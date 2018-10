Lēkt augstāk, zināt vairāk, skatīties tālāk 23.10.2018

Jau piekto gadu pēc kārtas Krievijas pilsētā Sočos septembra beigās norisinājās F1 sacensības. Šogad uz F1 posmu devās strādāt ne tikai Latvijas Automobiļu federācijas tehniskā dienesta tiesneši, bet arī trīs trases tiesneši. Viens no tiem ir talsenieks Pēteris Zorģis, kurš sevi ir pierādījis jau iepriekš. Viņš atzīst, ka dalība tik prestižās autosacīkstēs uzliek lielu atbildību — lai godam aizstāvētu titulu «F1 tiesnesis», arī turpmāk jāstrādā nekļūdīgi, uzcītīgi un neatlaidīgi.

Pēc atgriešanās no sacensībām P. Zorģis atzina, ka gūtie iespaidi ir grandiozi. Lai noorganizētu tik augsta līmeņa sacensības, mums vēl daudz jāmācās. «Nonākot trasē, man bija tādas izjūtas, it kā mazais ganiņš būtu iekļuvis lielā karaļvalstī. Visas ēkas un viesnīcas bija izgaismotas — jutos kā pasakā. Vakaros gājām skatīties strūklaku šovu, krustojumos, rokas pie pistolēm pielikuši, stāvēja miliči. No pilsētiņas, kurā dzīvojām, tiesnešus uz trasi veda ar 15 autobusiem. Trasē darbojās aptuveni 300 tiesnešu, bet personālu veidoja vairāk nekā 800 cilvēku. Pirms došanās uz Sočiem visa informācija tika rūpīgi pārbaudīta un analizēta. Ja organizatoriem radās kaut mazākās aizdomas, tiesnesis tika sūtīts mājās. Drošība un disciplīna bija ļoti augstā līmenī — katru rītu ar visām somām gājām cauri skeneriem un autobusiem tika aizlīmētas durvis. Pat benzīna bākai vāciņu aizlīmēja ciet un tikai tad mūs veda tālāk uz trasi. Tas ir tāpēc, lai pa ceļam kāds kaut ko neiemestu autobusā un tajā neiekāptu nepiederošas personas,» atklāj P. Zorģis.

Labam tiesnesim jābūt arī labam cilvēkam

F1 sacensībām viņu izvirzīja Latvijas Automobiļu federācija (LAF). Tā kā divus gadus par pasaules čempionāta labāko rallijkrosa posmu tika atzīta Rīga, F1 organizatori sāka pastiprināti interesēties par sacensību norisi un tienešiem, kas tajās strādāja. LAF izvirzīja trīs tiesnešus, kas pēc pieredzes, zināšanām un attieksmes atbilst F1 līmenim. P. Zorģis uzsver, ka, neskaitot uzcītību, precizitāti un neatlaidību, svarīga ir arī tieneša attieksme. «Labam tiesnesim jābūt arī labam cilvēkam. Ja tu esi uzvilcis kreklu ar logo, tu nedrīksti iet pa pilsētu un tēlot huligānu. Nevar sodīt braucējus par to, ka viņi neievēro karogus, un tajā pašā laikā pats neievērot ceļu satiksmes noteikumus. Ja, iekāpjot taksī, tienesis var pateikt — brauksim droši, atbilstoši apstākļiem, tā, lai nokļūtu līdz galamērķim, viņš ir sasniedzis pietiekami augstu līmeni, lai varētu strādāt Starptautiskajā Automobiļu federācijā. F1 sacensības ir augstākā virsotne, ko var sasniegt parasts tiesnesis, bet, lai tiktu Starptautiskajā Automobiļu federācijā, vēl daudz kas jāapgūst. Labam tienesim jābūt apveltītam arī ar ētikas izpratni. Pats šobrīd darbojos Latvijas Automobiļu federācijas komisijā, kas atbild par tiesneša ētiku, tāpēc īpaši nekomentēju kolēģu darbu. Kas to zina, kā pats būtu rīkojies,» prāto P. Zorģis.

Par tienesi viņš strādā kopš 2005. gada, taču interese par autosportu radās jau krietni agrāk. Jaunībā viņš kopā ar autosporta leģendām — Agni Segliņu un Ģirtu Krūzmani — Ai­vara Segliņa vadībā trenējās kartingā. «Nezinu, kas man uznāca — izlēmu pamest autosportu. Tagad esmu dusmīgs uz vecākiem, ka viņi nepiespieda mani turpināt. Kas to zina, kā viss varēja izvērsties, rezultāti bija diezgan labi. Interese par autosportu nezuda, taču iet atpakaļ uz kartinga klubu man bija kauns, tāpēc sāku strādāt par tiesnesi. Tagad jau ir tā — ja ziemā ir garāks pārtraukums, neesmu elpojis gāzes un sajutis riepu smaržu, palieku tramīgs. Šogad esmu uzkāpis visaugstākajā virsotnē — man ir komisāra licence. Tas sacensībās ir visaugstākais amats, augstāka ir tikai apelācijas tiesa un prezidijs. Lai informētu braucējus par to, kas notiek viņiem priekšā, tiesneši izmanto karogus, bet komisārs to nedara. Komisāra uzdevums ir novērot, kā notiek sacensības un novērst galvenā tiesneša kļūdas. Man patīk būt oficiālajai personai un pieņemt taisnīgus lēmumus. 90 procenti lēmumu tiek pieņemti, balstoties uz emocijām. Komandas pārstāvji, kas cieš trasē, uzskata, ka otrs ir vainīgs, bet, paanalizējot video, parunājoties ar abiem braucējiem, rezultāts sanāk pavisam citādāks. Kad esmu oficiālā persona, sīki un smalki izanalizēju situāciju. Protams, tas paņem vairāk laika, bet galvenais ir novērst to, ka nevainīgs braucējs tiktu sodīts. Protams, katram tiesnesim ir savs favorīts, bet to nedrīkst izrādīt. Lēmumu pieņemšanā to nedrīkst ņemt vērā, jo neatkarīgi no tā, cik labs draugs braucējs ir ārpus trases, trasē visi ir vienādi,» norāda P. Zorģis.

Ticēt, nenolaist rokas un turpināt strādāt

Viņaprāt, arī attieksmei no augstāku amatpersonu puses vajadzētu būt vienlīdzīgākai. Latvijā pretēji pasaulē notiekošajam tiesnešu darbs netiek pienācīgi novērtēts. Esot Sočos, augstākās amatpersonas nāca pie tiesnešiem un runāja kā līdzīgs ar līdzīgu — tiesneši tika uzteikti par labi paveikto darbu un aicināti sacensībās piedalīties arī nākamgad. «Pirms sacensībām notika seminārs, tiesneši tika izvērtēti un daļai bija jāiet papildu apmācības. Bija forša sajūta, ka mēs trīs — es un vēl divi latvieši — šajā sarakstā nebijām. Tikām novērtēti jau pašā sākumā.

Sestdienas vakarā tiesnešus aizveda uz PIT līniju un ļāva netraucēti visu izstaigāt. Šāda attieksme sniedz motivāciju darīt savu darbu pēc iespējas labāk un dod atspērienu lēkt augstāk, zināt vairāk un skatīties tālāk. Tā ir atgriezeniskā saite starp parastu tiesnesi un augstākstāvošām personām. Atgriezos mājās ar tīru sirdsapziņu un labi padarīta darba izjūtu.

Mēs, latvieši, trasē izcēlāmies ar to, ka varējām sarunāties krieviski un tulkot no angļu valodas uz krievu un otrādi. Tā kā tehniskais dienests, kas apkalpoja ģeneratorus, bija no Anglijas, bija brīži, kad mūs izmantoja par tulkiem.

Diemžēl Latvijā attieksme pret tiesnešiem ir ļoti švaka. Jāsaprot, ka bez tiesnešiem sacensības nevar notikt. Mazliet skumīgi, ka šeit to nenovērtē. Krievijā situācija bija pretēja — lidostā mūs sagaidīja ar plāksnītēm, visur izvadāja un par visu bija padomāts. Bija sīki un smalki izplānots, cikos tiesneši, pamatojoties uz lidmašīnas biļetēm, tiks vesti atpakaļ uz lidostu. Plāns tika ļoti precīzi izpildīts — jebkurā brīdī varēja atšķirt grāmatiņu un paskatīties, kas tagad notiks. Ieņemot vietu autobusā, vadījāmies pēc speciāli izveidota saraksta, kur bija norādītas pilsētas, no kurām tiesneši ir ieradušies. Bija patīkami ieraudzīt, ka manam vārdam pretī parādās Talsi. Mums iedeva arī krekliņus, taču tur diemžēl bija pieminēta tikai Rīga,» stāsta tiesnesis.

Viņš uzskata, ka šādu līmeni, smagi strādājot un ziedojot brīvo laiku, var sasniegt ikviens. Protams, vienā gadā to nav iespējams izdarīt. Tas nāk ar laiku un neatlaidīgu, uzcītīgu darbu. Nākamgad P. Zorģis plāno doties uz Sočiem, taču viņa lielākais sapnis ir kļūt par komisijas vadītāju Latvijas Automobiļu federācijā un pēc tam tiekties uz Starptautisko Automobiļu federāciju. Agrāk viņam F1 sacensības likās neaizsniedzamas, bet laiks ir pierādījis, ka sapņi piepildās. Galvenais ir ticēt, nenolaist rokas un turpināt strādāt.

