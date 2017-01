Likumu izmaiņas apsardzes nodrošinātājiem spieduši atlaist darbiniekus 11.01.2017

Komersantiem, kuri bija saņēmuši speciālas atļaujas tehniskās apsardzes veikšanai, līdz 2016. gada 31. decembrim bija jāizveido Ministru kabineta noteikumiem atbilstoši apsardzes vadības centri vai arī jāizbeidz apsardzes pakalpojumu sniegšana. Vadības centram jābūt īpaši aprīkotam un jāatbilst konkrētiem standartiem — jābūt ar masīvām mūra vai betona sienām, metāla durvīm, no ārpuses necaurredzamiem logiem un jāpiemīt vēl daudzām citām īpašībām. Līdzās striktajām būvniecības normām, arī jaunas prasības monitoringa pulšu (pultis, kas saņem signālus no objektiem) uzraudzības kārtībā.

Talsu novadā ir divi vietējie apsardzes uzņēmumi — SIA «TalComm» un SIA «Ziemeļkurzemes drošība». Lai turpinātu darbu, abiem nācies slēgt līgumus ar lielākām apsardzes firmām, jo saviem spēkiem normas nav varējuši izpildīt.

Ainārs Lūks, SIA «Ziemeļkurzemes drošība» valdes priekšsēdētājs: — Esam iegādājušies abas licences, kuras nepieciešamas, lai varētu veikt apsardzes tehnisko ierīkošanu un fizisku apsardzi. SIA «Ziemeļkurzemes drošība» ir un turpinās savu darbu, taču visiem mūsu klientiem ir pārslēgti līgumi ar mūsu sadarbības partneri drošības risinājumu sniedzēju a/s «G4S Latvia». Monitoringu veicam caur viņiem. Izvēloties sadarbības partneri, meklējām tādu, kura vārdam ir laba slava un kurš būtu patstāvīgs lēmumu pieņemšanā.

Likuma izmaiņas bija zināmas 2014. gadā un līdz šī gada 1. janvārim bija pārejas periods. 2016. gada sākumā sākām veikt restrukturizāciju. Noslēdzām sadarbības līgumu ar a/s «G4S Latvia» un kopš pagājušā gada marta mums vairs Talsos nav centrālās novērošanas pults, kas saņem signālus no objektiem. Pārmaiņu dēļ bijām spiesti atlaist piecus diennakts dežurantus. Tas notika martā. Viens no viņiem aizgājis izdienas pensijā, divi cilvēki ir bezdarbniekos, bet viens atradis citu nodarbošanos.

Izmaiņas likumā spēcīgi ietekmēja mazos spēlētājus. Likuma mērķis bija samazināt apsardzes komersantus. Lielās apsardzes firmas lobēja šo likumu, iestrādājot tajā attiecīgus normatīvus. Manuprāt, SIA «Ziemeļkurzemes drošība» un SIA «TalComm» nav mazi uzņēmumi, taču noteikums, ka, ja uz pulti ir vairāk nekā 50 objektu, nepieciešami divi operatori, bija izšķirošs. Man nāktos divreiz palielināt operatoru skaitu. Ar to abonēšanas summu, ko mēs saņemam šobrīd, mēs izmaksas nevarētu nosegt. Līdz ar to pieņēmām lēmumu pulti paši vairs neuzturēt. Lielajiem apsardzes uzņēmumiem jau pirms likuma izmaiņām pie vienas pults strādāja seši septiņi operatori, likuma prasības izpildot ar uzviju. Viņu klientu skaits mērāms tūkstošos, mums — ap 600. Tādēļ arī likumu virzīja šādā izskatā, labi apzinoties, ka jauno normu nevarēsim izpildīt. Arī būvniecības nosacījumi bija stingri. Jaunas monitoringa telpas izbūvē nāktos ieguldīt 150 000 līdz 200 000 eiro.

Mēs turpinām strādāt visa bijušā Talsu rajona teritorijā. Darām, cik likuma ietvaros paši varam darīt. Kā iepriekš minēju, mums ir palikusi tehniskā apsardzes sistēmu ierīkošana un fiziskā apsardze.

Ritvars Volfs, SIA «TalComm» valdes loceklis: — Mazajiem apsardzes uzņēmumiem šis bija liels izaicinājums. Saliekot kopā visas izmaksas, bija skaidrs, ka jāmeklē iespēja sadarboties ar kādu lielāku apsardzes uzņēmumu. Mūsu sadarbības partneris ir SIA «Mega sargs», kurš apsardzes pakalpojumus sniedz daudzviet Latvijā. SIA «Mega sargs» varbūt nav tik atpazīstams, cik dažas citas lielās apsardzes kompānijas, jo mazāk līdzekļu tērē reklāmai, taču man bija ļoti svarīgi, lai sadarbības partneris būtu latviešu uzņēmums bez ārzemju kapitāla. Nav noslēpums, ka lielās ārzemju apsardzes firmas grib pārņemt tirgu Latvijā. Tas pats vērojams arī daudzos citos sektoros.

Tagad mūsu apsardzes vadības centrs atrodas nevis Talsos, bet Rīgā. Apsardzes vadības centra pārcelšanas dēļ nācās atlaist četrus darbiniekus. Talsos darba iespējas nav lielas, šo cilvēku situācija nav apskaužama. Tagad uzņēmumā ir desmit darbinieki.

Apsardzes darbības likumā noteiktās prasības ir ļoti augstas. Ne tikai runājot par apsardzes vadību centru izbūvi. Tagad likums nosaka — ja ir vairāk nekā 50 objekti, vienlaikus jāstrādā diviem dispečeriem. Attiecīgi pieaug izmaksas. Runāju ar kolēģi, kurš izveidoja monitoringa centru savam uzņēmumam, tas izmaksājis 70 000 eiro. Mūsu gadījumā nebija runa arī par septiņiem vai desmit tūkstošiem, bija jāmeklē cits risinājums.

Mēs apsargājam 500 objektus Talsu, Dundagas un Rojas novadā. Tagad dispečers no Rīgas zvana šeit uz vietas esošajiem apsargiem, kuri tālāk dodas uz izsaukuma vietu.

