Lībagos: dzīvnieku mīļi, aktīvi vecāki un dulli zinātnieki 03.07.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

20. jūnijā, turpinot Talsu novada sakoptāko pilsētu un pagastu konkursa «Talsu bruncī ieaustie» dalībnieku izvērtēšanu, Talsu novada pašvaldības komisija devās uz Lībagu pagastu. Tur viesus sagaidīja gan uzņēmīgi un zinoši pagasta ļaudis, gan dažādi eksotiski dzīvnieki.

Dzīvnieku ielenkumā

Nominācijai «Radošākais novadnieks» izvirzīts mini zoo «Rančo». Tā īpašniece Diāna Širokaja stāsta, ka sākotnēji īpašums bijis aizaudzis, zoo ierīkots tukšā laukā. Plašā teritorija ierīkota pašu spēkiem, galvenokārt ar vīra Dmitrija un vecāku palīdzību. «Vīram ir zelta rokas. Esmu viņam ļoti pateicīga par pacietību un sapratni, jo mini zoo ir mans, nevis vīra sapnis.» Lai arī «Rančo» iespējams aplūkot un samīļot plašu klāstu dzīvnieciņu, saimniece teic, ka nākotnē plānots attīstīties, kas nepārtraukti arī notiek. «Visu darām paši savām rokām. Katram dzīvnieciņam ir jāpiemēro voljērs vai mājiņa, daudz laika prasa informācijas savākšana,» teic D. Širokaja.

Šī ir tikai trešā sezona, kad interesenti var iepazīties ar mini zoo iemītniekiem, kuru ir neskaitāmi daudz (patiesi neskaitāmi, jo te piedzimis liels bariņš cālēnu, te kāds nozūd vai aiziet bojā). Ierodoties teritorijā, ciemiņus uzreiz sagaida pundurkaziņa Rozija; viņa brīvā vaļā pārvietojas, kur vien vēlas. Gluži kā gids komisijas pulkam. Ar skaļām, taurēm līdzīgām skaņām uzmanību piesaista divi ēzeļi un vien pirms divām nedēļām rančo nonākušais ēzelītis, kurš bēbīšu vilnas dēļ nedaudz atgādina lācēnu. Te arī plašs trušu klāsts, meža zaķis, dažādas vistas, gaiļi, zosis, tītari, fazāni, pāvi, baloži, aitas, savvaļas zirgs, poniji, runājošs āzis, bruņurupucis, ķenguri (tajā skaitā tikai trīs nedēļas vecs ķengurēns), kazas, niedru lija u. c. Diāna atklāj, ka ļoti vēlētos arī, piemēram, vāveres, alpakas, balto pāvu u. c. Saimniece stāsta, ka, vedot apmeklētājus ekskursijā, nereti tiek saņemti kuriozi jautājumi. Piemēram, stāstot par gaļas truša šķirni, ir cilvēki, kas vaicā, vai tas nozīmē, ka trusis ēd gaļu…

D. Širokaja ir dzimusi un uzaugusi dzīvoklī Talsos, tāpēc daudziem esot pārsteigums, ka viņa nolēmusi dzīvot laukos. Savulaik Jelgavā iegūtais zoologa bakalaura grāds un mežsaimniecības maģistra grāds tagad lieti noder, strādājot savā mini zoo. Šeit arī viņa sapratusi, cik ļoti teorija atšķiras no prakses. «Vēlos uzslavēt mūsu veterinārārsti Inetu Kiršteinu, kura nekad neatsaka palīdzību, pat vēlā nakts stundā. Protams, ir brīži, kad nolaižas rokas, jo iet kā pa kalniem un lejām. Piemēram, ziemā cauna mums nokoda ļoti daudz dekoratīvo putniņu… Tā ir ar dzīvniekiem, visu laiku kaut kas notiek. Bet mēs saņemamies un turpinām, jo nevaram atļauties sēdēt dīkstāvē, ja, piemēram, nav noskaņojuma. Par dzīvnieciņu ir jārūpējas katru dienu, neskatoties ne uz ko,» dalās saimniece.

Darbs dara darītāju

Mundigciemā daudzdzīvokļu mājas «Saulītes» pagalms izvirzīts nominācijai «Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms». Tiekamies ar mājas vecāko Evu Alsbergu pagalmā, kur atpūšas vietējie iedzīvotāji ar atvasītēm. «Ja kāds man piespēlē ideju un ir vēl kāds, kurš palīdz, tad viss notiek! Te dzīvo ļoti atsaucīgi vecāki un vecvecāki, nav neviena, kurš atteiktu palīdzību,» smaidot teic mājas vecākā. Viņa komisijai rāda foto, kurā iemūžināts, kā pagalms izskatījās pirms vairākiem gadiem, proti, tukšs lauks. Vairākas jaunās māmiņas nolēma startēt projektā, kur guva atbalstu lielas smilšu kastas izveidei. Pēc kāda laika tapa nākamais projekts, iegūstot līdzekļus šūpoļu ierīkošanai. Vēl pēc brīža tika nolemts, ka nepieciešams sasaukt vecākus gan no «Saulīšu», gan blakus esošās «Sauleskalnu» mājas, lai pagalmu darītu vēl skaistāku un interesantāku bērniem. Atsaucība bijusi ļoti liela, un rezultātā tapa koka atpūtas mājiņa ar slidkalniņu, pašlaik izveidota arī sajūtu taka, soliņi un no baļķiem izgrebtas automašīnas. «Cenšamies uzturēt kārtību. Ja vajag, rājamies, bet prom nevienu nedzenam,» teic E. Alsberga. Vaicāta par huligānisma problēmu, mundigciemniece pauž, ka tādu nav, jo rotaļu laukums ir kā uz plaukstas redzams no visiem dzīvokļiem, pa kuriem raugās redzīgas acis. Visnoslogotākie brīži laukumiņā ir rīti un vakari.

Nākotnē plānots ierīkot ligzdiņšūpoles un uzstādīt mazajiem bērniem vārtus, kur spert bumbu.

Izaicinājumu pilnā zinātne

APP «Agroresursu un ekonomikas institūts» Stendes pētniecības centrs izvirzīts nominācijā «Rosīgākais uzņēmums». Institūtam ir aptuveni 200 hektāri zemes, no kā apmēram 40 procenti tiek izmantoti pētījumiem. Centra vadītāja Inga Jansone klātesošos iepazīstināja ar uzņēmuma darbību, sniedzot prezentāciju, un pēc tam komisijai bija iespējams aplūkot centra telpas, tajā skaitā laboratorijas, bibliotēku un arī tehniku.

Stendes pētniecības centra struktūrā ietilpst sēklkopības daļa, graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija, tehniskā nodrošinājuma daļa un, protams, zinātniskās daļas, kur ietilpst gan agroekoloģijas daļa, gan laukaugu selekcijas un ģenētikas daļa. Darbības virzieni: Latvijas valsts līdzfinansēti, starptautiski zinātniskie projekti; vietējie, starptautiski līgumdarbi; valsts deleģētās funkcijas; lauk­augu selekcija; sēklkopība.

Centrā strādā plašs darbinieku loks. Zinātniskais personāls: 13 darbinieki, zinātni apkalpojošais un tehniskais personāls: 35—38 darbinieki. «Nepieciešams veikt ļoti daudz roku darbu, tāpēc darbinieku skaitu nevar samazināt,» skaidro centra vadītāja.

Kā izrādās: lai izveidotu jaunu šķirni, paiet aptuveni 10—13 gadu. «Mums ir ļoti liels selekcijas materiāls, kas mērāms tūkstošos. Katru gadu nepieciešams veikt tūkstošiem analīžu. Visas šķirnes, kas šeit tiek izveidotas, sēklkopības nodaļā tiek pavairotas un izveidotas augstākās kategorijas sēklas, kas tiek piedāvātas lauksaimniekiem. Teikšu godīgi, pieprasījums ir liels. Ir gadi, kad paliekam ar tukšu noliktavu. Mums ir augsta kvalitāte, un ar to arī lepojamies,» informē I. Jansone. Ar atlikumiem, kas paliek pāri izmēģinājumos, tiek kurināta centra ēka un siltumnīca. Jaunumi selekcijā: auzas ’Lizete’ un ’Stendes Darta’; ziemas kvieši ’Talsis’ un ’Brencis’; mieži ’Didzis’. Šis gads bijis ļoti veiksmīgs jaunas tehnikas iegādei, kā rezultātā pirms aptuveni diviem mēnešiem iegūts jauns kombains, pēdējos piecos gados — jauna sējmašīna u. c.

Tā kā centrā darbiniekiem nav iespējams nodrošināt lielu algu, būtisks akcents tiek vērsts uz kopības izjūtu, jo cilvēcīgais faktors ir ļoti būtisks. Darbinieki svin un atzīmē dzimšanas dienas un gadskārtu svētkus, kā arī kopīgi piedalās dažādos akcijas veida pasākumos, piemēram, sporta spēlēs, «30 dienas svārkos» un daudzos citos. Ne velti centrā darbinieku mainība nav liela.

Runājot par nākotni, vadītāja atzīst, ka drošības garantiju par nākotni nav, jo valsts zinātnei piešķir ļoti maz līdzekļu. Sēklkopība kā nozare ir ļoti neprognozējama. «Viegli neiet, bet cenšamies piestrādāt, lai sevi reklamētu plašākā mērogā. Vislielākais paldies jāteic darbiniekiem, kuri šeit strādā ar visu sirdi un dvēseli!» pauž I. Jansone. Neskatoties ne uz ko, centram plānots piesaistīt līdzekļus, lai uzbūvētu jaunu siltumnīcu, nosiltinātu galveno ēku un iegādātos jaunu tehniku. «Lai strādātu zinātnē, ir jābūt bišķīt dullam!» smejot teic I. Jansone, paužot cerību, ka jaunā paaudze aizvien vairāk pievērsīsies šai nozarei.

Pievienotie attēli

Komentāri