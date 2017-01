Lauris Karlsons: «Mērsrags ir spēcīgo latviešu kalve» 05.01.2017

Mērsraga novada domes priekšsēdētājam Laurim Karlsonam ir plaša mēroga ieceres saistībā ar novada nākotni, lai arī viņš atzīst, ka realitāte par izdzīvošanu ir skarba.

— Kuras uzskatāt par galvenajām lietām, kas paveiktas, esot šajā amatā?

— Komandā, ar kuru strādāju šos sešus gadus, ir ļoti minimālas izmaiņas. 2011. gadā sākām strādāt kā nabagi, ar budžetu tikai nedaudz pāri vienam miljonam eiro. Kredītsaistības no tā sastādīja vairāk nekā 20 procentu apmērā. Te pat nebija galdu, datoru, viss bija pazudis. Ierados darbā ar savu privāto datoru, telefonu un auto. Situācija nebija vienkārša, bet zinājām, uz ko ejam.

Šobrīd mūsu budžets pārsniedz 1,6 miljonus eiro, kas turpina augt. Piemēram, ienāk jauni uzņēmumi, cilvēki pārceļas dzīvot uz Mērsraga novadu, nekustamajam īpašumam pieaugusi vērtība.

Šo gadu laikā esam spējuši atdot aizņēmumus (tagad to attiecība pret budžetu ir 14%) un realizēt projektus pusotra, divu miljonu vērtībā. Pirmo reizi novada pastāvēšanas laikā 2016. gada nogalē atļāvāmies saviem darbiniekiem izmaksāt prēmijas, kas viņiem bija pārsteigums.

Esam spējuši radīt konkurētspējīgu vidi, veicot Mērsraga vidusskolas un bērnudārza pilnīgu rekonstrukciju, uzbūvēts informācijas centrs (ikdienā apkalpo viesus un tūristus, bet, startējot projektā, martā to plānots paplašināt ar valsts funkcijām, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta), rekonstruētas vairākas ielas.

Upesgrīvā izveidojām atpūtas centru, jo ir ļoti svarīgi, lai viņi nejustos kā aizmirstais mazais brālis. Šogad tur iecerēts turpināt visu attīstīt. Plānojam atjaunot arī mazo Upesgrīvas ostu. Iziets sarežģīts process ar Vides pārvaldi, esam saņēmuši atļauju to darīt. Regulāri kļuvuši braucieni uz Roņu salu un Gotlandi. Mērsrags ar to izceļas. Vairāki simti jahtu gadā piestāj Mērsragā, un tas jau ir nopietni. Jāturpina šajā infrastruktūrā investēt. Piedāvājam arī jahtu izcelšanu un uzglabāšanu.

Kopš 2011. gada īpaša vērība pievērsta drošībai. Sākotnēji mums bija viens pašvaldības policijas inspektors, tagad ir trīs darbinieki. Tā nodrošināta ar ekipējumu, lai varētu veikt visus Mērsraga drošībai vajadzīgos uzdevumus. Šogad iecerēts papildināt videonovērošanas kameru skaitu. Katru gadu atbrīvojamies no kāda grausta, jo esam saņēmuši daudzas iedzīvotāju sūdzības par to. Ļoti lielu uzmanību veltām vides jautājumiem, piemēram, cenšoties sakārtot Engures ezeru un jūras piekrasti.

— Ja reiz situācija novadā bija ļoti slikta, vai, uzsākot darbu, nevajadzēja mainīt komandu?

— Liela daļa vainas bija valsts ierēdņos, kas radīja nekam nevajadzīgo administratīvi teritoriālo reformu. Tas iedzina strupceļā, kurā eksperimentāli tika pavadīti vairāki gadi. Noteikti vainojama arī atsevišķu politiķu, vietējā līmeņa lēmumu pieņemšana, bet es to īpaši neanalizēju, nav bijis laika. Ir svarīgi attīstīt to, kas mums ir. Vainīgos meklēs tad, kad nebūs, ko darīt. Pašreizējā komanda strādā labi, administratīvo darbinieku skaits ir samazināts. Visa novada administrāciju pārvalda seši cilvēki. Bieži tiekamies, atskaitāmies, analizējam kļūdas, nekas nepaliek nepamanīts un nenovērtēts. Centrā tiek likts Mērsraga novada cilvēks.

— Kādi ir tuvākie darbi, par kuriem zināt, ka tie tiks realizēti?

— No 2017. līdz 2018. gadam paredzēts realizēt projektus vairāk nekā pusotra miljona eiro vērtībā. Bijis intensīvs darbs ar ministrijām un dažādām institūcijām. Iecerēts atjaunot estrādi 200 tūkstošu eiro apmērā. Paredzēts arī rekonstruēt tautas namu 90 tūkstošu eiro vertībā (apkures sistēmas maiņa un siltināšana). Apjomīgākais darbs — sporta zāles būvniecība. Iedzīvotājiem, it sevišķi bērniem, tas ārkārtīgi nepieciešams! Ceram iekļauties aptuveni 600 tūkstošu eiro finansējumā.

Realizēsim arī zivju tirdziņa būvniecību (aptuveni 40 tūkstoši eiro), kas būs vēsturiski nozīmīgi, jo vietējiem zvejniekiem beidzot būs vieta, kur koncentrēties un tirgot savu preci.

Šogad Mērsragā notiks divi liela mēroga pasākumi. Augusta pirmajā nedēļas nogalē trīs dienas norisināsies festivāls «Minhauzens» — svētki, kur sabrauc visi Latvijas mednieki. Gaidāmais dalībnieku skaits, kuri piedalīsies sacensībās, ir aptuveni pieci līdz seši tūkstoši, plus viesi un apmeklētāji. Nākamajā augusta nedēļas nogalē plānojam uzņemt līdz pat 30 NATO jūrasspēku kara kuģu grupu ar tūkstošiem dažādu valstu jūrnieku. Norisināsies ekskursijas pa kuģiem, sporta spēles, koncerti un tamlīdzīgi.

— Kā Mērsragā vēl trūkst?

— Vienīgās grūtības un riskus Mērsragam sagādā tikai valsts pārvaldē. Mūsu mazajā Latvijā ierēdņu skaits ir nesamērīgi liels. Lai viņi katrs varētu pierādīt savu vajadzību, mūs diendienā iekrauj «papīru kalnos».

— Kā, jūsuprāt, ikdienā jūtas Mērsraga iedzīvotājs?

— Katrā ziņā iedzīvotājiem šeit ir daudz un dažādu iespēju, kādu citviet nebūtu. Piemēram, ievērojams atbalsts senioriem. Gribu aizrādīt saviem kolēģiem no kaimiņu apgabaliem, ka viņi ir mūsu pašu mammas, tēti, omītes, opīši, kuri jāciena. Tā ir galvenā vērtība — cienīt un godāt savus priekštečus. Bērniem ir dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas; šobrīd esam panākuši, ka audzēkņiem līdz 9. klasei ir brīvpusdienas. Mērķis ir tās nodrošināt līdz pat 12. klasei. Nekautrēšos teikt, ka skolēnu autobuss ir kā sava veida taksometrs. Nodrošinām arī bērniem reizi gadā bezmaksas ekskursijas.

Protams, ir nedrošība par nākotni, bet tāda ir visā valstī. Izdzīvošanas realitāte ir skarba, cilvēks jūtas apdraudēts. Izjūta, kā dzīvojot starp diviem dzirnakmeņiem. Kura gan sabiedrības daļa var justies droša, izņemot ierēdniecību?

— Kā vērtējat Mērsraga novada domes deputātu darbu?

— Pa šiem gadiem venīgais, kur bijusi izteikta uzskatu nevienprātība, ir par ostas valdes locekļu iecelšanu. Kopumā gandrīz visi lēmumi tiek pieņemti vienbalsīgi. Neesmu saskāries ar izteiktām domstarpībām un pretenzijām. Mērsragā neviens nemīl garas runas, tas nu ir skaidrs. Īpaši jāuzteic mans vietnieks Aigars Šteinbergs, kuram nepaslīd garām neviens nolikums, iepirkums, līgums, jo viss tiek skrupulozi iepazīts un izvērtēts, pat līdz niecīgām gramatikas kļūdām. (Uzskaita vairāku deputātu plusus, viņu pienesumu — M. J.)

— Vai redzat sevi šajā amatā arī turpmāk?

— Varu redzēt vai neredzēt, bet ir jāatceras pati galvenā lieta, ka esam savu iedzīvotāju kalpi. Tas, vai veic darbu labi vai slikti, nedod nekādas tiesības pat cerēt uz to, ka šis amats pienākas atkal pēc četriem gadiem.

2015. gadā nesakārtotības un spiediena dēļ bija grūti, jo no Mērsraga esam patriekuši prom vienu otru. Ja agrāk bija rekets, tad šodien tas izpaužas ar dažādu institūciju starpniecību palīdzību. Redzēju, katram, kurš palīdzēja un atbalstīja, arī tika uzsūtītas visas iespējamās inspekcijas. Tajā posmā gribēju atgriezties jūrā, kur ir hierarhija, precizitāte un kārtība. Tajā pašā laikā sev nekad nepiedotu, ja ļautu plosīt Mērsragu, kurā esmu dzimis, audzis, un arī to cilvēku dēļ, kuri uzticējušies man un manai komandai. Vēlēšanās startēsim atkal, nemainot sarakstu un nepārdodoties nevienam.

— Kā jūs komentētu pašlaik notiekošo tiesas procesu ar Mērsraga ostas pārvaldnieku Jāni Budreiku?

— Ja nepatīc kādam vai nedanco pēc otra stabules, tevi, visticamāk, dažādos veidos mocīs, tajā skaitā tiesās. Es uzticos Latvijas tiesu sistēmai, esmu pārliecināts, ka viņi mācēs izšķirt katrā jautājumā to, kuram ir taisnība. Attiecībā uz Jāni Budreiku — jau bija tiesa, kurā viņš iesūdzēja mani un pašvaldību, bet mēs uzvarējām. Mērsragā esam ierauti ne vienā vien tiesvedībā, bet visas tiesas esam uzvarējuši.

— Kā vēl vienu piemēru var minēt Rīgas Brīvostas pārvaldnieka Leonīda Loginova uzbrūkošo stāvokli un kritiku jums, it sevišķi pirms dažiem gadiem. Kā to vērtējat pašlaik?

— Esmu lasījis dažādus materiālus par mums. Teikšu tikai vienu — es līdz tādam līmenim nenolaidīšos. Arī mana komanda ne. Mērsrags to nav pelnījis. Ja kāds atsevišķs indivīds grib parādīt savu līmeni, droši. Mērsradzniekiem vienmēr visu pilnīgi atklāti esmu paskaidrojis.

Varu pateikt tikai to, ka nevienu no šīm augstākminētajām situācijām neesmu iniciējis. 2013. gadā mani un pašvaldību tiesā iesūdzēja juriste Kristīne Zupkāne, kuru atbrīvojām no darba. Viņa bija viens no konkurējošā saraksta cilvēkiem. Cik tad mēneši atlikuši, tūlīt atkal būs vēlēšanas. Neviens no Mērsraga nedabūs neko lieku, tikai to, ko pelnījis. Mums ir nelokāma pozīcija.

— Kādu iztēlojaties Mērsraga novadu nākotnē, pēc vairākiem gadiem?

— Runājot par Mērsraga nākotni, fantāzija nav vajadzīga. Ir vienkārši plāns, kur galvenais ir novada attīstība. Nerunāsim abstrakti, bet ļoti precīzi. Jau šobrīd noslēgts nomas līgums ar kādu Norvēģijas uzņēmēju, kurš uzsācis savas rūpnīcas projektēšanu. Redzam, ka nākotnē radīsies aizvien vairāk šādu ražotņu un attīstīsies jau esošās. Ilgi esam strādājuši pie tā, lai piesaistītu ārvalstu investīcijas. Ir cerība, ka viena līdz divu gadu laikā tiks uzbūvēta mencu pārstrādes rūpnīca, kur plānotas 25 labi apmaksātas darba vietas. Lai tā notiktu, Norvēģijas kompānija jau nodibinājusi uzņēmumu Latvijā, pašlaik notiek aktīva projektēšana. Latvija nav labvēlīga vieta, kur ienākt uzņēmējam, jo mums ir ierēdņi, kuri melo, netur savu vārdu un nav uzticami. Tas arī ir galvenais risks Latvijas uzņēmējdarbības attīstībai.

Ir vēl otrs Norvēģijas uzņēmums, kas jau uzsācis darbu pie tā, lai Mērsragā izveidotu klasisko koka kuģu, jahtu rekonstrukcijas darbnīcu. Tā varētu sasniegt pat līdz 20 kvalificētu darbinieku apjomu, un tas mums ir ļoti svarīgi. Ja rezultēsies sarunas, iecerēta kāda Francijas uzņēmuma jahtu būvniecības darbība.

Ja nebūs šī pamata bez darbavietām, nevaram tālāk fantazēt. Mūsu interese ir, lai darbinieki jaunajos uzņēmumos būtu vietējie. Vienalga, vai viņi pašlaik atrodas Anglijā vai Īrijā, bet mēs uzturam kontaktus ar šīm ģimenēm, un vēlamies, lai viņi atgrieztos. Mums ir svarīgs katrs cilvēks. Tā ir mūsu vaina, ka vienu daļu vairs nedabūsim atpakaļ. Viss ar gadiem ir nolaists, pārdodot, dalot, iztirgojot un aizmirstot mūsu cilvēkus, kurus tagad novērtē ārzemēs, jo latvietis ir ļoti strādīgs un spējīgs. Mērsrags ir spēcīgo latviešu kalve (min mērsradzniekus, kuriem ievērojami sasniegumi — M. J.)!

Tādu arī redzam Mērsraga nākotni — sakopta, droša, tīra vide ar kvalitatīvām darba vietām un drošu iespēju audzināt bērnus.

CV

Izglītība: no 1994. līdz 1998. gadam mācījies Engures Jūras koledžā, kur ieguvis kuģu vadītāja specialitāti. Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra kapteiņa diploms. No 1996. līdz 2001. gadam mācības LBDS Kristīgās vadības koledžā, kur ieguvis draudžu vadības specialitāti. Papildizglītība: dažādi kursi, kā, piemēram, «Menedžmenta ABC», «Efektīva pārdošana» un citi.

Darba pieredze: no 1993. līdz 1998. gadam strādājis uz kuģa «Stella» par stūrmani — praktikants. No 1998. līdz 2009. gadam — kuģu iekraušanas operāciju vadītājs kokmateriālu ostā; vadītājs kokapstrādes uzņēmumā, kā arī tirdzniecības menedžeris, tirdzniecības vadītājs, uzņēmumu direktors un mārketinga direktors. Bijis arī valdes priekšsēdētājs, padomes loceklis un darbojies kā individuāls komersants. Nedaudz vairāk par gadu bija Rojas novada domes deputāts finanšu komitejā, kā arī darbojās Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē par padomes locekli. 2010. gadā strādāja par projektu vadītāju; 2011. gadā iecelts Mērsraga ostas valdes priekšsēdētāja (līdz 2015. gada nogalei) un Mērsraga novada domes priekšsēdētāja amatā.

