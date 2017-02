Leons Taivāns: «Tas, kas pašlaik notiek ar Eiropas civilizāciju, ir pašnāvība» 01.02.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

22. janvārī Talsu Baznīckalnā viesojās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju profesors Leons Taivāns. «Tās var šķist akadēmiskas, veclaicīgas, senas lietas, bet tām ir liela saistība ar mūsdienām,» skaidroja profesors, brīžiem atskatoties ļoti senā pagātnē. Viņa spriedumi vērsa uzmanību uz to, ka eiropiešiem nav pamata cerēt uz saulainu nākotni un ieraudzīt izeju pagaidām neizdodas.

L. Taivāns atgādināja par ievērojamā pagājušā gadsimta vēstures teorētiķa Arnolda Toinbija veikumu. Šis vīrs savulaik izpētījis 21 pasaules civilizāciju un nonācis pie secinājuma, ka ikvienu lielo civilizāciju ir izauklējusi kāda no pasaules lielajām reliģijām, un civilizācija ir tāda, kādu to attiecīgā reliģija ir izveidojusi. Apzinoties kristietības lielo lomu Eiropas civilizācijas tapšanā un ņemot vērā šobrīd Eiropas Savienībā tik aktuālo spriedzi saistībā ar bēgļiem no valstīm, kurās galvenā reliģija ir islāms, profesors norādīja uz būtiskām atšķirībām abās reliģijās un to veidošanās procesā.

Citāds mantojums

Zināms, ka jūdu tauta vairāk nekā 400 gadu pavadīja verdzībā Senajā Ēģiptē, kas varēja lepoties ar augsti attīstītu sabiedrību un skaistu arhitektūru. «Jūdu tauta bijusi kopā ar ļoti izcilu civilizāciju un šo augsto kultūru ir aiznesusi sev līdzi,» uzskata profesors. Viņš norādīja uz svarīgām iezīmēm arī Senās Ēģiptes ticības lietās, tostarp ēģiptiešu priekšstatos par pēcnāves dzīvi, kurā cilvēks nonāca mirušo pasaules dieva Ozīrisa priekšā un piedzīvoja tiesu. «Tajā viņam bija jātaisnojas: «Es neesmu blēdījies ar svariem, neesmu blēdījies ar mērkoku, neesmu nodarbojies ar homoseksuālismu, neesmu apspiedis atraitni, neesmu ēdis maizi svētā vietā…» Sabiedriskā kārtība prasīja, lai mēri būtu pareizi, lai atraitnes netiktu apspiestas un tā tālāk,» pastāstīja L. Taivāns.

Viņš uzsvēra, ka, neskatoties uz to, cik skeptiski mēdzam uzklausīt Radīšanas stāstu, ikvienai reliģijai tāds ir un ietver būtisku informāciju. «No tā, kas ir cilvēks reliģijā, atkarīga visas sabiedrības dzīve,» uzsvēra profesors. Kā liecina sens teksts, kas kalpojis kā izglītības līdzeklis faraona dēlam, Senajā Ēģiptē cilvēks ticis uztverts kā dievu mīļākā radība. Citos tekstos teikts, ka dažādi padievi vai dievu palīgi ir radušies no dieva — radītāja Ra sviedriem, bet cilvēks — no viņa asarām. Pēc nāves cilvēks nonākot Ozīrisa valstībā un pie viņa vārda tiek pievienots Ozīrisa vārds, tādējādi viņš kļūst dievam līdzīgs.

Savukārt Mezopotāmijas, tagadējās Irākas teritorijas, reliģijā cilvēka rašanās stāsts ir krasi atšķirīgs. «Bija ļoti daudz dievu. Tie bija spiesti strādāt un veikt visādus ikdienas darbus. Viņiem tā lieta apnika, tāpēc nolēma, ka ir kaut kas jāizdomā, lai nebūtu jāstrādā. Dievs Enki no dubļiem, kas ir jūras dibenā, iztaisīja divas figūras bez dzimumpazīmēm. Šīm būtnēm vajadzēja strādāt, bet, lai tās kļūtu dzīvas, tajās vajadzēja ieliet asinis — dzīvības spēku. Dievi saprata, ka vajadzēs kādu nogalināt, bet neviens taču negrib mirt. Atcerējās, ka ir tāds haosa dievs Kingu — ļoti riebīgs, draņķīgs, šausmīgs. To vajadzētu nogalināt un tā asinis ieliet nākamajos cilvēkos! Dievs Anu tiek sūtīts nogalināt Kingu, un Kingu asinis tiek ielietas šajās māla būtnēs. Rezultātā rodas cilvēks — draņķis ar riebīgā dieva asinīm… Nekā laba viņā nav.

Redzam divas pirms tūkstošiem gadu izveidojušās tradīcijas. Vienā cilvēks ir dievu mīļākais radījums, bet otrā cilvēks ir draņķis. Kristietība ir pārmantojusi Ēģiptes tradīciju, bet islāms — Mezopotāmijas tradīciju,» salīdzina L. Taivāns.

Daudz atšķirību

Viņš uzskaitīja vēl virkni atšķirību: kristietība izveidojusies un iesakņojusies 1. gadsimtā Romas impērijā, kuras pilsētas ārēji maz atšķīrušās no mūsdienu lielajām pilsētām, bet islāms kā reliģija izveidojies 7. gadsimtā Arābijas tuksnesī. Bībelē teikts, ka Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla un līdzības, bet Korāns vēsta, ka Dievs radīja cilvēku no asiņaina recekļa. Kristietībā garīgā dzīve ir nodalīta no laicīgās, bet Medīnas 630. gada konstitūcija vēsta: katra ticīgā uzdevums ir veidot kalifātu jeb Islāma valsti. Profesors turpina: «Kad Jēzus devās tuksnesī, lai 40 dienas gavētu, Viņam piestājās kārdinātājs, sakot: «Paklanies man, un visa pasaules greznība būs Tava!» Bet Jēzus pozīcija bija: «Mana Valstība nav no šīs pasaules, tās greznību Es nepieņemšu.» Muhamedam bija līdzīga situācija. Par sludināšanu viņu sāka vajāt, bija jābēg. Te uzradās cilvēki no Medīnas un teica: «Nāc, tu būsi mums par valdnieku!» Viņš piekrita. Kā notika viņa valdīšana? Savā dzīvē viņš organizēja 60 karagājienus un 27 pats piedalījās. Šeit ir attēls, kas rāda, kā tika iznīcināta kāda jūdu cilts — bedrē jau ir līķi, tās priekšā uz ceļiem stāv cilvēki, kuriem bende ar zobenu cērt galvas, turpat sēž Muhameds, blakus — viņa deviņus gadus vecā sieva Aiša… Kāds tam visam sakars ar mūsdienām? Te ir cita aina — «Islāma valsts», cilvēks ir uz ceļiem bedres priekšā, tikai bende izmanto nevis zobenu, bet pistoli… Tas, ko «Islāma valsts» šobrīd dara, ir precīza kopija no Muhameda dzīves! Viņš, atvainojiet par drūmu izteicienu, bija slepkava, kura rokas ir aptraipītas asinīm, absolūts valdnieks. Arī šodien — pamēģināsim kartē atrast kaut vienu demokrātisku islāma valsti! Neatradīsim nevienu! Kāpēc? Jo šī reliģija neparedz nekādu demokrātiju. Islāmticība nozīmē verdzisku padevību savam kungam,» konstatēja L. Taivāns.

Tam pretstatā kristietība, tostarp reformatora Mārtiņa Lutera darbs «Par kristīgā cilvēka brīvību», kalpojusi par pamatu tagadējām cilvēktiesībām. «Viena no Dieva īpašībām — Viņš ir brīvs. Un kristietība pasludina cilvēku par brīvu. Luters bija tas, kurš ļoti skaidri paziņoja, ka neviens nav cilvēkam kungs. Tikai Dievs, bet pat tad — ja cilvēks negrib Dievu pieņemt, viņš nepieņem! Tā ir ļoti unikāla īpašība, no kā mūsdienās izauguši jēdzieni par cilvēktiesībām, indivīda brīvību, visām demokrātiskajām lietām, kas mums ir. Tās visas maz pamazām ir izaugušas no kristietības un no jēdziena par to, ka cilvēks ir Dievam līdzīgs, ir daļa no Dieva būtības,» atgādina L. Taivāns.

Izglītības, zinātnes loma

Kad 570. gadā pirms Kristus jūdu zemē iebruka babilonieši no tagadējās Dienvidirākas, aizveda lielāko daļu tautas trimdā un nopostīja templi, lai nebūtu vairs nekādas pieturas viņu valstiskumam, šai tautai vajadzēja pazust no pasaules skatuves. «Tomēr jūdiem bija kaut kas, kā nebija nevienam tā laika pasaulē: savi Svētie Raksti — pirmās piecas Mozus grāmatas,» norādīja profesors. Nonākot trimdā, jūdi pulcējušies ap sinagogām, kurās lasījuši Svētos Rakstus, pūlējušies tos saprast un izglītojuši lasīšanā un rakstīšanā arī bērnus — zēnus un daļu meiteņu. «Pateicoties tam, ka bija Svētie Raksti, viņi sevi saglabāja kā tautu. Ebreji būtībā bija pirmā tauta, kura faktiski visa, īpaši vīriešu dzimtes pārstāvji, no bērnības mācījās lasīt un rakstīt,» uzsvēra L. Taivāns.

Viņš arī pauda, ka šī kara, kuru piedzīvo Tuvie Austrumi, pamatā ir nevis politiski iemesli, bet gan situācija, ka tik daudz cilvēku dzīvo badā un pusbadā. «Iedzīvotāju skaits ievērojami pieaug un pakāpeniski solās kļūt lielāks par Eiropas iedzīvotāju skaitu. Tai pašā laikā, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas programmas ziņojumu, Jemenā, kur situācija ir visdramatiskākā, 21 miljons cilvēku ir akūtā badā. Kāpēc? Viens no iemesliem, par ko neviens nerunā, ir — ūdens horizonti krīt par diviem metriem gadā. Graudaugu raža 40 gadu laikā kritusies par trešdaļu, un process turpinās. Jemenā 80—90 procentus labības importē,» daļu iemeslu uzskaitīja profesors.

Meklējot izeju, Saūda Arābija pērkot aramzemi Ukrainā, Madagaskarā, Malaizijā, Etiopijā. «Latgalē vari stundu braukt un visur redzēt nekoptu zemi, bet pasaulē nav, ko ēst. Pasaulē ir septiņi miljardi iedzīvotāju, no kuriem divi miljardi ir vismaz pusbadā un nekad nepaēdīs. Perspektīvas ir draņķīgas. Ir viens glābiņš: ļoti intensīvi veikt zinātnisko darbu, meklēt alternatīvas, izeju ar zinātniskiem paņēmieniem, bet ar to diemžēl musulmaņiem sokas ļoti slikti,» atzina L. Taivāns. Viņa veiktais pētījums liecinot, ka Nobela prēmiju zinātnē saņēmis tikai viens pakistānietis, kuru varētu pieskaitīt musulmaņiem, lai gan viņa attiecības ar islāmu esot ļoti sarežģītas. Arābu valstis zinātnei un attīstībai no iekšzemes kopprodukta iedalot niecīgu daļu. «Kā jūs domājat, cik grāmatu mūsu nepilnus divus miljonus lielā tauta Latvijā izdod gada laikā? Aptuveni 2000. Zināt, cik grāmatu gadā izdod 360 miljoni arābu musulmaņu? 300, no kurām 60 procenti ir veltīti islāmam. Nekādu perspektīvu. Nekādu! Vienīgais ceļš ir — bēgt. Kur bēgt? Āfrikā iedzīvotāju pieaugums ir 3,4 procenti gadā — tur jau ābolam nav kur nokrist. Uz Dienvidāziju, Indiju? Tas pats. Ir tikai viens ceļš: pie mums… Tā ka — turamies!» nopūtās L. Taivāns.

Skaitļi ir nepielūdzami

Līdzšinējā valstu pieredze gan esot bēdīga. «Piemēram, Somijas pieredze. Kad sabruka Padomju Savienība, Maskavā un citās Krievijas pilsētās mācījās 70 somālieši, nākamie komunistiskie Somālijas vadītāji, bet projekts izputēja, tāpēc Padomju Savienība iešmugulēja šos somāliešus Somijai. Vieni teica: «Nekādā gadījumā!», bet bija arī milzīgs velkomistu furors, un viņi teica: «Būs kultūras piešprice, svaigas asinis!»

Šobrīd Somijā ir 20 000 somāliešu, no kuriem tikai seši procenti strādā, bet pārējie pārtiek no somu nodokļu maksātāju naudas. Bēgļu uzturēšanai Somija tērē vienu miljonu eiro mēnesī, šim nolūkam aizņemas pasaules naudas tirgos, izejas nav nekādas, jo pretējā gadījumā šie cilvēki nodarbosies ar noziedzību, nelikumībām. Diemžēl praktiski neviens no somāliešiem nebeidz skolu, viņiem pievienojušies jauni bēgļi no Irākas. Kā izteicās viens no parlamentāriešiem, šie bēgļi nepiedāvā neko tādu, ko Somijas sabiedrība būtu gatava pirkt. Jau trešā paaudze ir piedzimusi. Otrā paaudze ir skatījusies, kā tēvi vārtās uz dīvāna no rīta līdz vakaram un saņem pabalstus, bērni pieraduši pie šāda dzīvesveida, pastāvīgi skan rezolūcijas un runas par somu rasismu, neiecietību un nedemokrātiskumu,» pastāstīja L. Taivāns.

Klātesošie minēja dzirdētos aprēķinus, ka pēc 20 vai 30 gadiem musulmaņu jau būs tik daudz, ka viņi pieprasīs varu. Skaitļi runājot paši par sevi — Eiropas Savienības valstīs vidējais bērnu skaits uz vienu sievieti nepārsniedz 1,3 bērnus, kamēr musulmaņu sievietēm dzimst pat vairāk par astoņiem bērniem. «Tie ir ļoti nopietni skaitļi, par kuriem cenšas nerunāt un izlikties, ka to nav. Arnolds Toinbijs rakstīja, ka civilizācijas nomirst kā pašnāvnieces. Tas, kas pašlaik notiek ar Eiropas civilizāciju, ir pašnāvība!

Daudzos jautājumos mēs darām to, ko kategoriski nedrīkst darīt! Piemēram, savas kopīgās teritorijas, kurās vēsturiski dzīvojam, kurās esam izauguši un kuras ir mums ekoloģiski atbilstīgas, ir jāaizsargā, bet mēs esam apmaldījušies savos likumos un uzstādījumos, tāpēc uzņemam pat-vēruma meklētājus un ekonomiskos migrantus. Viņiem ir lielāka dzimstība, bet ir izrēķināts: kad viņi sastāda piekto daļu no iedzīvotāju skaita, kā tas šobrīd ir Francijā un Beļģijā, tad viņi sāk pieprasīt savas tiesības un sāk pilsoņu karu. Skaidrs, ka tālākā perspektīvā musulmaņi uzvarēs. Nav šaubu! Diemžēl tādi ir skaitļi. Ļoti nelabi. Un neviens nepiedāvā nekādu izeju,» neslēpj profesors.

Humānisms nederēs

Aicināts izteikt savu viedokli par ASV prezidentu Donaldu Trampu, L. Taivāns neslēpa, ka uzskata viņu par bīstamu Latvijai. «Ja viņš sadziedāsies ar Putinu (Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu — E. L.), tad mēs atkal būsim Krievijas apskāvienos. Tad ar neatkarību ir cauri — vienā vai otrā formā būsim zem Krievijas.

Bet pats fenomens ir interesants un diezgan simpātisks tai ziņā, ka Tramps pārstāv to tautas daļu, kurai ir apriebušās visas šīs demokrātijas galējības, kad vīrietis pārvēršas par sievieti, kad pilnīgi skaidri iezīmējas ceļš uz pedofilijas legalizāciju — līdz absurdam! Pierādot, ka tautai arī ir kādas tiesības un viedoklis, liela iedzīvotāju daļa balsoja par Trampu, kuram ir konservatīvi uzskati. Tramps ir tautas saņemšanās pret visu to visatļautību, kas tagad ir modē. Tādā ziņā Tramps ir ļoti līdzīgs Putinam, tāpēc ir bāze dialogam. Bet paradoksālā situācija ir tāda, ka Latvijai no tā var labāk nekļūt. Diemžēl,» sprieda profesors.

Kopīgi tika secināts, ka turēties pie konservatīvām vērtībām un iestāties pret garīgu remdenību tomēr ir vērts. «Jau vairākas reizes esmu to publiski teicis: reliģijai pretī var stāties tikai reliģija. Kaut kāds abstrakts humānisms pret islāmu? Nē! Bija amizanti skatīties, ka valsts komisijā par bēgļu uzņemšanu bija uzaicinātas dažādas atbildīgas personas, un kundzīte no vienas sabiedriskas organizācijas piedāvāja bēgļiem mācīt tamborēt. Kāda tur tamborēšana un kāda sajūsmināšanās par Latvijas ārēm? Viņiem dziļi riebjas viss mūsējais! No sadzīviskā viedokļa viņiem ir svarīgi izdzīvot, bet, kas attiecas uz kultūras vērtībām, mūsējās viņiem ir kājas pamesls. Viņiem ir citas vērtības, un pārliecināt viņus ir ļoti grūti. Faktiski neiespējami. Ja mēs pretī varētu doties ar reliģisku sparu, būtu citādi. Diemžēl… Toinbijs taču teica — civilizācijas beidz savu eksistenci kā pašnāvnieces,» vēlreiz atgādināja L. Taivāns.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri