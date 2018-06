Liela brēka, maza vilna 14.06.2018

Mārīte Jankeleviča

12. jūnijā, balstoties uz četru deputātu pieprasījumu, tika sasaukta ārkārtas Talsu novada domes finanšu komiteja. Tā vietā, lai vēlamos jautājumus noskaidrotu personīgi pie domes priekšsēdētāja vai vērstos ar tiem iesnieguma veidā, tika tērēts gan pašvaldības darbinieku laiks, gan nodokļu maksātāju nauda, jo par sēžu apmeklēšanu deputāti saņem algu. Deputāte Inga Gluzda (Jaunā konservatīvā partija) sacīja, ka šādi rīkosies arī turpmāk.

Lai arī aizvadītajā nedēļā deputāte I. Gluzda vērsās pie domes priekšsēdētāja Edgara Zeldera («Mēs — Talsiem un novadam») ar iesniegumu, kurā uzdeva sešus jautājumus, un piektdien arī saņēma atbildi četru lappušu garumā, tas deputātei neliedza kopā ar vēl trīs deputātiem (no «Talsu novada attīstībai» — Andi Astrātovu un Ģirtu Kalnbirzi un no Latvijas Zaļās partijas Alfonu Spēku) pieprasīt sasaukt ārkārtas finanšu komitejas sēdi, uzdodot tos pašus jautājumus, ko I. Gluzda jau uzdeva savā iesniegumā pirms tam. Deputāti vēlējās noskaidrot informāciju par 2018. gadā izmantotajiem juridiskajiem ārpakalpojumiem, saņemot informāciju par katra pakalpojuma nepieciešamības pamatojumu un aprakstu, pakalpojumu sniedzēju atlases principiem, samaksas nosacījumiem un pakalpojumu izmaksām. Papildus jautājumiem pieprasījumā norādīts arī pieaicināt konkrētus pašvaldības darbiniekus un saņemt apkopoto informāciju drukātā veidā.

Tā kā likums nosaka: ārkārtas sēde jāsasauc 24 stundu laikā, tā notika vakar no rīta. E. Zelderis vērsa deputātu uzmanību, ka tik īsā laika posmā nav iespējams sagatavot pieprasīto informāciju. A. Astrātovs sniedza ierosinājumu to sagatavot līdz ceturtdienas, 14. jūnija, pusdienlaikam, trīs stundas pirms domes sēdes, lai deputāti varētu paspēt ar to iepazīties. Pārējie komitejas deputāti tam piekrita. Domes priekšsēdētājs arī sacīja, ka papildus prasītajam tiks sagatavota informācija par pašvaldības izmantotajiem juridiskajiem ārpakalpojumiem iepriekšējos gados, jo tādu ir ne mazums. «Vēlos, lai rodas kopēja aina, jo pašvaldība vienmēr ir izmantojusi juridiskos ārpakalpojumus. Tas netiek darīts tikai pēdējos mēnešos. Nesaprotu, kāpēc radusies vēlme tagad to īpaši izcelt. Nevēlos, lai sabiedrībā rodas pārpratumi. Vai šādu ārkārtas sēžu sasaukšana ir mēģinājums iegūt sev popularitāti? Vai tiešām tas ir jādara šādā veidā?» vaicāja E. Zelderis.

«Mūsu galvenā vēlme ir gūt pārliecību par to, vai nodokļu maksātāju nauda tiek izlietota pamatoti. Ārkārtas sēdes sasaukšana bija iespēja, kā gūt atbildes uz jautājumiem, lai tēmai varētu pielikt punktu,» pauda A. Astrātovs. Izteicienos bija vērojamas arī pretrunas. «Diemžēl mums nav zināma informācija par šiem juridiskajiem ārpakalpojumiem (deputātei tā tika sniegta atbildē uz iesniegumu pirms dažām dienām — M. J.), lai arī deputātiem ir visas tiesības to zināt. Mums jāķeras pie šādām metodēm, pieprasot sasaukt ārkārtas sēdes, un tā notiks arī turpmāk,» solīja I. Gluzda.

Pirms tam neviens no četriem deputātiem nebija personīgi vērsies pie domes priekšsēdētāja, lai noskaidrotu attiecīgos jautājumus (izņemot I. Gluzdas iesniegumu). Deputāte norādīja, ka viņu neapmierina priekšsēdētāja sniegtās atbildes uz iesniegumu, jo rodoties daudzi papildu jautājumi. Uz to E. Zelderis sacīja, ka viņam par to tikai prieks, un tādā gadījumā deputāte varēja tos viņam uzdot. Bet — vai tāpēc ir jāsasauc ārkārtas sēde, jo ir radušies papildu jautājumi?

Rezultāts: tika sasaukta ārkārtas finanšu komitejas sēde, lai saprastu, ka dažu stundu laikā tik plašu informāciju nav iespējams sagatavot. Par sēdes apmeklēšanu deputāti saņems atalgojumu.

