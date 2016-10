Lauma Jaunpujēna: «No it kā sīkumiem summējas lielas un labas lietas» 26.10.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Turpinot rakstu sēriju, «Talsu Vēstis» sniedz ieskatu Lībagu pagasta pārvaldes vadītājas Laumas Jaunpujēnas darbā, kura amatā ir kopš 2013. gada novembra. Atklāta, tieša un saprotoša — šādi gribas raksturot vienmēr toleranto vadītāju.

— Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar kuriem esat saskārusies pagasta pārvaldnieces amatā?

— Laikam lielākie izaicinājumi man bija Ģibuļu pagastā, kad 2009. gadā sāku tur strādāt par pārvaldnieci. Lai gan uzskatīju, ka man uzkrāta pietiekama profesionālā pieredze, daudz kas bija jaunums. Piemēram, apkure un ūdenssaimniecība bija pagasta pārvaldes pārziņā, turklāt sāku strādāt novembrī, pašā apkures sezonas karstumā. Novads tikai veidojās, un bija daudz neskaidrību, arī pārvaldes kolektīvs komplektējās no jauna. Protams, ja esi noteiktu laiku strādājis konkrētā vietā, nevilšus turpini sekot līdzi tur notiekošajam. Mani iepriecina tas, ko redzu.

Lībagi ir pagasts, kurā dzīvoju nu jau gandrīz 35 gadus, līdz ar to daudz kas saprotamāks bija jau pašā sākumā; vairāk zināmu cilvēku, vajadzību. Varu piekrist iepriekš intervētajiem kolēģiem, ka pagasta pārvaldes vadītāja amats pats par sevi ir izaicinājums, kur neviena diena nelīdzinās iepriekšējai. Protams, ir amata apraksts, bet daudzi lēmumi jāpieņem, pamatojoties uz savu izpratni par lietu kārtību. Šeit neatsverams ir darba kolektīva atbalsts, kas Lībagu pagasta pārvaldē ir savu darbu zinošs un saliedēts. Ja runājam par konkrētām lietām, tad ļoti gribējās sakārtot atpūtas vietu pie Mundigu ezera, kas ir vitāli svarīga ne tikai lībadzniekiem. Un, lai gan tas ir garš process, censties ko pasākt 2014. gadā no privātīpašnieka atgūtajā Stendes muižas parkā Dižstendē.

— Kuras ir nozīmīgākās lietas, kas paveiktas, strādājot par pārvaldnieci?

— Kā jau iepriekš minēju par vēlmēm, 2015. gadā ir realizēts projekts «Mundigu ezera teritorijas labiekārtošana». Šogad, lai uzturētu teritoriju, veikta ezermalas smilšu slāņa atjaunošana un ūdenszāļu pļaušana. Divu gadu laikā sakārtota teritorija 3,8 hektāru platībā pie daudzdzīvokļu mājām Mundigciemā, lai vēl divu gadu laikā izveidotu atpūtas zonu ar celiņiem, soliņiem, apstādījumiem. Atjaunota parka estrāde Dižstendē, izveidots elektrības pieslēgums un tā apzaļumota. Veikta arī parka teritorijas pirmreizējā izpēte, kurā konstatēts jau zināmais, ka ir bojāta esošā meliorācijas sistēma un nepieciešams projekts jaunai. Vienmēr bijušas svarīgas arī Lībagu sākumskolas vajadzības. Liela daļa no prioritātēm piešķirtajiem līdzekļiem ieguldīta sanitāro mezglu remontos. Svarīgu daļu no pagastā veicamajiem darbiem sastāda kapu apsaimniekošana. Pašvaldības pārziņā ir sešas kapsētas. Lībagu, Ķīļu un Bungu kapos veikta bīstamo koku izzāģēšana. Viens no vērienīgākajiem darbiem saistīts ar Bungu kapu paplašināšanu. Esošajai 3,19 hektāru teritorijai klāt būs vēl četri hektāri. Kā jau meža zemē, šopavasar veikta celmu raušana, platības planēšana. Ir izstrādāts kapu labiekārtošanas projekts, kas paredz teritoriju apgūt kārtās. Perspektīvā plānota arī kapličas būvniecība. Vienmēr svarīgs bijis apsaimniekošanā esošais ceļu stāvoklis aptuveni 100 kilometru kopgarumā. Papildu ikdienas uzturēšanai pēdējos divos gados atjaunoti trīs ceļi 6,83 kilometru garumā. Iepriecinoši, ka Eiropas Savienības projekta ietvaros lauku ceļu pārbūvei Lībagu pagastam ieplānots 389 110 eiro finansējums.

— Vai redzat sevi šajā amatā arī turpmāk?

— Tas nav atkarīgs tikai no manis, tomēr par saviem iepriekšējiem un pašreizējiem darbiem varu teikt, ka daru to, kas man patīk, un domāju, ka tas arī padodas.

— Kā nodrošināt saikni ar iedzīvotājiem?

— Ir tradicionālās iedzīvotāju sanāksmes, arī pieņemšana katras nedēļas otrdienā, tomēr man vislabāk patīk izrunāties ar cilvēku. Jo, ja reiz vēršas pie manis kaut vai sīkā jautājumā, konkrētā lieta cilvēkam ir svarīga. Varbūt banāli skan, bet mana pārliecība vienmēr bijusi, ka pret ikvienu apmeklētāju jāizturas tā, kā vēlētos, lai pret mani izturas. Jauki, ka pagasta darbinieki ir mani domubiedri.

— Kāds ir jūsu redzējums par pagasta nākotni?

— Lai kaut kas mainītos tuvāko desmit vai 20 gadu laikā, vispirms ir jāsāk katram ar sevi. Jāsaprot, ka būtībā daudzas lietas ir atkarīgas tikai no sevis paša, ka nenāks kāds labdaris un neatnesīs vēlmju piepildījumu uz paplātes. Kādas domas domāsi, kāda attieksme būs pret darāmo, cik ieinteresēti un aktīvi iesaistīsies norisēs savā dzīvē, pagastā un citur, tāds arī būs rezultāts. Kā spilgtu pierādījumu šādai nākotnes sabiedrībai izbaudīju, ciemojoties pie uzrunātajiem cilvēkiem sakoptākā pagasta konkursam. Un kā iepriecināja Dižstendes jaunieši, pašiem piesakoties parka teritorijas labiekārtošanā! No it kā sīkumiem summējas lielas un labas lietas. Tad mēs izjutīsim vienojošo kopības izjūtu un leposimies par savu pagastu, kā tas bija pašvaldības sporta spēļu vasaras posmā pērn un šogad. Un žurnālistam nebūs jāuzdod nākamais jautājums par nekoptām un pamestām ēkām, jo sabiedrība no īpašniekiem šādu attieksmi vienkārši nepieļaus.

— Dižstendē ir vairākas lielas, pamestas ēkas. Kādi varētu būt risinājumi, lai to mainītu?

— Dižstendei, salīdzinot, piemēram, ar Nurmuižas kompleksu Laucienē, maigi izsakoties, nav laimējies ar atbildīgiem un turīgiem uzņēmējiem, kas pret esošajām vērtībām izturētos ar pietāti. Kāpēc un kā 90. gados skaistais un labi uzturētais Dižstendes centrs un parks nonāca privātīpašnieku rokās, kam nebija vēlēšanās vai līdzekļu uzturēt jau esošo, neņemos spriest. Šodien redzamas sekas. Talsu novada būvvalde vairākkārt ir brīdinājusi īpašniekus par ēku sakārtošanu, taču bez rezultātiem. Šobrīd ir ēkas, kuras būtu jānojauc, bet arī tas ēku īpašniekiem prasītu ievērojamus līdzekļus. Veidojas apburtais loks, kam šobrīd nav risinājuma.

CV

Iglītība: 1974.—1979. gads Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Mežsaimniecības fakultāte, mežsaimniecības inženiera kvalifikācija (šobrīd pielīdzināta maģistra grādam).

Darba pieredze: 1979.—1982. gads tehniķe — mežkope Liepājas MRS Priekules mežizstrādes iecirknī — mežniecībā;

1982.—1990. gads priekšnieka vietniece Talsu MRS Andumu mežizstrādes iecirknī — mežniecībā;

1990.—1993. gads mežziņa vietniece Talsu virsmežniecības Andumu mežniecībā;

1993.—2000. gads mežzine Talsu virsmežniecības Andumu mežniecībā;

2000.—2006. gads virsmežziņa vietniece Talsu virsmežniecībā;

2006.—2009. gads mežsaimniecības inženiere teritorijas plānojuma un meža zemes transformācijas jautājumos Ziemeļkurzemes virsmežniecībā;

2009.—2013. gads Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Talsu novada pašvaldībā.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Lībagu pagasts

Komentāri