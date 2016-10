Lielas personības mājās pārnākšana 17.10.2016

12. oktobrī Talsu novada muzejā bija tikšanās ar grāmatas «Kārļa Zariņa burvju aplis» autori, literatūrzinātnieci Anitu Rožkalni.

Šogad izdotais darbs ir viņas vairāk nekā 30 gadu pētījuma rezultāts. Būtisks ieguvums Latvijas literatūras vēsturei un Talsiem — rakstnieka dzīvesvietai no 1944. gada līdz aiziešanai Mūžībā.

Izdevuma vairāk nekā 500 lappusēs autore prasmīgi un pārliecinoši, izmantojot ļoti bagātīgu faktu materiālu, atklājusi šo personību — vienu no 20. gadsimta pirmās puses ievērojamākajiem latviešu rakstniekiem, prozas, lugu un kritisku rakstu autoriem. Kārlis Zariņš (1889—1978) rakstniecībā ienāca ar tulkojumiem un dzejoļiem, kopš Pirmā pasaules kara gadiem pievērsās prozai, vēlāk — dramaturģijai, ir vairāku romānu, stāstu krājumu, lugu, teātra recenziju, rakstu par literatūru autors. Ja ne vairāk, tad lasītājs vismaz zina viņa vēsturiskos romānus «Kaugurieši» un «Kāvu gadi».

Iedziļinoties materiālā, atklājas interesants paradokss: K. Zariņam pirms Otrā pasaules kara bija viss harmoniskai dzīvei nepieciešamais (stabila, saskanīga ģimene, laba materiālā situācija, vārds inteliģences aprindās, mākslas pasaule, kas ļāva apmierināt intelektuālās un emocionālās prasības, uzticami draugi), bet viņa darbos bieži pavīd neapmierinātība ar sociālo īstenību, neticība labā pirmsākumam cilvēkos, bet pēc kara, kad viņš zaudēja ierasto dzīves un darba vidi Rīgā, kopš jaunības krāto vērtīgo bibliotēku, draugus, kuri bija devušies emigrācijā, nomiruši vai izvēlējās nošķirtu dzīvi, K. Zariņa darbos arvien spēcīgāka kļūst lielās harmonijas izjūta. Pētniece pieļauj, ka ilgas pēc zaudētās normālās dzīves viņā ir radījušas izpratni par pasaules lielo, vienojošo kārtību.

Literatūrzinātniece ne jau daiļskanības dēļ pētījumam izvēlējusies tik dzejisku nosaukumu. A. Rožkalne raksta: «K. Zariņš ir licis minēt mīklas ne tikai viņa dzīves, bet arī daiļrades pētniekiem. Galvenais iemesls ir tas, ka viņš bijis mazrunīgs par savu biogrāfiju un tikpat lakonisks, kad izvaicāts par viņa prozas darbu prototipiem. Laikabiedri gan ir zinājuši vai nojautuši kādas K. Zariņa dzīves un darbu sakarības, bet viņu izteikumi allaž bijuši tikai hipotēzes, kuras pats rakstnieks ne tikai nav publiski apstiprinājis, bet dažkārt ir pat noliedzis. (..) Burvju aplis ir arī noslēgts loks, ko cilvēks novelk ap sevi, — drošībai un pasargātības izjūtai, bet aplis var arī kļūt par nespēju iziet ārpus sava es — bailes atvērties līdzcilvēkiem, bailes no nesapratnes un neticības.»

Vērtīgs ieguvums Talsu novada muzeja krājumam ir grāmatas autores dāvinājums — Kārļa Zariņa dokumenti, dienasgrāmatas, manuskripti, fotogrāfijas, grāmatas un korespondence. Tā varētu būt bagātīga viela vecāko klašu skolēnu, studentu radošajiem darbiem. Anita Rožkalne Kārli Zariņu ir atdevusi mūsu kultūrvidei un Talsiem tā, kā viņa mūža darbs to ir pelnījis.

Emocionāli bagātos svētkus jauki papildināja Talsu mūzikas skolas pedagoģes Gunitas Pauliņas un topošo vokālistu Dagnijas Apenītes un Alises Mucenieces priekšnesums.

Pat šajā sarīkojumā varēja pārliecināties, cik vietā un laikā tas noticis — ne pašvaldības pārstāvju, ne atbildīgo novada kultūras darbinieku, ne jaunu latviešu literatūras skolotāju, par vidusskolēniem nemaz nerunājot, neredzēja apmeklētāju vidū. Tiem, kas novērtēja un izbaudīja šo bagātību, visvairāk bija kauns brīdī, kad autore aicināja grāmatu dāvanā saņemt tos, kam šis laikus aizsūtītais ielūgums neko nebija izteicis.

