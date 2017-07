Lauž šķēpus par protokolu publicēšanu iedzīvotājiem 21.07.2017

Jaunais Talsu novada domes sasaukums turpina ieviest pārmaiņas pašvaldības līdzšinējā kārtībā. 13. jūlija domes sēdē deputāti lēma par domes pastāvīgo komiteju protokolu publicēšanu sabiedrībai.

Komiteja ir vieta, kur notiek intensīvākais deputātu darbs: tiek diskutēts, vērtēts un izskan dažādi viedokļi, līdz attiecīgie jautājumi nonāk galējai lemšanai domes sēdē. Agrāk komiteju protokoli (tajos galvenajos vilcienos tiek atrakstīts, ko katrs ir sacījis) tika publicēti pašvaldības mājaslapā talsi.lv, līdz iepriekšējā sasaukuma deputāti 2015. gadā nolēma to pārtraukt. Savukārt domes protokoli sabiedrībai tiek publicēti vienmēr.

«Uzskatu, ka iepriek­šējā sasaukuma lēmums pārtraukt publiskot komiteju protokolus bija nepieņemams. Mums maksimāli jāinformē iedzīvotāji par to, kā notiek lēmumu izskatīšana un izvērtēšana. Tā kā iedzīvotāji ir mūsu darba devēji, pienākums ir viņus informēt,» sacīja deputāte Inga Gluzda.

Deputāti Andis Astrātovs un Aivars Lācarus savukārt uztraucās par to, kā izpaudīsies lēmumu pieņemšanas skaidrošana, jo, sākot ar augustu, pašvaldības izdevums «Talsu Novada Ziņas» iznāks reizi mēnesī, ne vairs divas. «Nav runas par to, ka kāds nevēlētos atklātību. Jautājums ir, kā to tehniski stabili nodrošināt un panākt, ka šī informācija cilvēkiem nonāk ne tikai tieši, bet ar izpratni,» pauda A. Lācarus. Pēc viņa sacītā I. Gluzda izteica pretēju viedokli: «Tajā domes sēdē, kad balsojāt par protokolu publicēšanas pārtraukšanu, jūs sacījāt: «Ciemiņiem nav jāzina, kā mājās notiek remonts.» Es tajā brīdī biju ļoti vīlusies, ka deputāts iedzīvotājus var uzskatīt par ciemiņiem! Tā ka jūsu šī brīža skaidrojums, manuprāt, ir pilnīgi nevietā.»

Domes vadība norādīja, ka galvenais ir protokolus publicēt — tur iedzīvotāji arī varēs izlasīt visu: kādi bijuši jautājumi, kādas diskusijas. Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Dainis Karols uzsvēra, ka galvenais ir iedzīvotājiem sniegt iespēju. «Es gan neatceros, ka pašvaldības izdevumā būtu materiāli par to, kā deputāti izskatījuši jautājumus komitejās,» skaidroja D. Karols.

Jāņem vērā, ka komiteju sēžu protokoli jau tiek atrakstīti, tomēr paliek tikai pašvaldības rīcībā. Jaunais sasaukums domā, ka tas nav pareizi, jo arī iedzīvotājiem ir tiesības ar tiem iepazīties. «Nereti ir bijuši gadījumi, kad cilvēki, kuri nav piedalījušies komiteju sēdēs, nezina, kāda bijusi jautājumu virzība, par ko ir runāts. Līdz ar to iedzīvotājs nezina, vai viņam doties uz domes sēdi vai nē (piemēram, ja tiek skatīts jautājums, kas skar arī attiecīgās personas intereses un tā vēlas paust savu viedokli). Publicēšana atvieglos deputātu un kopējo domes darbu,» sprieda D. Karols.

Sēdē uzsvēra, ka publicēšanas termiņi papildu slogu darbiniekiem neradīs. Domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis plāno šonedēļ izdot atsevišķu rīkojumu, kur būs precīzi norādīts, kā notiks protokolu saskaņošana ar deputātiem un kurā dienā ko publicēt. Tika vienbalsīgi atbalstīts komitejas sēdē izteiktais A. Astrātova priekšlikums, ka protokoli jāpublicē līdz kārtējai domes sēdei, lai šādā veidā ļautu paspēt iedzīvotājiem ar tiem iepazīties un tādējādi cilvēkus vairāk iesaistītu domes darbā.

