Lauksaimniekiem piešķirta dīzeļdegviela atbilstoši zemes platībai 13.07.2018

Lauku atbalsta dienests (LAD) 2. jūlijā publiskojis informāciju par lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu.

Proti, norādīti dati kārtējam saimnieciskajam gadam, ko lauksaimnieks ir tiesīgs iegādāties no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam. Līdz 30. novembrim var iegādāties ne vairāk kā 90 procentu no kopējā piešķirtā degvielas daudzuma.

LAD mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka šogad dienests elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kopumā saņēma 17 763 iesniegumus dīzeļdegvielas piešķiršanai. Lauksaimnieks var iegādāties dīzeļdegvielu, ja to izmanto pašpārvadājumiem un traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās.

Dīzeļdegvielas daudzumu nosaka, ņemot vērā audzējamo kultūru: augkopība — 100 litru uz vienu hektāru; augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litru uz vienu hektāru; zālāju platības, ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru (bioloģiskajās saimniecībās blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru), — 130 litru uz vienu hektāru; zālāju platības dzīvnieku barības primāram ražotājam, kam Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki, — 60 litru uz hektāru; zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru; citas kultūras un platības, kas ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai, — 60 litru uz vienu hektāru.

