Lietus nespēja apdzēst Lāčplēša dienai par godu iedegtās lāpas 16.11.2017

11. novembra, Lāčplēša dienas, vakarā Talsos nerimstoši lija. Neskatoties uz to, plašs ļaužu pulks devās Lāčplēša dienas lāpu gājienā. Lietus lāses mirdzēja lāpu un sveču gaismā, bet Latvijas karogi, ko vidējās paaudzes deju kolektīva «Talsu Kurši» vīri nesa gājiena priekšgalā, vējā bija nospriegoti pilnīgi taisni, kopīgo piedzīvojumu vēršot gluži vai pārdabiski skaistu.

Ceļā gājiena dalībniekus patīkami pārsteidza vairākās vietās dekoratīvās kastēs iedegtie ugunskuri. Ik gadu piemiņas brīdi «Koklētāja» pakājē bagātina kāda no Talsu skolām. Šogad bija Talsu sākumskolas kārta, un skolēni savus pienākumus veica ļoti profesionāli. «Lai sadzird mūs visā pasaulē, kad lūdzam: «Dievs, svētī Latviju!»» izskanēja aicinājums piemiņas brīža sākumā, un tūlīt Talsu sākumskolas skolēns Ernests Solovjovs vadīja klātesošos valsts himnas dziedāšanā. Himna izskanēja bez pavadījuma, tik atkailināti patiesi, un katra balss bija no svara.

«Lāčplēša dienā mēs pieminām un godinām tos mūsu tautas karavīrus, kuri gandrīz pirms simts gadiem, 1919. gada novembrī, cīnījās par Latvijas valsts brīvību un guva vēsturisku uzvaru pār negantu pretinieku. Šodien mums, strādājot, izrādot cieņu un mīlestību pret otru, ir jāapliecina, ka mēs joprojām spējam novērtēt un cienīt mūsu valsts aizstāvjus. Mums savās sirdīs jātur mūsu zeme, domājot par nākotni un mūsu bērniem,» uzrunā pauda Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis.

Talsu Kristīgās sadraudzības mācītājs Ilmārs Ģērmanis atzina — skatoties uz mazākajiem gājiena dalībniekiem un solistiem, gribas secināt, ka te veidojas jauni varoņi. Arī mūsu vectēvi un vecvectēvi, aizstāvot valsti no iebrucējiem, diez vai prātoja par to, vai ir gana labi laika apstākļi. Lasot par karavīru cīņām, I. Ģērmanis pamanījis teikto, ka viņi ar lielu aizrautību un varoņa garu cīnījušies pret ienaidnieku, kas bijis daudz spēcīgāks un labāk apbruņots, toties — attieksmē vien kā algotņu bars iepretim latviešu karavīriem, kuriem acu priekšā bija mērķis par brīvu Latviju viņu bērniem un mazbērniem.

«Katrs varam uzdot sev jautājumu: kā es šodien jūtos savā zemē — kā brīvais vai kā vergs? Kā algotnis vai arī veicu savu darbu ar prieku, sajūsmu un varoņa garu? Ja jūtamies kā kalpi, tad esam pievīluši savus vectēvus, kuri sapņoja par brīvu Latviju, kurā katrs kops savu zemi, kur būs vienotība, vienprātība un kur cits citam ies palīgā gluži tāpat kā ierakumos!» vērtēja mācītājs. Viņš uzsvēra — lai cilvēki nejustos kā algotņi, kā nospiesta tauta, viņiem vajadzīgs Kristus, kurš vienīgais spēj dot patiesību, brīvību, sajūsmu un varoņa garu, kas ļauj neaizbraukt, bet dzīvot savā zemē, strādāt ar izcilību un prieku, esot par svētību savai valstij.

Arī Latvijas politiski represēto apvienības Talsu nodaļas vadītājs Vilis Ieviņš atskatījās uz nežēlīgo cīņu, ko 1919. gadā nācās izcīnīt, un izteica pateicību par to, ka senču gars, kas aizveda Latviju līdz brīvībai, ir joprojām dzīvs.

«Var likties — ko gan mēs varam šajās dienās darīt? Vai esam cienīgi? Katram jāatrod atbilde sevī: jā, mēs varam! Mums ir tās pašas vērtības, par kurām cīnījās pirms 98 gadiem, pirms 50 gadiem, pirms 20 un pirms desmit gadiem, jo katram no mums sirdī mīt karavīrs. Vērtības, kuras ļauj uzvarēt, ir vienkāršas: ticība, vēlme darīt labi savus darbus, uzticība saviem mīļajiem, ģimenei un tiem, kuri ir mums apkārt,» sacīja Latvijas aizsardzības ministra padomnieks jaunsardzes un zemessardzes jautājumos, Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Dainis Karols. Zinot, cik daudz lāpu un sveču liesmiņu tiek iedegts Lāčplēša dienā, viņš vērtēja, ka šis ir viens no gaišākajiem vakariem Latvijā.

