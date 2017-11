Lauksaimnieki nāk ar skaidru mērķi 03.11.2017

«Esam kā tilts starp saimniekiem un Lauku atbalsta dienestu.» Tā darba uzdevumu kodolīgi raksturo Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu biroja ekonomikas konsultants Guntis Namriks. Jau desmit gadu viņš izstrādā projektus lauku saimniecību atbalstam. Lielie zemnieki izmanto iespēju piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu materiālajiem aktīviem (pamatlīdzekļi, piemēram, celtņu būvniecībai, tehnikas iegādei), bet mazās saimniecības naski pretendē uz atbalstu mazo lauku saimniecību attīstībai.

Pirmā kārta

pasākumā «Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības» bija atvērta pirms diviem gadiem, otrā kārta — pagājušajā vasarā. Pieteikties vienreizējam 15 000 eiro atbalstam varēja mazās saimniecības, kuru gada apgrozījums vai standarta izlaides vērtība, ko aprēķina, ņemot vērā zemes platības un lopu skaitu, ir no 2000 līdz 15 000 eiro. Būtisks nosacījums — lai saņemtu atbalstu, projekta iesniegums bija jāsagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu, sertificētu konsultantu. Guntis Namriks skaidro, ka konsultantu iespējas nav bezizmēra, tādēļ visus gribētājus nav varējuši apkalpot. Atbalsta pretendenti, kuri bijuši gatavi rakstīt projektu paši, to varējuši darīt, pirms iesniegšanas vēršoties pie speciālista un izanalizējot, vai viss izdarīts pareizi.

Pirmajā kārtā interese par atbalstu bijusi lielāka nekā otrajā. «Dalība projektā prasa nopietnu attieksmi un reālu saimniekošanu ar ienākumiem. Tas nav atbalsts parastai lauku sētai, kā sākotnēji daudzi domāja,» atklāj speciālists. Konsultantu iesaiste nodrošina, ka atbalstam pretendē nosacījumiem atbilstoši projekti. Pirms to sagatavošanas tiek noskaidrots, vai pieteiktā saimniecība atbilst visiem vērtēšanas kritērijiem. Ja neatbilst — tālāka virzība nenotiek.

Pieejamo mazo lauku saimniecību atbalstu izmanto dažādu agregātu iegādei, tai skaitā lietotas tehnikas. Gan pirmajā, gan otrajā kārtā visbiežāk atbalstīti projekti, kas saistīti ar liellopu, aitu un bišu audzēšanu. Piemēram, bišu audzētāji vēlējušies saņemt atbalstu inventāra iegādei — medus spiedēm, bišu stropiem, medus krēmotājiem, dekristalizatoriem, lai nodrošinātu šķidra medus ražošanu; izveidotas medus telpas. Lopkopji par saņemto atbalstu iegādājušies traktortehniku, pļaujmašīnas. Atbalsts attiecas arī uz augļkopību — tajā visaktīvākie bijuši smiltsērkšķu audzētāji.

No 7. novembra līdz 7. decembrim

varēs iesniegt projektus, lai veiktu ieguldījumus materiālajos aktīvos. Lauksaimnieki laikus gatavojušies finansējuma piesaistei, apzinoties, ka projekta izstrāde prasa zināmu laiku. G. Namriks atzīst, ka aktivitāte ir liela. Lielākoties atbalstam piesakās lauksaimnieki, kuri to darījuši jau iepriekš.

Lauksaimnieki par pieejamo finansējumu pērk traktortehniku un veic dažādus būvniecības darbus — ceļ tehnikas novietnes, graudu glabātuves. Atbalstīta arī stādu iegāde, tomēr tā nav tik pieprasīta. «Viena traktortehnikas vienība maksā, sākot no 20 līdz 30 tūkstošiem eiro, — stādu iegādei tā ir milzīga summa. Ja saimnieks pieprasa mazāku finansējumu, jāskatās, vai atmaksājas projekta rakstīšana: ja raksta pats, atmaksājas, ja jāpērk pakalpojums, jāizvērtē. Mazu ieguldījumu gadījumā projekta pieteikuma sagatavošanas izmaksas būs proporcionāli lielas. Jāņem arī vērā, vai varēs izpildīt saistības piecu gadu garumā. Piemēram, katru gadu jāsasniedz plānotie ienākumi vai plānotais produkcijas apjoms.

Mazām saimniecībām ne vienmēr atmaksājas iegādāties jaunu tehniku. Arī nelielas būvniecības izmaksas pašu spēkiem var būt lētākas. Projektu iesniegšana Lauku atbalsta dienestā negarantē atbalsta saņemšanu, jo katrai projekta kārtai tiek piešķirts zināms finansējums. Visi projekti tiek sarindoti pēc kritēriju punktiem. Projekti ar mazāku punktu skaitu var palikt aiz naudas strīpas. Mazajiem lauksaimniekiem, kam lielās atbalsta programmas nav aktuālas, 15 000 eiro piesaiste ir ļoti liels atspaids,» saka ekonomikas konsultants.

Lauksaimniekiem, kuri izturējuši projektu konkursu, rezultātu sasniegšana parasti nesagādā nepārvaramas grūtības. Iesniedzot projektu, saimniekam jābūt skaidram plānam, kas katru gadu būs jāizpilda.

Salīdzinot plānošanas periodus, šajā (no 2014. līdz 2020. gadam) periodā aktivitāte atbalsta piesaistei ir lielāka. Speciālists skaidro: «Lauksaimnieki apzinās, ka nākamā plānošanas perioda atbalsta apjoms nav skaidrs, tā ir motivācija piesaistīt nepieciešamo atbalstu tagad. Nauda ir jāņem, kamēr to dod!»

