusi sveces. Skan mūzika. Māja smaržo. Kāda vīrietim ir sajūta? Viņš noteikti sabītos, domātu, ka ir aizmirsis kādus svētkus! Viņš jautātu, kādēļ sieva ir saposusies, un viņa atbildētu: «Tāpēc, ka tu esi atnācis mājās!» Vienalga, kāds cirvis tu būtu (piedodiet, vīrieši!), viņa gaida tevi mājās, jo tu esi viņas cirvītis!» pārdomās dalās filozofs.

Attiecības ir jābūvē,

jāuztur. Jāiet vienam pie otra ar atvērtu sirdi, necenšoties no otra izspiest dzīvības sulu. Uģis Kuģis uzskata, ka mūsdienu attiecību modelis ir gaužām nepareizs. Vairs nav sieviešu un vīriešu, bet kaut kas pa vidu starp abiem dzimumiem. Pirmais un Otrais pasaules karš spēcīgos vīriešus atņēmis, uz sieviešu pleciem atstājot smago ikdienas nastu. «Mums vairs nav vīriešu. Kura no jums jūtas kā sieviete? Tas ir fantastiski, ka jūtaties kā sievietes. Kā tas ir — būt sievietei? Sievietei nav jāpieņem lēmumi, līdzās ir tētis, brāļi, vīrs. Viņa smaida un priecājas. Krievu valodā «zamužem» (tulkojumā — «aiz vīra») pauž ļoti dziļu nozīmi. Mūsdienu attiecībās saglabājies kara laika modelis — vīrieši seko sievietēm…

Attiecības palikušas bezatbildīgas. Vīrieši izdomājuši tādu terminu «civillaulības». Esat dzirdējuši: «Mēs taču kopā dzīvojam!» Likumā tāda termina nav! Tos sauc par piedzīvotāju vai piegulētāju, palagmāsu vai palagbrāli. Ja vīrietis attiecībās neizjūt atbildību, viņš nav attiecībās. Viņam ir tikai divi varianti, kā iemācīties atbildību — iestāties klosterī un uzņemties atbildību par savu garīgo dzīvi, vai būt attiecībās, uzņemties atbildību par sievu, ģimeni, bērniem un savu valsti. Nav citu variantu! Ja vīrietis ir vecpuisis, viņš degradējas un degradē arī sievietes. Mēs vairs neprecamies, ir pazuduši sabiedrības tēvi.

Sekss attiecībās

Problēma ir tā, ka attiecībās viens no otra kaut ko pieprasa. Prasa, lai padara laimīgu, lai būtu sekss. Iedomājieties, ja sieviete pateiktu, ka attiecībās vairs nebūs seksa! Viņa zina, ka vīrs aizies citur. Esmu strādājis ar sociālajiem dienestiem, bagātiem un pārbagātiem cilvēkiem. Statistika liecina, ka 70 procenti sieviešu, kuras ir sievas, attiecībās jūtas izvarotas, jo nodarbojas ar seksu pret pašas gribu. Vīrieši, tas jums jāliek aiz auss! Vai jūs kādreiz esat pajautājuši, vai sieviete grib mīlēties? Viņi tikai pieprasa: «Es gribu, es mirstu!» Ja sieviete nav gatava seksam, cieš viņas dzimumorgāni. Paskatieties, cik garas rindas ir pie ginekologiem! Visas problēmas ir ap šo ķermeņa vietu, jo patiesībā viņas tiek izvarotas. Sievietes bieži vien negrib seksu, viņas grib, lai viņas apskauj un noskūpsta. Bet tur vīrietis, kurš priekšā sēž pliks…

Pavērojiet, kā jūs atvadāties. Vīrietis jūs tāpat skūpsta vai tikai iedod buču? Toties seksā viņš skūpstās, maigi pieskaras… Vīrieši nav mācīti, viņi nezina, ka sievietēm sekss neko nenozīmē. Pats galvenais viņai ir priekšspēle, brīdis, kad viņa beidzot jūtas kā sieviete. Novērtēta, samīļota, nevis kā mājkalpotāja vai čoms, ar kuru kopā iedzert aliņu. Man žēl sievietes, kurām ir šādas attiecības.

Sievietei attiecības ir vajadzīgas, lai viņa justos aizsargāta, lai būtu vismaz viens cilvēks, kas viņu pieņemtu tādu, kāda viņa ir, — nedaudz dīvaina,» stāsta Uģis Kuģis.

Vienmēr darbīgais prāts

«Mamma atnāk mājās no darba, teic, ka ir nogurusi, paskatās apkārt un sāk slaucīt putekļus. Vai vīrieši rīkojas tāpat — slauka putekļus, vāc bērnu izmētātos klucīšus, mazgā šķīvjus? Vai tā notiek? Vai kādai no jums dzīvē ir bijusi kaut viena mierīga diena? Savukārt vīrietis atnāk mājās un apsēžas pie televizora. Sievietes prāts nekad nav mierīgs. Sievietes piedzimst ar karmu — visu laiku ir problēmas. Māte Terēze pateikusi ļoti skaistu frāzi: «Nesakiet vārdu «problēmas», lietojiet vārdu «svētībiņas». Sievietes problēmas par dzīvi ir svētībiņas. Ja kaut kas ir kārtībā, jūs sākat uztraukties. Vai jums vajag iemeslu, lai sadusmotos? Vai ir bijis, ka sieviete uz ielas sadusmojas un aizskrien prom? Vīrietim nekas nav jādara, tā ir sieviete.

Ir būtiska atšķirība starp to, kā lietas uztver sieviete un kā vīrietis. Ja sievietes prāts saslēdzas ar emocijām, tad vīrieša prāts — ar saprātu. Uģis Kuģis uzskata, ka ar sievieti nav vērts strīdēties, vīrietim jābūt tam, kurš visu noklausās un pieņem gala lēmumu. Tā viņš min piemēru par braukšanu uz lielveikalu. Ja sieviete vīrietim saka, lai iesēdina bērnu mašīnā, jo jābrauc uz veikalu, nevajag brīnīties, ka viņš arī aizbrauks. Bez jums… Kamēr sieviete vēl pie skapja svārstās, ko uzvilkt mugurā. Ja vīrietim dod vienu konkrētu uzdevumu, viņš to izpilda. Sieviete kļūst emocionāla, izplūst asarās, jo kā gan varēja aizbraukt bez viņas?! Vīrietis ir tas, kuram jābrauc sievai pakaļ, jāsaka, lai kāpj mašīnā, un visiem kopā jābrauc. «Sieviete svārstās izlemt starp emocijām un saprāta balsi. Jābūt vīrietim, kurš pasaka: «Mierā!» Sievietei vajag īstu, patiesu vīrieti, kura lēmumiem var uzticēties, bet daiļā dzimuma pārstāves uzticas tikai tad, kad viņas ir apprecētas,» skaidro filozofs.

Sabiedrības tendences

«Rīgā daudzi bērni savas auklītes sauc par mammām. Mātēm nav laika, bērns ir tikai šķērslis kāpšanai pa karjeras kāpnēm. Mājās nav pat normāla ģimenes vakariņu galda. Pie tā sēž ar telefoniem un datoriem. Tas tādēļ, ka trūkst stingras vīrieša balss, kura pateiktu: «Mēs pie galda ēdam!»

Kad radās vārdu salikums «ģimenes budžets», pazuda vīrieši. Vīrieši nedrīkst rēķināties ar sievietes naudu. Vai kādai no jums kādreiz bijusi lieka nauda? Visticamāk, ne. Sievietei ir nepieciešama nagu lakošana, kafijas pauze dienas garumā. Tad viņa atnāk mājās laimīga. Viņa ir tā, kura ģimenei dod mīlestību, vīrietim ģimenei ir jādod nauda. Jums ir jāstaro, sievietes!

Atcerieties skaisto attiecību sākumu. Jums blakus bija ideālā sieviete vai ideālais vīrietis. Tagad lohs un muļķe. Kā jūs domājat, kam līdzās viņš/viņa tāds kļuva? Padomājiet par to! Ja mēs būtu atklāti attiecībās, mēs cienītu viens otru. Cienītu to, ka nav ideāla cilvēka.

Reiz kādam gudram cilvēkam jautāju: «Kāpēc ar labiem cilvēkiem notiek sliktas lietas?» Viņš atbildēja, ka šajā pasaulē nav labu cilvēku. Mēs esam šeit atnākuši mācīties. Pats grūtākais ir mācīties būt pazemīgiem, kalpot viens otram un negaidīt neko pretī. Tās ir attiecības. Mēs nevaram atvērt sirdi, kamēr viens otram neuzticamies.

Es pats esmu bēdīgs gadījums, tādēļ mans uzdevums ir braukt un lasīt lekcijas. Tikai tā es iemācīšos. Nepietiek vēlmes uzrakstīt uz lapiņas un piespraust pie ledusskapja. Ir jādara! Pasper vienu soli pretī Dievam, viņš spers 1000 soļu pretī. To vienu soli ir tik grūti paspert, jo egoisms — «es, man, mans» — traucē. Kamēr mēs domāsim šādās kategorijās, attiecības nekad nebūs laimīgas, attiecībās vienmēr ir «mēs»,» sarunu noslēdza lektors.

Divu stundu garo lekciju atspoguļot vienā lapaspusē nemaz nav viegli. Aizkadrā palika vēl daudzi Uģa Kuģa minētie, brīžiem pat ļoti skarbie piemēri par mūsdienu attiecībām. Zālē smiekli mijās ar dziļām klusuma pauzēm. Tieši tāds arī ir katras lekcijas mērķis — iekustināt pārdomām. «Ir labi apzināties, ka manā un arī apkārtējo ģimenēs viss ir kārtībā,» īsā sarunā man priecīgi atklāja kāda apmeklētāja.

— Kādēļ jūs abi esat attiecībās? Vai jums blakus sēž māsa?

— Palagmāsa. (Smejas.)

— Kas tev viņa ir?

— Viņa ir mūsu bērna mamma.

— Bet kas tu esi bērnam?

— Tētis.

— Kas tu esi viņai?

— Draugs.

— Bet ko tu saki bērnam, kas tu esi mammai?

— Draugs…

Šis ir klasisks mūsdienu attiecību modulis, pēc sarunas ar kādu klausītāju bilda Uģis Kuģis.

Vēdiskā filozofa atziņas

Attiecībās pastāv trīs galvenie vārdi, par kuriem nekad nevajadzētu aizmirst: «paldies», «lūdzu» un «nē»!

Aiz vārda «paldies» slēpjas pateicība.

Aiz vārda «lūdzu» slēpjas cieņa.

Aiz vārda «nē» slēpjas brīvības izjūta, ne tikai mūsu, bet arī līdzcilvēka.



Attiecības starp cilvēkiem veidojas uz ļoti parastām cilvēcīgām īpašībām — cieņa, pateicība, pacietība un piedošana. Ja dzīvē ir vientuļi, iemesls ir pavisam vienkāršs, mūsos nav šo īpašību. Kur tās meklēt? Pie tiem, kuriem tās ir!

