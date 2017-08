Lībagos lepojās ar bērnu sasniegumiem 30.08.2017

Piektdien, 25. augustā, Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā tika godināti skolēni, kuriem sasniegumi mācību darbā.

Zāle piepildīta ļaudīm — gan skolēniem, gan vecākiem un skolotājiem. Acīmredzot Lībagu pagastā dzīvojošajiem bērniem ir lemti labi sasniegumi un sekmes. 57 jauniešus (visi gan nebija ieradušies) sveica par labām un izcilām sekmēm, sasniegumiem interešu izglītības konkursos, sacensībās, olimpiādēs un panākumiem skatēs.

Audzēkņus ar labiem vārdiem sveica Lībagu pagasta pārvaldniece Lauma Jaunpujēna, brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Sandra Leja un Talsu novada domes deputāte Inga Gluzda. Starp pateicību, medaļu (to rotāja uzraksts «Lībagi lepojas» un numurs «1») un saldumu izsniegšanu bauda dvēselei ar dažādiem muzikāliem un teatrāliem priekšnesumiem.

«Daudzi bērni latiņu ir pacēluši tik augstu, ka tiek apsveikti gadu no gada. Cītīgi mācās un darbojas. Un paraugu ņem arī brāļi un māsas, par ko ir prieks. Mums ir ļoti svarīgi pateikt «paldies!» šiem bērniem, jo viņi nes Lībagu vārdu ārpus pagasta robežām. Nav būtiski, cik bērnu mācās Lībagu skolā, galvenais ir — kā viņi mācās, kādi ir sasniegumi. Par to liels paldies pedagogiem!» sacīja Sandra Leja.

