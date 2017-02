Līnijdejas māca strādāt, zaudēt un strādāt vēl vairāk 13.02.2017

Sestdien Talsu 2. vidusskolā, bet svētdien — Rojas kultūras centrā pirmos soļus līnijdeju pasaulē spēra pirmsskolas vecuma bērni. Viņiem ir labs paraugs, uz ko tiekties — šī gada janvārī pieredzējusī dejotāja un deju skolotāja Eva Fricberga un divas viņas audzēknes guva izcilus panākumus pasaules līnijdeju čempionātā Čehijā.

Modes deju studija «Elfas» dažāda vecuma dejotājus vieno jau 20 gadus, bet tiem, kuri grib strādāt vēl papildus, ir iespēja sevi pilnveidot arī līnijdejās. Un tas pretēji daudzu cilvēku priekšstatiem nebūt nenozīmē kolektīvu padancošanu, stāvot vienā līnijā. «Kopīgs ir vienīgi vārds, kas nozīmē, ka tur, kur cilvēks nostājas, viņš arī dejo, tomēr var izšķirt hobija klasi jeb tautas līnijdejas un sporta jeb sacensību līnijdejas, kurām «Elfas» ir pamazām pieslēgušās kopš 2010. gada.

Šo sešu gadu laikā izdevies sa­sniegt ļoti daudz. Ja nemaldos, tad divīzijā, kurā tagad esam abas ar Adriju Švēdi-Grīnbergu, Latvijā ir tikai trīs dejotāji! Lai tiktu no līmeņa uz līmeni, tev jāuzvar konkrētās starptautiskās sacensībās, tas pat nav Latvijas mērogā. Šīs dejas ir gluži vai cita pasaule, tāpēc grūti tām piemērot vārdu «līnijdejas». Lai cilvēki saprastu, mēs tās saucam par sacensību līnijdejām,» stāsta E. Fricberga.

Dejot sāk jau mazi bērni, kuri kļuvuši stabili uz savām kājiņām, bet pēdējā līnijdejotāju vecumgrupa vienojot dejas entuziastus vecumā no 60 līdz 70 gadiem, un viņus šķietot neadekvāti saukt par senioriem, jo viņi joprojām ir jauni, skaisti un labi kopti. «Prieks skatīties! Visvairāk dejotāju ir tieši virs 40 gadu vecuma, un dejotājām ir stingri, kopti ķermeņi, izstrādātas kustības, ko ir patīkami vērot,» vērtē Eva.

Līnijdeju priekšrocība

esot tā, ka zināmā mērā nav jārēķinās ar citiem. Augstā līmenī līnijdejas esot kaimiņvalstī Lietuvā, kur tās dejo arī skolās, apzinoties, ka šādas dejas attīsta domāšanu, koncentrēšanos, pie tam — nav vajadzīgs pārinieks. «Cik daudz pats vēlies, tik darba ieguldi! Un esmu novērojusi, ka tas notiek viļņveidīgi — ir sacensības, pirms kurām pat rokas trīc, kā gribas piedalīties! Tad katru brīvo dienu (nē, tādu man nav…), katru brīvo stundu velti līnijdejām. Meitenes strādā mājās, vienai pat ir iekārtota deju istaba, jo kaut ko uzsākt ir vērts tikai tiem, kuri zina: aizies mājās un turpinās dejot,» spriež deju pasniedzēja.

Sacensību līnijdejas arī viņai ļāvušas pieņemt, ka tādas dejas kā valsis un ča-ča-ča, ko ierasts vērot sporta dejotāju pāru izpildījumā, skaisti var izdejot līnijdejotāji. «Ir tik skaisti ieiet deju stilos, kas bez pāra liekas neizdejojami! Līnijdejās tas kļuvis iespējams, jo katram deju stilam ir uztaisīta horeogrāfija. Jo vairāk par katru stilu zini un jo vairāk no tā vari parādīt, jo augstāks rezultāts,» skaidro E. Fricberga.

Savās zināšanās kā instruktori daloties visaugstāko līmeni sasniegušie dejotāji, kuri dejas pārvalda tik ļoti labi, ka, būdami žūrijā, katras dejas laikā spēj aptvert pat desmit dejotāju sniegumu un izvērtēt, kuri ir labākie, spēcīgākie. Šie izcilie dejotāji rada arī jaunas līnijdejas, ir populāri horeogrāfi, rāda teatrālus šovus.

Eva uz viņas dejotājas savulaik sākušas ar startu divās zemākajās divīzijās, bet nu jau deju skolotājai nākas apmācīt piecu dažādu līmeņu dejotājas. Tas prasa ļoti daudz laika, jo katram līmenim jāiemāca sešas citas, varēšanai atbilstošas dejas. «Noteikums ir tāds — ja uzvari pasaules čempionātā, vairs nevari dejot iepriekšējā divīzijā, bet ir jāiet uz nākamo. Un mēs abas ar Adriju šogad atkal nejauši vinnējām! (Smejas.) Man tiešām tas bija nejauši. Ja bērni mājās nopietni gatavojas, tad man kā vadītājai, protams, laika nav, jo es vienmēr to atdošu citu apmācīšanai. Dodoties uz pasaules čempionātu, vairāk braucu līdzi meitenēm, bet nolēmu — ja reiz tur būšu, jāpiedalās ir! Dejas mācēju, biju mazliet pagatavojusies, spriedu, ka uzvarēt nevaru, pie tam man nav trenera, kas varētu no malas manu sniegumu pakoriģēt, tomēr deja ir mans hobijs, tāpēc vienkārši dejošu un varbūt pirmajā pieciniekā iekļūšu. Nebraucu uzvarēt, tāpēc nebija satraukuma, vai dejoju pareizi, toties es baudīju deju un izcīnīju 1. vietu!» ar prieku atceras E. Fricberga.

Viņa augstu vērtē savu audzēkņu — Adrijas Švēdes-Grīnbergas un Megijas Upesjozupas — sasniegumus. «Ļoti talantīgas, spēcīgas, karaliski izskatās uz deju laukuma un viņām piemīt fantastiskas darba spējas,» meitenes raksturo skolotāja. Adrija uz mēģinājumiem Rojā brauc no Talsiem, bet Megija — no Ķūļciema. «Viņām ļoti patīk dejot. Kā citādi, ja meitene sestdienā ir gatava ar autobusu tikt līdz Talsiem, bet pēc tam no Talsiem uz Roju, četras stundas nodejot un veikt visu ceļu atpakaļ! Protams, tas prasa arī finansiālu ieguldījumu, bet vecāki jau jūt, ja bērniem dejošana tiešām ļoti patīk. Līnijdejas izvēlas tie, kuri bez dejas sevi neredz,» pamanījusi Eva. Un tad neizpaliek arī sasniegumi — Adrija pasaules čempionātā izcīnīja 1. vietu, bet Megija — 2. vietu, piekāpjoties vienīgi īrietei.

«Tiem, kuri bez dejošanas nevar,

tas ir saldais ēdiens — apziņa, ka arī brīvdienās varēs turpināt dejot! Citiem tas izklausās briesmīgi — brīvdienā jāceļas?!» salīdzina deju pasniedzēja, runājot par līnijdeju mēģinājumiem nedēļas nogalēs. Bieži vien tie, kuri dzīvo turpat, Rojā, nodarbības neapmeklē, jo vēl guļ, kamēr tāda meitene kā Megija jau šķērsojusi divus novadus! Tas apliecina, ka pie līnijdejām paliek tikai tie, kuri to patiešām vēlas. «Un tad ir ļoti viegli strādāt,» apliecina deju skolotāja.

Mūsdienu dejās esot citādāk — uz tām bieži vien nākot bērni, kuriem jāpalīdz attīstīt ritma izjūtu, veidot stāju. «Bet līnijdejas parasti izvēlas līderi, savā ziņā solisti, kuri gatavi strādāt arī paši mājās. Un šo dejotāju priekšrocība ir tā, ka, apgūstot mūsdienu dejas, viņi ir nostiprinājuši ķermeni, un laba stāja, nostiepti pirkstgali viņiem jau ir gandrīz vai asinīs ieguldītā darba dēļ,» pamanījusi Eva.

Tas nav vienīgais ieguvums no dejošanas. «Līnijdejas iemāca zaudēt. Man pašai kādreiz tas sagādāja problēmas — es nemācēju zaudēt, kaunējos no zaudējumiem, tomēr kādam ir jāzaudē, un reizēm tas esi tu. Tad tu nonāc pie apziņas, ka cits bija labāks par tevi. Ja gribi viņu pārspēt, tev jāiegulda vairāk darba! Visgrūtāk to bija saprast bērniem. Tā kā pati šo mācību jau biju apguvusi, varēju mācīt arī viņiem. Ja zaudē, izdari secinājumus, ko nebiji paveicis līdz galam! Ja neesi nolēmis uzvarēt, vari nestrādāt, bet tad negaidi uzvaru! Zinu, ka citās līnijdeju grupās bijusi pat histēriska raudāšana pat par to, ka nav izcīnīta 1., bet 2. vieta. Ar saviem dejotājiem esmu sarunājusi tā — ja redzēšu kādu raudam, līnijdejas vairs nevarēs dejot! Jo nav vajadzības sevi traumēt, ja negūsti prieku. Saviem dejotājiem mācu, kāpēc dejojam līnijdejas — jo mums tas patīk! Arī uz sacensībām braucam dejot, nevis uzvarēt, un tam ir jābūt pamatam,» uzskata E. Fricberga, piebilstot, ka zaudējumu pieņemt jāprot arī dejotāju vecākiem.

«Par līnijdejām es varētu stāstīt un stāstīt! Tās ir tik skaistas! Cilvēks ir tik daudz strādājis ar sevi!» jūsmo Eva. Viņu neizbrīna, ka mazākās dejotājas, līnijdeju priekšnesumus redzējušas, arī vēlas tās apgūt. Un ne jau tikai par bērniem ir runa. «Gribu noorganizēt iepazīšanās nodarbību jebkuram interesentam, jo par līnijdejām interesējas pieauguši cilvēki, arī citu deju pasniedzēji, vēloties saprast, kas tās īsti ir,» ieceri tuvai nākotnei atklāj E. Fricberga.

