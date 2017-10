Lauku uzņēmējiem būs pieejams atbalsts ieguldījumiem materiālajos aktīvos 12.10.2017

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 7. novembra līdz 7. decembrim lauku uzņēmējiem būs iespēja pieteikties pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» trīs apakšpasākumos, kur atbalstu iespējams saņemt par ieguldījumiem lauku saimniecībās, pārstrādē un lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā. Šajā pieteikšanās reizē gaidāmi arī vairāki jauninājumi, par kuriem stāsta dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava.

Divus projektus no trīs pieejamajiem atbalstiem —

ieguldījumi lauku saimniecībās un lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā (tā ir meliorācijas sistēmu sakārtošana, laukumu, pievadceļu izbūve lauku saimniecībās) — vērtēs dienesta pārvalde, bet pieteikumus, kas saņemti atbalstam ieguldījumiem pārstrādē — dienests Rīgā. Klienti projektus varēs iesniegt arī, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, par ko iespēja saņemt papildu punktus vērtēšanā.

Pasākumā «Ieguldījumi lauku saimniecībās» Ziemeļkurzemes pārvaldei tāpat kā līdz šim finansējums iedalīts divās grupās. Saimniecībām, kur apgrozījums ir līdz 70 tūkstošiem eiro, atvēlētais finansējums ir aptuveni 1,6 miljoni eiro, ar apgrozījumu virs 70 tūkstošiem eiro — apmēram 5,3 miljoni eiro. J. Kļava saka: «Līdz šim publiskā finansējuma, kas bija pieejams iepriekšējās šī pasākuma kārtās, mūsu reģionam vienmēr ir pietrūcis. Arī tagad par gaidāmo atbalstu jūtama lauku uzņēmēju interese, un domāju, ka šajā kārtā projektu varētu būt daudz.»

Septembra beigās spēkā stājušies grozījumi

Ministru kabineta noteikumos, kuri nosaka kārtību, kādā piešķir Eiropas Savienības atbalstu pasākumā «Ieguldījumi materiālajos aktīvos». «Ieviestās izmaiņas lauku saimniecībām ir pozitīvas,» vērtē pārvaldes vadītāja. «Šajā plānošanas periodā Eiropas Savienības finansējumu tāpat vien, ka cilvēks dzīvo un strādā laukos, nedod. Pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendentam jāsasniedz konkrēts un plānots mērķis. Ir tā sauktie ekonomiskie mērķi. Līdz šim ekonomiskais mērķis jeb sasniedzamie rādītāji bija jāsasniedz desmit procentu apmērā. Tagad rādītājs ir noteikts piecu procentu apmērā. Šī norma ar minimālo piecu procentu pieaugumu ir attiecināta arī uz iepriekš pārvaldē apstiprinātajiem projektiem šajā pasākumā. Ja pretendents nevar jau apstiprinātajos projektos šajā pasākumā izpildīt ieplānoto ekonomisko mērķi, var vērsties pārvaldē, rakstīt iesniegumu, paskaidrojot un lūdzot pārskatīt konkrētā rādītāja palielinājumu. Šo iespēju vērtēju ļoti pozitīvi. Ekonomiskais mērķis ir jāsasniedz trešajā gadā, un varētu būt, ka šis gads jau kādiem projektiem būs arī tas, par kuru jādomā,» skaidro J. Kļava.

Šajā atbalsta pasākumā parādās jauninājumi. Par mērķiem varēs uzrādīt: uzlabot dzīvnieku labturības apstākļus, nodrošināt biodrošību, kas svarīga cūkkopības un putnkopības nozarē strādājošajiem.

Drīzumā būs pieejams arī skaidrojums, kāda veida investīcijas varēs attiecināt uz šo mērķi. Kā jaunums minams: uz šo atbalstu varēs pretendēt kopprojekti. Izmaiņas ieviestas atbalsta intensitātē. Papildu atbalsts būs pieejams biodrošības pasākumiem, ja projektu īstenos cūkkopības un putnkopības nozarē, graudu kalšu izbūvei, ja izmanto atjaunojamos energoresursus, meteostacijas izveidošanai, būvei un tehnikai, ja projektu īsteno augļu, ogu, dārzeņu, augļkoku un ogulāju audzēšanā. Papildu atbalsta intensitāte plānota graudu novākšanas kombainu iegādei. «Tām saimniecībām, kurām apgrozījums ir līdz vienam miljonam, par graudu novākšanas kombaina iegādi atbalsta intensitāte būs 50 procenti. Tām, kurām apgrozījums ir virs miljona eiro, — 40 procenti,» bilst pārvaldes vadītāja.

Izmaiņas ir arī uz vienam pretendentam plānošanas periodā pieejamo maksimāli attiecināmo izmaksu apmēru. J. Kļava teic: «Līdz šim, nosakot vienam pretendentam pieejamo maksimālās attiecināmās izmaksas, ņēma vērā pēdējo divu noslēgto gadu ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes. Šajā projektu kārtā varēs izvēlēties no šiem pēdējiem diviem noslēgtajiem gadiem noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju. Līdz šim bioloģiskajām saimniecībām atbalstāmo attiecināmo izmaksu summa bija 150 tūkstoši eiro, tagad tie būs 210 tūkstoši eiro, ja pretendents apsaimnieko vairāk nekā simts hektāru zemes. Tiem pretendentiem, kuru projektos plāno būvniecību, lai saņemtu lielāku punktu skaitu, kopā ar projektu iesniegumu jāiesniedz arī būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Augļkopībā pietiek ar kultūraugu stādījumu skiču projektu. Ja plānota vienkāršāka būvniecība, projektu atlasē papildu punktus var saņemt, iesniedzot paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu.»

Atbalstam ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības

infrastruktūras attīstībā valstī publiskais finansējums šajā kārtā ir astoņi miljoni eiro. Šī atbalsta saņemšanai var pieteikties ne tikai fiziskas personas un lauku saimniecības, bet arī pašvaldības. Ir samazināta maksimālā atbalsta likme no 60 uz 50 procentiem neatkarīgi no saimniecības neto apgrozījuma. Ja projektos ir paredzēta videi draudzīgu meliorācijas sistēmu ierīkošana vai atbalstu vēlēsies saņemt kopprojekti, atbalsta intensitāte būs 60 procenti. Iepriekš tā bija 80 procenti. Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana jāveic zemē, ko izmanto lauksaimnieciskai ražošanai.

Arī šo projektu vērtēšanā piemēros atlases kritērijus. Gadījumā, ja atbalsta pretendents ir pašvaldība, kas plāno pārbūvēt vai atjaunot pašvaldību īpašumā esošas meliorācijas sistēmas lauksaimniecības vai meža zemē, iespēja saņemt papildu 15 punktus.

Kā atzīst dienesta pārvaldes vadītāja J. Kļava, projektus šajos atbalsta pasākumos var gatavot paši pretendenti. Praksē viņa novērojusi, ka tie bieži vien ir daudz reālāki esošajai situācijai, nekā, ja projektus izstrādā kāds no konsultantiem.

