Lībagos atklāj jaunu bērnudārza grupiņu 07.11.2018

1. novembrī Talsu novada Lībagu sākumskolā tika atvērta jauna pirmsskolas izglītības iestādes grupiņa «Taurenīši». 16 bērniem, viņu audzinātājām Solvitai un Ilzei, kā arī skolotāju palīdzei Inārai ikdiena tagad būs krietni patīkamāka, jo jaunās telpas uzlabo mācīšanās un darba prieku kā vieniem, tā otriem.

Jaunās «Taurenīšu» grupiņas četrgadīgie audzēkņi pulcējās pirmajā stāvā, kad pie viņiem pēkšņi ieradās Karlsons. Viņš sacīja, ka mājas augšstāvā visu vasaru bijuši dažādi trokšņi, bet nu viss apklusis. Vajagot iet skatīties, kas tur noticis! Mazie ķipari ar audzinātājām devās uz otro stāvu, lai kopīgi ar Talsu novada domes priekšsēdētāju Daini Karolu pārgrieztu sarkanu lenti, aiz kuras ved durvis uz jaunajām telpām. «Talsu Vēstis» novēroja, ka bērni ar prieku aplūkoja un novērtēja jaunās, gaišās un krāšņās telpas: koridoru ar skapīšiem, atsevišķu telpu, kur žāvēt drēbes, piemēram, pēc aktīvas sniega baudīšanas, plašu atpūtas un mācību telpu, virtuvīti, guļamtelpu, vannasistabu un metodiķes, logopēdes kabinetu. Pirms remonta šajās telpās bija mūzikas un datorklase, bet, tā kā ne īpaši noslogotas, rasti risinājumi, kur tās pārvietot.

Līdz šim četrgadniekiem nācās dalīt telpas ar trīsgadniekiem, bet, palielinoties audzēkņu skaitam (pašlaik bērnudārzā ir 62 audzēkņi, bet ar jauno gadu skaits būs vēl lielāks), bija nepieciešamas jaunas telpas, lai četrgadnieki varētu atrasties vienās, bet trīsgadnieki — citās. Trīsgadniekiem «Bitīšu» grupiņā līdz ar izmaiņām ir jaunas audzinātājas Evija un Sintija un skolotāju palīdze Sarmīte. Vēl viens no pamudinājumiem izveidot jaunu grupiņu bija Ministru kabineta noteikumi, kas no 2020. gada paredzēs, ka vienam bērnam mācību telpā pienākas trīs kvadrātmetri.

Iestādes vadītāja Vēsma Gaiziņa sacīja lielu paldies pašvaldībai par finansiālo atbalstu un darbiniekiem, kuri vairākus mēnešus palīdzēja un iesaistījās, lai jaunā grupiņa būtu tik skaista: «Mēs visi kopā varam paveikt lielus darbus!» Savukārt Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna priecājās, ka ir tik daudz bērnu, un novēlēja visiem iejusties jaunajā vietā.

Vaicājot «taurenīšiem», vai viņiem patīk jaunās telpas, visi vienbalsīgi atbildēja «jā»! Bērni solīja labi uzvesties, mācīties un gulēt diendusu. Blēņas viņi nedarīšot. «Taurenīšu» audzinātājas Solvita un Ilze, kā arī skolotāju palīdze Ināra teic, ka viņām ir liels gandarījums par jaunajām telpām, jo tādās ir vēl lielāks prieks un ir patīkamāk strādāt. «Viens no galvenajiem ieguvumiem, ka tagad bērni ir sadalīti pa vecumu grupām. Audzēkņi šos divus mēnešus ļoti, ļoti gaidīja, kad varēsim pārvākties,» pauda audzinātājas.

Iestādes vadītāja informēja, ka remontdarbus veica uzņēmums SIA «RRB Būvserviss», kopējās izmaksas par tiem ir aptuveni 25 000 eiro (bez PVN), savukārt aprīkojums un mēbeles izmaksāja nepilnus 4000 eiro.

