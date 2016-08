Lauku skolas ne tikai bērniem, bet kā mūžizglītības centrs visa vecuma cilvēkiem 25.08.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Nākamnedēļ sāksies jaunais mācību gads, kad bērniem jāatvadās no vasaras brīvdienu atpūtas, lai ar pilnu sparu uzņemtu jaunas zināšanas. Tomēr, lai šāda iespēja būtu, skolu darbiniekiem jau laikus jāgatavojas, lai jaunajai paaudzei varētu pilnvērtīgi nodrošināt mācību apstākļus. «Talsu Vēstis» ciemojās Virbu pamatskolā, lai uzzinātu, kā viņiem sokas un kādi izaicinājumi sagaidāmi.

Gatavi jaunajam mācību gadam

Sandra Bremane uzsāks 12. gadu Virbu pamatskolas direktora amatā. Kad sāka strādāt, viņas uzraudzībā bija 114 skolēnu. Mazākais skaitlis, kas līdz šim bijis, — 94. Šajā mācību gadā skolas gaitās dosies 101 bērns, no kuriem astoņi pirmklasnieki. «Man kā direktorei gandarījums bija brīdī, kad no citām lauku skolām bērni gāja prom un audzēkņu skaits strauji samazinājās, bet mums izdevās saglabāt iestādi, un bērnu skaits vienmēr bijis ap 100,» stāsta S. Bremane. Jau kopš 2008. gada juridiski Virbu pamatskola ir saistīta ar pirmsskolas izglītības iestādi «Zīļuks», to pašlaik apmeklē 50 bērnu.

«Telpas ir sakārtotas mūsu iespēju robežās. Protams, žēl, ka sporta zāle nav līdz galam izremontēta. Finansējums, ko var atvēlēt remontam, ir salīdzinoši neliels, ņemot vērā, kas vēl nepieciešams. Ļoti ceram, ka tas izdosies nākamajā gadā; lai bērniem būtu iespēja darboties kvalitatīvā sporta zālē. Pašlaik nepieciešama griestu, sienu un grīdas remonts, jo līdz šim nomainīta sildīšanas sistēma un lampas. Ņemot vērā, ka telpa ir pietiekami liela, arī ieguldījumi bija salīdzinoši augsti,» teic direktore.

Viņa uzskata, ka jebkuru lauku skolu skar līdzīgas problēmas, jo cilvēkiem nav darba un viņi spiesti braukt prom — uz pilsētu vai ārzemēm. «Ļoti žēl, ka mums ir lielas ražotnes, kuras vairs nestrādā. Līdz ar to daudzi vecāki, kuri palikuši bez darba, pametuši pagasta robežas. Priecājamies, ka mums ir SIA «Latraps», kā mēs sakām, «maizes klēts», lai arī nodarbināto skaits nav liels,» saka skolas vadītāja.

Iestāde kā pulcēšanās vieta visiem iedzīvotājiem

«Domāju, ka nākotnē skola paliks. Bērnu, kuri šeit var mācīties, ir pietiekami daudz. Manuprāt, mācību iestādēm, kas atrodas ārpus pilsētu centriem, īpaši jādomā par visu vecumu iedzīvotājiem, jo arī mēs esam mēģinājuši organizēt vairākas darbnīcas kopā ar biedrību «Virbi». Piemēram, bijušas vairākas kulinārijas nodarbības un lekcijas, kas paredzētas ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, pensionāriem; dažādām vecuma grupām. To vajadzētu vēl paplašināt un pilnveidot. Arī sporta zāle pieejama piecas dienas nedēļā pārējiem pagasta iedzīvotājiem, kuri vakaros labprāt nāk spēlēt novusu vai citas sporta spēles. Liels prieks, ka skolā dzīvība vērojama arī vakaros.

Man šķiet, ka tas ir optimāls modelis, kad izglītības iestāde kļūst par mūžizglītības centru, kur visa vecuma cilvēkiem iespējams pilnveidot, attīstīt un iegūt izglītību un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Bāze ar visiem amatu mācības un mājturības kabinetiem ir piemērota, lai to varētu izdarīt. Pateicoties biedrībai «Virbi», pie skolas tapusi liela siltumnīca, kur iepriekš atradās tikai liels karkass. Ir sakārtota vide, un līdz ar to radīta laba vieta, kur var mācīties ne tikai bērni, bet arī pagasta iedzīvotāji. Viņi varētu dalīties cits ar citu pieredzē, piemēram, kas kuram aug, pieaicināt kādu speciālistu, agronomu, kas pastāstītu par kādām aktualitātēm un varētu veikt eksperimentus, kaut ko iesējot vai iestādot. Iespējas ir jāmeklē un jārisina,» optimistiski stāsta S. Bremane.

Aizgājušajā mācību gadā siltumnīca jau izmantota, audzējot puķes. Vairāk tam pievērsušies 9. klases audzēkņi, kuri pēdējā skolas dienā un izlaidumā izaudzēto dāvāja skolotājiem. Ideja — parādīt jauniešiem, ka ar savu darbu un nelielu piepūli iespējams pašam kaut ko sarūpēt, nevis saņemt gatavu, piemēram, iegādājoties to ziedu veikalā, turklāt, par vecāku naudu. Svarīgi piedalīties procesā un saprast, ka paša izaudzēts vai radīts ir ar citu vērtību. Tas sniedz arī iespēju redzēt, cik darba jāiegulda, lai zieds izaugtu. Tā rodas izpratne par naudas vērtību. Arī maijā skolēniem bijušas vairākas aktivitātes ar sēšanas un stādīšanas darbiem.

«Bērniem patika, un bija liels gandarījums. Tie, kuriem grūti koncentrēties nodarbībās, sevi ļoti labi parādīja šādās praktiskās nodarbēs, kur viņi varēja rakt, vest zemi ar ķerrām, un paši priecājās par darbu. Caur šādu nodarbošanos redzam, cik bērni ir dažādi un cik svarīgi, īpaši skolā, sniegt iespējas pamēģināt daudz ko — gan praktiskas, gan teorētiskas zināšanas,» stāsta S. Bremane. «Kad rīkojam pasākumus, piemēram, Ziemassvētkos, Mātes dienā, to darām kopā ar kultūras namu, un koncerts vienmēr atvērts visiem pagasta ļaudīm. Cenšamies vecākās paaudzes cilvēkiem sūtīt arī ielūgumus. Mums ir svarīgi, lai bērniem pastāvētu saikne starp vecākiem un vecvecākiem, kā arī — lai pagasta iedzīvotāji redz, ko audzēkņi prot, jo citādāk varbūt rodas priekšstats, ka viņi tikai skraida pa pagalmu. Svētki parasti ir emocionāli un aizkustinoši. Mums ir prieks, ka skatītāji ir laimīgi un apmierināti, kā arī bērni priecīgi, ka viņu darbu novērtē,» vērtē direktore.

Mazo lauku skolu plusi un mīnusi

Kā vienu no galvenajiem ieguvumiem skolas vadītāja min to, ka klasē nav liels audzēkņu skaits, līdz ar to skolotājs var palīdzēt un pievērsties katram. Ir iespēja redzēt sāpīgos un vājos faktorus. Arī pasākumos iespējams iesaistīt visus, kādu neatstājot malā. «Nav iespējams izvairīties. Ir daudz dažādu darbiņu un pienākumu, ko veikt, piemēram, ielūgumu gatavošana, atbildība par gaismām vai mūziku, skatuves dekorāciju izgatavošana, teatrāla vai muzikāla uzstāšanās un tā tālāk. Lielākā skolā, protams, grūti iesaistīt visus,» uzskata Bremanes kundze.

Kā pozitīvs faktors tiek pieminēta arī lauku vide, kas pieejama, izejot ārā pa skolas durvīm. Apkārt ir pļavas un mežs, kur iespējams iet un darboties.

Mīnuss — budžets tiek piešķirts, vadoties pēc bērnu skaita, bet lauku skolās tas, protams, nav liels. Tomēr telpas un apkārtne jāuztur kārtībā kā visiem. Lauku skoliņās nākoties nodarboties arī ar sociāliem jautājumiem — tā kā ir ģimenes, kurām ir sarežģīts materiālais stāvoklis, bieži vien skolotājs esot tas, kurš domā, lai bērns būtu paēdis un saģērbts, nodrošinot primārās vajadzības. «Domāju, ka lielajās pilsētās, it sevišķi Rīgā, šīs problēmas tā neizjūt vai arī klases ir tik lielas, ka daudz ko nepamana. Šeit bērns atnāk uz skolu, un ir drošības izjūta — viņš ir siltumā, paēdis un pieskatīts,» teic S. Bremane.

Ir bērni, kuri dzīvo Virbu pagastā, bet mācās Talsos. Tam iemesls visbiežāk esot vēlme mācīties papildu mūzikas, mākslas vai sporta skolā. «Diezgan sarežģīti pēc mācībām šeit, Jaunpagastā, nokļūt Talsos. Man vairāki vecāki teikuši, ka ļoti grūti dienas vidū vairākas reizes nedēļā bērnus tur nogādāt. Ir arī vecāki, kuri strādā Talsos, līdz ar to izdevīgāk kopā no rīta doties uz pilsētu un vakarā atpakaļ. Protams, ka daļa vecāku arī vides infrastruktūras dēļ (piemēram, interaktīvās tāfeles katrā klasē) dod priekšroku pilsētas skolai. Tā ir katra individuāla izvēle,» saprotoši norāda Virbu pamatskolas direktore.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Izglītība

Komentāri