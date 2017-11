Lielākā novadā ir vairāk iespēju 17.11.2017

2009. gadā Latvijā izveidoja novadus. Bijušajā Talsu rajona teritorijā sākotnēji tapa trīs, bet 2010. gadā, Mērsragam atdaloties no Rojas novada, četras neatkarīgas teritorijas: Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novads. Novada reformas ieguvumus un zaudējumus savā dzīvē un sociālajā jomā piedzīvojusi arī Dundagas novada sociālā dienesta vadītāja Dace Upleja. Par to arī saruna.

Rūpīgāka darba plānošana

Dundagas novada sociālo dienestu no 6. jūnija vada talseniece Dace Upleja. Sākumā bijis uztraukums, jo katru dienu no Talsiem jāmēro ceļš līdz Dundagai. Tagad attālums līdz darbam vairs nešķiet tik liels. Agrāk Talsos uz darbu iets 20 minūtes, tagad braucienā līdz kaimiņu novadam paiet nedaudz ilgāks laiks.

«Līdz šim amatā pavadītais laiks bijis interesants,» viņa atzīst. «Mazā novadā cilvēki ir daudz tuvāk cits citam, ir iespēja pamanīt, kas viņiem nepieciešams.»

Jautāta, vai svešā vietā nav grūti uzsākt darbu, D. Upleja teic, ka tā bijusi pat sava veida priekšrocība — skats no malas uz problēmām, kurām jāmeklē risinājums. Citādāks nekā Talsos ir arī tagadējais darba ritms. Laiku, ko viņa pavada ceļā uz darbu, izmanto plānošanai. «Izdomāju, kas un kā jāpaveic. Savukārt vakarā iespēja darbu nolikt malā un mājās braukt ar padarīta darba izjūtu. Saproti arī, ka nevarēsi nekur aizskriet, ja vajadzēs. Plānošanai tagad jābūt daudz rūpīgākai.»

Uz darbu viņa dodas ar citiem kolēģiem, kas no Talsu novada brauc strādāt uz Dundagas novada pašvaldību. «Kooperējamies. Pa ceļam pārrunājam arī vajadzīgās lietas, kas varbūt ikdienas darbos nebūtu tik bieži iespējams.»

Jautāta, kādas ir domas par izskanējušo ieceri pašvaldībām veidot sadarbības teritorijas, kas, iespējams, vēlāk rezultētos ar novadu apvienošanu un lielāku teritoriālo vienību izveidi, D. Upleja uzskata, ka lielāka novada izveides gadījumā sociālās palīdzības saņemšanā un pakalpojuma piedāvājumā cilvēkiem būtu lielākas iespējas. Piedāvājums sociālās palīdzības sniegšanā lielākā novadā ir plašāks. «Ja novadus apvienos, kas, manuprāt, ir neizbēgami, būs gan ieguvumi, gan zaudējumi. Pašlaik notiek tik daudz izmaiņu: bērnu skaits samazinās, sabiedrība noveco un vairāk paliek to, kuriem vajadzīgi sociālie pakalpojumi. Par izmaiņām runā arī izglītības sistēmā un citās jomās. Kāda būs situācija, kad novadus apvienos, to pašlaik grūti paredzēt. Pēc līdzšinējās pieredzes varu teikt, ka tad darbā atkal būs jauni izaicinājumi,» saka sociālā dienesta vadītāja.

Novadu reforma — daudz nezināmā un jauna pieredze

D. Upleja sociālajā jomā strādā kopš 1992. gada. «Esmu gājusi cauri visiem posmiem. Deviņdesmitajos gados, kad Latvija atguva neatkarību, viss veidojās no jauna.» 1995. gadā pieņemts pirmais likums par sociālo palīdzību. Tolaik katra pašvaldība strādājusi, kā uzskatījusi par pareizu. Vietvaras cita ar citu sadarbojušās, pārņemta labākā pieredze. «Rajonu laikos sistēma bija citādāka. Talsu pilsēta domāja par sevi. Veidojām sistēmu, kāda tā būtu labāka pilsētai. Kur ir cilvēki, arī resursi vairāk koncentrējas. Kad sāka veidoties novadi, kļuva sarežģītāk. Pēc apvienošanās sākām strādāt kopā. Izjutām, cik katrs līdz šim tomēr strādājis dažādi, lai gan noteikumi, pēc kuriem organizēt sociālo darbu, jau bija pieņemti. Kad visus pagastus apvienoja vienā novadā, pagāja ilgs laiks, līdz nonācām pie kopīga darba. Cilvēki mācījās sadarboties, kas nebija viegli,» atceras D. Upleja.

Novadu izveidošanās 2009. gadā sakrita ar ekonomisko krīzi, ko tolaik piedzīvoja mūsu valsts. Daudzi palika bez darba, samazināja algas un pabalstus. «Klientu un darba apjoms Talsos vienā mirklī kļuva ļoti liels. Tas bija 2010. un 2011. gads. Līdztekus tam pašiem bija jāveido jauna struktūra, kā turpmāk, apvienoti vienā novadā, strādāsim. Nebija viegli. Tagad, redzot, kā šajos gados situācija mainījusies, manuprāt, mazie pagasti un vietiņas lielajā novadā ir tikai ieguvēji. Rajonu laikā bija vienmērīgi sadalītas teritorijas, kur atradās apdzīvotās vietas un centri. Tagad, paskatoties novadu kartē, ir tāds sadrumstalojums — viens milzīgs novads, blakus maziņi… Nevienmērība. Plašākas iespējas tomēr ir lielākam novadam. Tur ir gan speciālisti, gan resursi. Cilvēki no tā tikai iegūst.»

