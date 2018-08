Lībagos nerimst vēlme sportot 17.08.2018

Mārīte Jankeleviča

Sestdien, 11. augustā, Dižstendē norisinājās Lībagu pagasta sporta svētki. Par spīti tam, ka šajā dienā norisinājās dažādi pasākumi gan Talsu, gan blakus novados, aktīvo ļaužu vēlme sacensties un piedalīties sporta svētkos bija stiprāka.

Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Sandra Leja, plānojot pasākumu, bija padomājusi par ikkatru vecuma grupu, jo dažāda veida sacensības, stafetes un iespējas vienkārši izmēģināt savus spēkus bija daudz. Piemēram, plašs individuālo sacensību klāsts tādās disciplīnās kā pudeļu mešana riepās, boulings, golfs, pentanks, šautriņu mešana u.c. Pēcpusdienā norisinājās dažādas stafetes, piemēram, ģimenes, veiklības un spēka stafete, olu mešana un ķeršana u.c.

No bērniem līdz 12 gadu vecumam meiteņu grupā visvairāk medaļu sapelnīja Vanesa Tifānija Voroncova, bet no zēniem visveiksmīgākais bija Verners Gvozdenko. Abi jaunie sportisti šogad uzsāks mācības Lībagu sākumskolas 1. klasē. «Par sportisko drosmi jāuzteic Kerija Vilsone (11 gadi), kura komandā kopā ar Kārli Vilsonu un Māri Voroncovu startēja volejbola turnīrā, komandai izcīnot 2. vietu piecu komandu konkurencē,» pauž S. Leja.

Komandu sportā noritēja spraigas cīņas volejbolā un futbolā. Volejbolā 1. vietu ieguva komanda «Vienalga», 2. vietu «Spaiks», bet 3. vietu — «Ne līdz galam». Savukārt futbolā 1. vietu izcīnīja «Naži», 2. vietu «Nurme», bet 3. vietu «Gandrīz skaidrā».

Pēc apbalvošanas vakarā notika disko balle.

«Svētki bija izdevušies, apmeklētāju daudz un laikapstākļi labvēlīgi. Bija ieradušies arī dalībnieki no citiem pagastiem, tā kā citur notiekošie pasākumi mums netraucēja. Ir gandarījuma izjūta, ka viss izdevies. Liels paldies par atbalstu Normundam Krūzem, Mārim Voroncovam un visiem brīvprātīgajiem tiesnešiem! Tiekamies sporta svētkos arī nākamgad!» teic S. Leja.

